Nečekaná premiéra u Škody: jednostopý elektrokoncept Klement

Svět dnešních aut už takový je. Výrobci se musí pouštět do nových disciplín a nabízet publiku komplexní řešení mobility. Doprava ode dveří domu k soustruhu, pokladně nebo pracovnímu stolu totiž neobnáší jen jízdu autem, ale také dopravu dalšími prostředky.

Giudo Haak, vedoucí managementu produktu společnosti, vysvětluje, že Klement má být moderní, dynamický, lehce ovladatelný dopravní prostředek, kterým chce Škoda oslovit cílovou skupinu mladých a aktivních, kteří berou ohled na životní prostředí.

„Koncept skvěle souzní s našimi zákazníky a naší strategii eMobility. Zkoušíme proto, jak by mohl doplnit naše portfolio,“ popisuje. „Sdílené dopravní prostředky jako Klement budou v hustě zalidněných městech ulehčovat například denní dojíždění do práce a stanou se nepostradatelnými. Jednostopý koncept byl vyvinut pro mladé, kteří hledají udržitelnou alternativu k autu a očekávají více než klasické kolo, něco, co bude rychlejší, pohodlnější, zábavnější a jednoduše ovladatelné.“

Škoda tak svého dvoukolového Klementa pojmenovaného po jednom ze svých dvou zakladatelů prezentuje jako „zhmotněním představy o budoucnosti individuální mikromobility“. Takových elektrokol už za poslední roky představily automobilky několik. Škoda ovšem odkazuje navrch k tomu, že Václavové Klement s Laurinem před 124 lety s výrobou kol svou firmu rozjížděli.

Elektrický jednostopý koncept Škody má mít puristický design, moderní techniku a jednoduché ovládání; je zcela online. Má čistý futuristický hliníkový rám bez páček, kabelů nebo bowdenů. Místo pedálů jsou jen stupačky.

Zrychlovaní a brzdění řeší koncept jako u populárních hoverboardů. Přenesením váhy na přední část stupačky začne Klement s motorem v náboji kola akcelerovat. Přenese-li se váha nohou dozadu, koncept aktivuje hydraulickou kotoučovou brzdu s ABS vepředu a motorovou brzdu v zadním kole.

Motor v náboji zadního kola poskytuje výkon 4 kW a umožňuje konceptu dosáhnout maximální rychlosti 45 kilometrů v hodině. Dvě 52článkové lithium-iontové baterie mají celkovou kapacitu 1 250 Wh a nabízejí dojezd 62 kilometrů. Baterie lze jednoduše vyjmout a nabít ze zásuvky, dobíjejí se také rekuperací během brzdění. Hmotnost kola má být kolem 25 kilogramů.

Integrované LED osvětlení nabízí přední a zadní světlo, brzdové světlo, ve stupačkách integrovaná LED směrová světla a světla pro denní svícení. Na rámovém nosníku kousek za řídítky je umístěn držák na chytrý telefon s indukčním nabíjením.

„Chytrý telefon je klíčem k mnoha funkcím a umožňuje připojení k celé škále online produktů: například k tísňovému volání nebo vzdálené diagnostice a údržbě konceptu. Díky zónovému monitorování umožňuje koncept také nastavení omezení oblasti pohybu,“ popisuje Prax.

„Pro nasazení do provozu může v budoucnu přibýt mnoho dalších vylepšení jako asistenční systémy, služby na požádání nebo speciální pneumatiky, vyrobené z tlumicí pěny používané pro výrobu běžeckých bot, zaručující tichou a bezstarostnou jízdu bez defektu,“ uzavírá Hermann Prax.