Škoda Kodiaq je bazarový bestseller, ovšem hodně drahý

Ceny ojetých Kodiaqů nenapovídají, že by se z tohoto auta měla stát nějaká láce. Nejlevnější kusy jen neochotně padají pod půl milionu, a to mají chudou výbavu a základní motor. Diesel 2.0 TDI s nájezdem 200 tisíc kilometrů se klidně prodá za 550 až 600 tisíc korun. Tříletý Kodiaq s nájezdem do 100 tisíc kilometrů je pořád písnička za tři čtvrtě milionu. To už je snad lepší koupit si novou Octavii v kombíku, ne?