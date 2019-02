První skici nové škodovky. Kamiq si bude hrát se světlem

Charakteristickým prvkem mají být dělené přední lampy. V případě Kamiqa se proužky světel pro denní svícení přestěhovaly nad hlavní světlomety.

„U našeho nového městského SUV jsme zcela nově uspořádali světlomety. Dělené světlomety se světlem pro denní svícení nad hlavními světlomety, které se ve voze značky Škoda objeví poprvé, propůjčují modelu svébytný vzhled a představují další interpretaci úspěšného designového jazyka našich SUV,“ komentuje šéfdesignér značky Oliver Stefani.

„Kromě toho má Kamiq, jako první vůz značky Škoda, dynamické ukazatele změny směru jízdy vpředu i vzadu,“ uvádí Hermann Prax, mluvčí automobilky. U dynamických směrovek „protéká“ oranžové světlo v led proužcích od středu vozu k bokům, známe to třeba od vozů Audi. Dynamické směrovky už dostane i Škoda Scala, ovšem jen vzadu.

Koncová světla opakují tradiční grafický prvek - světelný podpis v podobě písmene C, je to jeden z nejstarších designových elementů škodovek vůbec, před patnácti lety ho u značky zavedl tehdejší šéfdesignér Thomas Ingenlath (dnes maluje Volva) a představil na Octavii druhé generace.



Široká svislá maska chladiče vyplněná zdvojenými žebry dodává přední části městského SUV robustní vzhled. Tvary vozu vyrýsovávají ostré hrany kapoty a výrazné linie na bocích.



Jako první evropské SUV značky bude mít Kamiq na pátých dveřích namísto známého loga značky nápis ŠKODA.



Světová premiéra nového modelu se bude konat začátkem března na autosalonu v Ženevě.

Skicování je nejdůležitější

Autorem prvních dvou zveřejněných obrázků Kamiqa je designér Škody Antti Mikael Savio.



Antti Mikael Savio, člen designérského týmu ŠKODA Design

Jaký význam má tvorba skic v procesu navrhování vozu?

Velmi důležitou. Všechny návrhy vozu začínají na papíře, je to nejrychlejší způsob komunikace. Tvorba skic je vlastně přenášení myšlenek do vizuální podoby. Skica naznačuje, jak se bude vyvíjet identita značky.

Co musí mít každá správná skica designu auta?

Musí vyjadřovat jasnou myšlenku, emoce. Také by měla navrhnout nové designové prvky. Klíčovými prvky jsou vyváženost a správné proporce auta. Skica musí inspirovat lidi, aby měli představu, jak bude vypadat finální produkt.

V čem je tvorba skic vozu jiná v porovnání s navrhováním v jiných odvětvích?

Podle mého názoru je rozdíl mezi tvorbou skic auta a náčrtu jiných věcí velmi malý. Úkolem jakéhokoliv náčrtu je vystihnout podstatu. Úkolem náčrtu vozu je přinést něco neočekávaného a nového v oblasti designu. Stejná pravidla také platí téměř ve všech ostatních formách umění.

Co pro vás tvorba skic znamená?

Je to jako dýchání! Pro mě je to nejpřirozenější způsob vyjádření sebe sama. Skici aut kreslím už od malička.

Co vás inspiruje?

Řekl bych, že je to hudba a krásné věci. Někdy stačí jen inspirativní rozhovor.