Problémy s dodávkami dílů pro Škodu zasáhly i Kodiaq v Kvasinách

Škoda Auto minulý týden potvrdila, že kvůli problémům u jednoho ze svých dodavatelů komponent omezuje výrobu a redukuje počet směn. Konkrétní dotčené modely ani provozy však neuvedla.
„Největší bolestí pro nás jsou v současnosti dodávky kabeláže pro jednotlivé vozy v Mladé Boleslavi – zejména Enyaq a Elroq, model Peaq naštěstí drží. Zásah do dodávek dostal také Kodiaq v Kvasinách,“ napsal Škodovácký odborář. Na řešení situace podle odborů nepřetržitě pracují oddělení nákupu, logistiky a výroby spolu s odborovými organizacemi. Cílem je zajistit výrobu a dodávky zákazníkům.
|
Škoda Auto omezuje výrobu kvůli problémům s dodavatelem. Zredukovala počet směn
V informacích o situaci v hale M13 v Mladé Boleslavi odborářský čtrnáctideník uvedl, že kvůli nedostatku dodavatelských dílů se musí rušit některé směny. Zaměstnanci, kterým směny odpadly, jsou tzv. na překážkách na straně zaměstnavatele. Kterých konkrétních modelů se rušení směn týká, odbory neupřesnily. Lakovny MB podle odborů vyráběly minulý týden podle omezeného plánu a v omezeném režimu pracují i tento týden.
Škoda Auto minulý týden potvrdila, že eviduje omezení u jednoho ze svých dodavatelů komponentů a kvůli tomu částečně redukuje počet směn podle dostupnosti dílů pro jednotlivé modely. Na konkrétní dotazy ohledně rozsahu omezení, dotčených modelů, počtu zaměstnanců a předpokládané délky výpadku neodpověděla.
Server Seznam Zprávy minulý týden napsal, že výpadek dodávek kabelových svazků souvisí s ruskými útoky na závod společnosti Kromberg & Schubert u ukrajinského Žytomyru. Předseda odborů KOVO ve Škodě Auto Jaroslav Povšík serveru potvrdil, že kvůli výpadku dodávek kabelových svazků byla část výroby zastavena.
Podle jeho tehdejšího vyjádření automobilka zrušila flexibilní směny, omezila noční směny a přešla na dvousměnný provoz. Povšík také uvedl, že se automobilka snaží zajistit kabelové svazky z jiných zdrojů, například z Tuniska nebo Maroka. Škoda Auto tyto podrobnosti ve svém stanovisku pro nepotvrdila ani nevyvrátila.