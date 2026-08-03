Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Aktuální Škoda Kodiaq je hezká ojetina. Ušetříte při nákupu, servis nešiďte

Autor:
  13:00

Fotogalerie40 Premium

Škoda Kodiaq RS | foto: Škoda Auto

Druhá generace největšího škodováckého SUV se představila na konci roku 2023 a nyní je to jedno z nejžádanějších aut na trhu. Zákazníci zatím míří pro nové vozy, ale ojetá auta s nižšími nájezdy bývají velmi atraktivní.

Nemusíte čekat a dá se proti stejné specifikaci zcela nového vozu dost ušetřit. A ještě bývají v záruce a mohou mít i předplacený servis (až na pět let a 150 tisíc km). Aktuálně druhou generaci Kodiaqu seženete už asi od 830 tisíc korun. Zpravidla půjde o základní výbavu, diesel 2.0 TDI ve verzi o výkonu 110 kW a nájezd takového vozu bude kolem 50 tisíc km. Případně půjde o méně jetou benzinovou patnáctistovku.

Nezbývá než počkat na pětileté služebáky s nájezdy kolem 150 tisíc km, jak na tom Kodiaq II bude jako ojetina. Ale vsadili bychom se, že se neodkloní od tradice všech ojetých škodovek – bude jen takový, jak se o něj bude kdo starat.

Tento článek je součástí iDNES Premium

3 měsíce za 19 Kč

  • Investigativa od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Sport, který jde do hloubky

Celé léto bez
zamčených článků

Začít číst
Nabídka platí pouze pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zlatý věk karavaningu. Oproti Západu Východ živořil, to se vůbec nedá srovnat

Obytný přívěs značky Knaus

Za zlatý věk karavaningu v Evropě se považují šedesátá a sedmdesátá léta dvacátého století. Tehdy došlo k jeho masivnímu rozvoji, k čemuž dopomohly ekonomická prosperita, rostoucí životní úroveň i...

Sepraný favorit či bzučící octavia. Škodovky jezdily na elektřinu již dříve

Škoda Shortcut

Dnešní elektrické škodovky navazují na bohatou historii. Na počátku 90. let brázdil silnice elektrický favorit a později dokonce i octavia. První hybrid zkonstruoval „český Edison“ František Křižík...

Multipla má narozeniny, za dva roky dorazí nová, ještě menší

Fiat Multiplina budoucnosti podle umělé inteligence

Fiat Multipla je jeden z nejslavnějších modelů evropské automobilové historie, poprvé šestimístný mikrobus pro šest vyjel v roce 1956. V novém podání dorazí v roce 2028, bude to opravdová miniatura.

Veteránisté vyvezli své poklady, dorazily nevídané rarity

Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech

Automobilové perly zářily v Bonneville Cafe & Co. Multifunkční prostor, který patří k pražskému dealerství motorek slavné značky Triumph, přivítal Club Automobilista. Každé poslední úterý v měsíci...

Labutí píseň šestnáctiválcové ikony. Bugatti se rozloučilo s motorem W16

Inženýrský barokní epos: Motor W16 o objemu 8,0 litru se čtyřmi turby se skládá...

Bugatti dalo sbohem svému největšímu klenotu, rozloučilo se s ikonickým motorem W16. Dvě dekády technické pýchy Ferdinanda Piëcha jsou minulostí. Pojďme se ohlédnout za touto perlou techniky, ale i...

Aktuální Škoda Kodiaq je hezká ojetina. Ušetříte při nákupu, servis nešiďte

Premium
Škoda Kodiaq RS

Druhá generace největšího škodováckého SUV se představila na konci roku 2023 a nyní je to jedno z nejžádanějších aut na trhu. Zákazníci zatím míří pro nové vozy, ale ojetá auta s nižšími nájezdy...

3. srpna 2026

Veteránisté vyvezli své poklady, dorazily nevídané rarity

Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech

Automobilové perly zářily v Bonneville Cafe & Co. Multifunkční prostor, který patří k pražskému dealerství motorek slavné značky Triumph, přivítal Club Automobilista. Každé poslední úterý v měsíci...

