Novému Karoqu u vedení koncernu VW svítí červená. Škoda o něj ještě zabojuje

Jak jsme již psali v našem článku o prodejních úspěších Škody Karoq, která byla loni na českém trhu celkově pátá a letos zaznamenala největší meziroční nárůst z top ten českého trhu, tak její pokračování není zcela jisté. Oblíbené SUV zraje jako víno a přes svůj věk trhá prodejní rekordy, existence nástupce je ale ve hvězdách. Škoda již dříve oznámila, že žádné další nové spalovací modely nejsou v plánu, v souvislosti s ochlazením poptávky po elektromobilech v Evropě ale nově bere zpátečku.

Podle aktuálního vydání Škodováckého odboráře se o nástupci Karoqu mluvilo i na konferenci odborů Kovo MB, na níž se zaměstnanci měli už tradičně možnost ptát se členů představenstva a zástupců nejvyššího managementu.

Šéf Škody Klaus Zellmer na dotaz, co bude s modelem Karoq, přítomným sdělil, že následník byl koncernovými grémii škrtnutý, nicméně firma se nevzdává a bude prý o výrobu oblíbeného modelu dále usilovat. Podle šéfa Škody Auto je silným argumentem flexibilita v mladoboleslavské automobilce, nastartované úsporné programy, nižší nákladovost i ziskovost.

Provozní zisk automobilky Škoda v prvních třech čtvrtletích letošního roku vzrostl o více než třetinu na 1,699 miliardy eur (cca 43 miliard Kč) z 1,260 miliardy eur ve stejném období loňského roku.

V třetím čtvrtletí má Škoda má ziskovost 8,1 %. Lepší je jen prémiové Porsche (10,6 %), zatímco mateřský Volkswagen (1,8 %), skupina Audi (0,7 %) i Seat (0,3 %) v tomto parametru výrazně ztrácejí.

S nejkrásnější dcerou na burzu?

Škodě se na současné poměry daří, a to i v oblasti elektromobility. Podle dat Jato Dynamics se Škoda Enyaq stala v říjnu nejprodávanějším elektromobilem na evropském trhu, když trumfla nejen sesterské modely od Volkswagenu, ale i v poslední době dominující Teslu Model Y. Slabší je to ale na lukrativním čínském trhu, kde Škoda již prakticky vyklidila pole.

Škoda je nadále „nejhezčí dcerou koncernu VW“, jak mladoboleslavskou automobilku kdysi nazval někdejší předseda představenstva koncernu VW Ferdinand Piëch. Má marže srovnatelné s Audi a třetinové mzdové náklady oproti Wolfsburgu. Jak píše německý auto motor und sport, tak Škoda a její provozy jsou strojem na tisk peněz pro koncern VW Group.

A objevily se dokonce i názory, že cestou, jak pomoci zachránit problémový Volkswagen, by možná bylo jít se Škodovkou na burzu. To by ale asi pomohlo jen krátkodobě. Vysoké mzdové náklady a vysoké ceny energií v Německu, specifická vlastnická struktura koncernu Volkswagen, kdy vláda spolkové země Dolní Sasko drží ve firmě dvacet procent akcií, jsou společně s nezvládnutým přechodem na elektromobilitu a silnými odbory hodně třaskavou kombinací. Dnešní celostátní výstražná stávka ve všech německých závodech automobilky Volkswagen je jen jedním kamínkem v této mozaice.