Nová generace bude vycházet z platformy využívané u modelu Škoda Kodiaq a nabídne jak klasické spalovací motory, tak plug-in hybridní pohon. Světová premiéra je plánována na konec roku 2027.
Podle vedení značky jde o reakci na pomalejší tempo přechodu trhu k čistě elektrickým autům. Ještě před dvěma lety přitom nástupce modelu Karoq v plánech značky vůbec nebyl. Automobilka však projekt znovu otevřela – a reakce byla velmi pozitivní.
„Model byl nedávno představen importérům značky a podle vedení firmy sklidil největší potlesk ze všech připravovaných vozů,“ říká šéf mladoboleslavské značky Klaus Zellmer. „Na tomto autě jsme tiše, ale intenzivně pracovali. Designérský tým i inženýři odvedli skvělou práci,“ dodal.
Aktuální Karoq je zlaté tele Škody Auto, extrémně populární a výnosný model je v druhé polovině životního cyklu, spíš přesluhuje. Nástupce se dočkat neměl. Situace na poli elektromobilizace se ovšem změnila.
Loni uvedená nová generace největších modelů značky, Superb a Kodiaq, měla reprezentovat poslední nově vyvinuté škodovky se spalovacími motory. Jenže přechod na elektrický pohon kvůli jen pomalu rostoucí poptávce (proti původním předpovědím) vázne. Automobilky tedy přehodnocují plány.
Boj o Karoqa
Na konci roku 2024 šéf Škody Klaus Zellmer na odborářské konferenci sdělil, že následník Karoqu byl koncernovými grémii škrtnutý, nicméně firma se nevzdává a bude prý o výrobu oblíbeného modelu dále usilovat. Podle šéfa Škody Auto je silným argumentem flexibilita v mladoboleslavské automobilce, nastartované úsporné programy, nižší nákladovost i ziskovost. Právě poslední dva argumenty nyní hrají Škodě do karet, v mizérii ostatních značek koncernu je nyní se svými hospodářskými výsledky premiantem koncernu VW. To značce dodalo kuráž při vyjednávání ve Wolfsburgu.
„Není to rozhodnuto, ale jsme opravdu velmi blízko,“ řekl pro iDNES.cz na podzim loňského roku zdroj obeznámený se situací. „Na autě se pracuje. Vypadá skvěle. Je moderní, opět velmi praktické.“ Úspěšný „boj o nový Karoq“ znamená velký symbolický průlom: Škoda navzdory původním plánům představí další nové spalovací auto.
Pro škodováky by prosazení nového Karoqu mělo být velkou vzpruhou. Naposledy totiž prohráli boj o kombíkovou Fabii. V létě 2021 musel tehdejší šéf Škody Thomas Schäfer oznámit, že vývoj kombi provedení, jež jen několik měsíců předtím vybojoval v centrále mateřského koncernu Volkswagen ve Wolfsburgu, musela značka vzdát. Ukázalo se totiž, že by auto nebylo pro automobilku ekonomicky rentabilní. Dodnes toto rozhodnutí mnoho škodováků, ale kupříkladu i leasingové společnosti, berou jako velkou chybu.
Aktuální Karoq je na trhu devátým rokem, nový tedy dorazí reálně na silnice za tři roky. To znamená šibeniční termíny pro vývojáře. Auto vzniká na stávající, stále vylepšované a obnovované modulární platformě MQB koncernu Volkswagen (využívá ji vlastně celá modelová řada Škody se spalovacími motory). Klaus Zellmer potvrdil, že vývojáři značky odvozují nový Karoq od představeného většího modelu Kodiaq, zjednodušeně řečeno: nový Karoq by měl být zkrácený Kodiaq.
Ostatně stejný postup už automobilka použila u svých aktuálních elektrických modelů: kdy Elroq vznikl zkrácením modelu Enyaq. Ostatně, právě Elrog měl Karoq plně nahradit a automobilka zdůrazňuje, že ho nacenila tak, aby bateriový i spalovací model stály stejně; nutno dodat, že proto na bateriovém Elroqu automobilka téměř nic nevydělává. A tím se vracíme opět na začátek: Karoq Škodovka jednoduše potřebuje, aby vydělávala.