3. srpna 2026  10:03

DS N°7 je nejdražším tříválcem na českém trhu. Kamera čte silnici a nastavuje podvozek

Do nového DS N°7 smíte tankovat benzin.

Dát milion za tříválec? Ještě před pár lety by něco takového znělo jako vtip. Doba se však změnila, takže dnes můžete být rádi, že do nového DS N°7 ještě vůbec smíte tankovat benzin. Nabízí však i...

3. srpna 2026

Dotykový displej v autě se objevil v roce 1986. Tvůrci si s ním spálili prsty

Buick Riviera z roku 1986 jako první sériové auto na světě nabízel přelomovou...

Dnes považujeme dotykové displeje v autech za samozřejmost, v 80. letech se ale jednalo o absolutní technologický vrchol. Koncern GM se „praštil přes kapsu“ a v roce 1986 standardně osadil model...

2. srpna 2026

Labutí píseň šestnáctiválcové ikony. Bugatti se rozloučilo s motorem W16

Inženýrský barokní epos: Motor W16 o objemu 8,0 litru se čtyřmi turby se skládá...

Bugatti dalo sbohem svému největšímu klenotu, rozloučilo se s ikonickým motorem W16. Dvě dekády technické pýchy Ferdinanda Piëcha jsou minulostí. Pojďme se ohlédnout za touto perlou techniky, ale i...

1. srpna 2026,  aktualizováno  14:47

Statistika nehod na silnicích: Víme, které dny a hodiny nejezdit na dovolenou

Premium
Mladší a nezkušení řidiči působí výrazné procento závažných dopravních nehod....

Statistiky jsou dost jasné. Pokud chcete vyrazit na dovolenou autem v srpnu nebo v pátek, pak se setkáte s výrazně vyšším rizikem dopravní nehody. Faktem ovšem je, že během prázdnin roste počet...

31. července 2026

Nejbohatší Čech koupil od Číňanů velký podíl v Pirelli, zaplatil 24 miliard

ilustrační snímek

Český průmyslník a investor Michal Strnad koupil prostřednictvím své společnosti Lumina Crown 14 procent akcií italského výrobce pneumatik Pirelli. Stal se tak třetím největším akcionářem italského...

31. července 2026

Manželka firmu řídí, já si hraju, říká stavitel nejrychlejších aut světa

Exkluzivně
Koenigsegg Regera

Zakladatel a šéf švédské automobilky Koenigsegg, Christian von Koenigsegg, opět posunul hranice fyziky. Poté, co jeho nejnovější megavůz překonal další sérii světových rekordů na čtvrt míle, se v...

31. července 2026

Po víkendu pozor na rychlost. Policisté chystají velký zátah

ilustrační snímek

Česká policie se připojuje k evropské celotýdenní akci zaměřené na kontrolu dodržování rychlostních limitů. Potkáte ji s radary u krajnic, ale i při měření rychlosti z jedoucího auta na dálnicích a...

31. července 2026

Ultralowcost dovolená: osm mladíků z Pardubic dojelo do Istanbulu feliciemi

Mladíci z Pardubicka byli ve starých feliciích v Turecku

Osm mladíků z Pardubicka vyrazilo v červenci ve třech starých feliciích na osmidenní cestu dlouhou 4 600 kilometrů. Dorazili až k Bosporskému mostu v Istanbulu, na hranici Evropy a Asie.

30. července 2026  15:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hybridem až na hranice Ukrajiny a Běloruska. Kia Sportage prošla faceliftem

Premium
Hybridem až na hranice Ukrajiny a Běloruska. Kia Sportage prošla faceliftem

Kia sice poslední dobou uvádí jeden elektromobil za druhým, ale jejím nejprodávanějším modelem zůstává Kia Sportage. Zvlášť poté, co skončil prodej modelu Ceed. Otestovali jsme facelift páté generace...

30. července 2026

Balíte se do auta před cestou na dovolenou? Takhle by to dopadnout nemělo

Máte problém zabalit si věci do auta, když se chystáte na dovolenou?...

Máte problém zabalit si věci do auta, když se chystáte na dovolenou? Nezapomenout na žádnou nezbytnost, která by se vám v cíli mohla hodit? Od libyjských přepravců si inspiraci raději neberte....

30. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×