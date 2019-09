Škoda chystá na indický trh SUV za 260 tisíc korun, představí ho v únoru

Oznámení přichází v době, kdy Škoda očekává schválení vzniku nové společnosti, která v Indii zastřeší všechny aktivity koncernu Volkswagen pod hlavičkou české automobilky. Škoda Auto oznámila tento záměr spolu s mateřskou firmou na jaře letošního roku.



Cílem projektu nazvaného Indie 2.0 je restrukturalizace a zefektivnění výroby či vývoje nových modelů určených pro Indii. Letos v lednu otevřela Škoda Auto nedaleko města Púna na západě subkontinentu nové Technologické centrum, v němž pracuje dvě stě padesát zaměstnanců. Tamní vývojáři mají zodpovídat za vedení projektu, řešení elektroniky a palubního rozhraní, na starost mají ale i design a naladění podvozku. (Více o projektu čtěte zde.)

„Indický trh je největším světovým odbytištěm automobilů v ceně sedm až deset tisíc eur,“ říká Bernhard Maier.

Indická škodovka vyjede už za rok, bude to SUV

„Nejprve představíme SUV jak pod značkou Škoda, tak Volkswagen. Obě firmy nabídnou po dvou automobilech, které budou vycházet vstříc potřebám indických zákazníků. Cena se dostane lehce přes deset tisíc eur (260 tisíc korun – pozn. red.),“ řekl Bernhard Maier, předseda představenstva automobilky Škoda Auto. Studie chystaného vozu se má ukázat již v únoru 2020 na autosalonu v Dillí.

Vedoucí komunikace podniku Škoda Auto Tomáš Kotera již dříve potvrdil, že spuštění sériové výroby se očekává na přelomu let 2020 a 2021. Vozy budou postaveny na moderní platformě MQB A0, používané i u evropských modelů koncernu.

Nejnovějšími přírůstky na tomto základě jsou letošní novinky: hatchback nižší střední třídy Škoda Scala a odvozené kompaktní SUV Kamiq. Platforma pro indickou produkci bude mírně modifikovaná, podvozek se interně označuje jako MQB A0 IN.

Škoda v současnosti vyrábí v Indii čtyři modelové řady ve dvou různých závodech.

Tamní SUV se bude vyrábět z velké části z dílů od místních dodavatelů. „Podařilo se nám dosáhnout lokalizace na úrovni 95 procent, to znamená, že budeme nakupovat díly výrazně levněji,“ vysvětluje Maier jeden z receptů na nízkou cenu, která je podmínkou úspěchu. „Indický trh je největším světovým odbytištěm automobilů v ceně sedm až deset tisíc eur.“

Po SUV přijde lidový model, později hybridy

Bernhard Maier pro iDNES.cz potvrdil, že po zavedení SUV bude následovat třetí fáze, v jejímž rámci Škoda představí i vysloveně lidový vůz. „Naším záměrem je nabízet zde malý model v kategorii do čtyř metrů, ale do toho se pustíme až poté, co budeme mít za sebou úspěšně završený projekt Indie 2.0,“ prohlásil šéf Škody. Cena takového vozu by měla být ještě nižší než u SUV.

Maier připustil i zavedení elektromobilů. „Zpočátku půjde výhradně o vozy se spalovacím motorem, ve fázi 3.0 se zaměříme na nové segmenty trhu a až následně nabídneme i částečně elektrifikované modely (hybridy – pozn. red.).“

Rozhodující bude rychlost zavádění přísnějších ekologických limitů. „Nyní je ale ještě brzy hovořit o nějakém schváleném projektu. Pokud už například ve třetí fázi rozvoje aktivit v Indii uvidíme, že poptávka po elektrických vozech poroste, samozřejmě můžeme tento plán přehodnotit.“



Nesnadné dobývání indického trhu

Indie představuje pro řadu automobilek mocné lákadlo. Se současnou populací přes 1,3 miliardy obyvatel je druhou nejlidnatější zemí. Podle odhadů se do roku 2020 stane třetím největším odbytištěm po Číně a USA, prosadit se na něm je ale zvláště pro evropské značky složité. Mnohem lepší pozici zde mají asijští výrobci.

Odhady odborníků však mohou vzít za své, zvláště automobilový průmysl nyní v Indii zažívá těžké časy. Podle indického svazu výrobců automobilových součástek (ACMA) celé odvětví zažívá recesi. Některé automobilky vykazují více než třicetiprocentní meziroční propady.

Pro mladoboleslavskou značku nebyl už vstup do Indie před téměř dvaceti lety jednoduchý. I proto nový projekt nese oficiální označení 2.0 na znamení zásadní změny přístupu.

Škoda od roku 2001 v Indii nabízela model Octavia (na tamním trhu nazývaný Laura) a později i Fabia jako dražší „západní“ zboží, ale o vozy nebyl zájem. Od roku 2001 zde prodala dohromady přes 260 000 vozů, potenciál trhu je ale násobně větší.

Škoda postupně lokalizovala místní výrobu: od původní montáže z dovezených dílů se v roce 2008 dostala k produkci s větším podílem komponentů od indických dodavatelů. Přesto se jí nepodařilo snížit cenu natolik, aby překonala asijské konkurenty.

V roce 2010 se tehdejší šéf Škody Winfried Vahland nechal slyšet, že by se nebránil kooperaci se Suzuki na zajištění levnější výroby modelu Fabia, ale ke spolupráci nedošlo. Stejně tak koncern přehodnotil i možnou spolupráci s indickým koncernem Tata o sedm let později. Nejprve se oba automobiloví giganti v březnu 2017 domluvili na spolupráci na vývoji levného auta, ale už po půl roce automobilky oznámily, že je celý projekt zastaven.

Škoda dnes v Indii montuje pro tamní trh čtyři modelové řady: Rapid se vyrábí v závodě v Púně, zatímco Octavia, Superb a Kodiaq vyjíždějí z továrny v Aurangábádu. Prodejně se jim ale nedaří tak, jak by si vedení firmy představovalo. Škoda dodala zákazníkům v Indii za první pololetí celkem 7 200 vozů, což představuje pokles o 13,9 procenta oproti předchozímu roku. V roce 2018 Škoda prodala v Indii 17 200 aut.

Indie ovšem nepřestává vábit ani další evropské automobilky. Renault šokoval oznámením výroby laciného elektromobilu City K-ZE s cenou pouhých 8 700 dolarů (205 tisíc korun), který se bude montovat v Číně, ale francouzská společnost plánuje jeho vývoz i do Indie.

Škoda naopak počítá s tím, že by lidové vozy z Indie vyvážela. Podle všeho však nikoli do Evropy, ale spíše na nová odbytiště. Ve firmě se podle našich informací mluví například o Mexiku.