Nemusíte čekat a dá se proti stejné specifikaci zcela nového vozu dost ušetřit. A ještě bývají v záruce a mohou mít i předplacený servis (až na pět let a 150 tisíc km). Aktuálně druhou generaci Kodiaqu seženete už asi od 830 tisíc korun. Zpravidla půjde o základní výbavu, diesel 2.0 TDI ve verzi o výkonu 110 kW a nájezd takového vozu bude kolem 50 tisíc km. Případně půjde o méně jetou benzinovou patnáctistovku.
Nezbývá než počkat na pětileté služebáky s nájezdy kolem 150 tisíc km, jak na tom Kodiaq II bude jako ojetina. Ale vsadili bychom se, že se neodkloní od tradice všech ojetých škodovek – bude jen takový, jak se o něj bude kdo starat.