Jak by mohla nová generace prostředního SUV mladoboleslavské značky vypadat, jsme si nechali naskicovat nezávislým designérem Petrem Siebertem v duchu aktuálního stylistického jazyka značky Modern Solid.
Španělská vesnice po česku
Karoq je jedním z nejprodávanějších modelů značky, přitom prodeje jedou tak nějak „automaticky“, bez toho, aby o modelu značka nějak hlasitěji mluvila. Když v roce 2017 mladoboleslavská značka uváděla Karoq na trh (pět let nato prošla modernizací), informovala, že by ho ráda vyrobila půl milionu kusů. Dnes je na trojnásobku. Prodeje Karoqu v Česku na rozdíl od mnoha jiných modelů Škody nestojí téměř výhradně na firemní klientele. Je sice mezi flotilovými zákazníky poměrně oblíbený (typicky menšími a středními firmami s méně svázanou politikou služebních vozů), ale roste podíl soukromých zákazníků.
Karoq je pro Škodu extrémně výnosné auto, hotový sen účetních. Za ta léta se vývoj dávno zaplatil, takže dnes už generuje jen vysoký zisk, a pomáhá tak vykrývat ztráty za přechod na elektromobilitu.
Vývoj modelu Karoq navíc probíhal společně se Seatem Atecou. Původně šlo totiž o španělský projekt. Zaujal Škodu, která zrovna řešila, jak navázat na model Yeti. Boleslaváci tedy rok a půl od zahájení projektu, který neměl v rámci koncernu alternativu, naskočili do rozjetého španělského vlaku. Aby však vzápětí zatáhli za záchrannou brzdu. Španělé již měli hotový design, jenže tehdejšímu šéfdesignérovi Jozefu Kabaňovi se údajně při návštěvě mladoboleslavské delegace u Seatu návrh nelíbil a design, který byl již odsouhlasený vedením koncernu VW, se znovu „rozmrazoval“ a předělával; společně s tím Kabaňův tým tvořil vzhled Karoqu. To se často nestává. Aby se již odsouhlasený finální design znovu „otevíral“ a předělával, je krajně neobvyklé. Na druhou stranu, kdo zná Jozefa Kabaně, ví, že to v jeho podání není nemožné.
Přes vzhledové odlišení mají oba modely na koncernové platformě MQB A1 v rámci zefektivnění hodně společných dílů, a to i těch karosářských. Společné jsou například střecha či dveře. Ale u Škody vymysleli, že i blatníky a některé další karosářské díly se lisují společně, ze čtyř lisovacích cyklů je první a druhé lisování stejné a až u následujících dochází k odlišení finálního výlisku pro každý vůz zvlášť. Tím se ušetří.
Seat Ateca byl poprvé představen v roce 2016. Je pojmenován po vesnici Ateca, která leží západně od Zaragozy. Zatímco Škoda Karoq přišla o rok později a stejně jako v případě modelu Kodiaq její jméno pochází z jazyka kmene Alutiiqů, původních obyvatel jihoaljašského ostrova Kodiak. Vzniklo kombinací aleutských slov kaa’raq a ruq, tedy auto a šíp. (Šíp je ostatně jedním z motivů loga mladoboleslavské automobilky.)
Také z Německa a Slovenska
O model Karoq byl od počátku velký zájem. Auto bylo vyprodané ještě dříve, než se oficiálně představilo veřejnosti. Kromě Kvasin a Mladé Boleslavi se proto tento model v letech 2018 až 2019 vyráběl i v závodě Volkswagenu v německém Osnabrücku, což byl provoz původně patřící karosárně Karmann. Později (od října 2020 do prosince 2023) pomohl poptávku uspokojit závod Volkswagenu v Bratislavě.
Výroba Seatu Ateca se v Kvasinách podle posledních informací nachýlila ke konci, nyní se budou doprodávat skladová auta. Jak dlouho vydrží ve výrobě stávající Karoq, je otázkou. Je ale dost pravděpodobné, že ho automobilka udrží ve výrobě až do roku 2028, kdy by na něj měl tedy plynule navázat Karoq druhé generace.