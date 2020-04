Sušák na boty a nová jména pro škodovky: Kliq, Konarq, Karmiq a Slavia

Po Kodiaqu přišel Karoq, po něm Kamiq. Všechno SUV se stejným principem tvorby jména. Nová ryze elektrická škodovka pak dostane jméno Enyaq, kde E na začátku naopak označuje právě druh pohonu. Na Úřadu ochrany průmyslového vlastnictví už leží registrace dalších názvů. Jsou tři – Kliq, Konarq a Karmiq. Kromě toho si automobilka požádala také o registraci názvu „Slavia“ v kategorii „automobily, jejich části a příslušenství spadající do této třídy“.



Trojice jmen s K na začátku a Q na konci tak signalizuje příchod dalšího modelu. Ovšem je velmi nepravděpodobné, že byste se s ním potkali v České republice. S největší pravděpodobností jde o název nového SUV speciálně pro indický trh. Jeho předobrazem je letos představená studie Vision IN (prohlédněte si ji zde).

Koncept robustního SUV je 4 256 milimetrů dlouhý, 1 589 mm vysoký a disponuje rozvorem 2 671 milimetrů. Z trojice jmen je nejpravděpodobnější název Kliq. Karmiq se příliš podobá Kamiqu, Konarq je zase příliš podobný dnes negativně skloňovanému slovu korona. Je třeba vysvětlit, že výrobci si takto nechávají registrovat i jména, která pak nepoužijí. Dělají to také proto, aby zabránili konkurenci nabízet výrobek podobně znějícího jména.



Osvětlený zámek bezpečnostního pásu Mercedes

Další zajímavostí, kterou si Škoda Auto nechala registrovat, je název „Crystallinium“, zařazený do kategorie „zařízení na osvětlování pro automobily“. Zároveň si značka nechala ochránit také technické řešení „prosvětleného zámku bezpečnostního pásu“. Půjde nejspíš o nový Simply Clever prvek. Podle patentových dokumentů je to osvětlení spony bezpečnostního pásu. LED světlo bude zabudované do tlačítka zámku bezpečnostního pásu, aby se dobře dalo najít i potmě. Podobný prvek dnes nabízí i další výrobci, přesné technické řešení zatím není známé.

Druhým novým Simply Clever řešením, které si Škoda nechává chránit, je sušička na obuv instalovaná na zadní stranu sedadel.