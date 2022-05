Favority dostaly před 30 lety novou tvář, slaví to expedicí za hokejem

Původní design od slavného (a dnes už neexistujícího) italského studia Bertone upravili v Německu. Nejvýraznější úpravou bylo přestěhování loga Škody doprostřed „zaslepené“ masky. Trochu „humpolácké“ necitlivé řešení nahradilo původní charakteristickou odlehčenou masku s průduchem a logem na straně. Konstruktéři tehdy také upravili řazení a brzdy. Řadicí páka dostala novou hlavici, která lépe padne do ruky.

Úprav se tehdy favorit dočkal rok po převzetí německou automobilkou. Podle mnohých byl právě povedený nový model Škody důvodem, proč měl Volkswagen o automobilku zájem.

„Spolupráce společnosti Škody Auto a světového šampionátu v ledním hokeji trvá již od roku 1992, toto partnerství bylo v roce 2007 zapsáno v Guinnessově knize rekordů jako nejdelší hlavní sponzoring v historii sportovních mistrovství světa,“ uvádí mluvčí značky Pavel Jína. „V roce 1992 zahájila automobilka své angažmá na pozici oficiálního vozu při finále v Praze a v Bratislavě, od roku 1993 nastupuje při každém ročníku na led jako oficiální hlavní sponzor.“

A právě dva favority vyslala nyní Škoda Auto na téměř dva tisíce kilometrů dlouhou expedici do Tampere, kam mají dorazit v neděli na zápas českého výběru s týmem Švédska, které mimochodem tehdy 10. května 1992 pražské mistrovství vyhrálo.

Oba favority jsou z roku 1992 ve stejném tmavočerveném laku, Škoda si je vypůjčila od soukromých majitelů; což nebylo nic složitého, zájemců se našlo hodně. Ten lepší, za jehož volantem se střídají dva motorističtí novináři (jeden z nich je redaktor iDNES.cz), po překročení polsko-české hranice právě překročil nájezd 38 tisíc kilometrů.

Cesta je naplánována na 4 dny. „První přenocování bude ve Varšavě, další pak v litevském městě Panevézy a estonském Tallinu. Do Tampere vůz dorazí 15. května před zápasem českých hokejistů se Švédskem,“ popisuje Jína.

Posádku druhého favorita s necelými 160 tisíci kilometry na počítadle tvoří Andrea Bezděková, česká moderátorka a modelka, která v roce 2016 zvítězila v soutěži Česká Miss a reprezentovala naši republiku v soutěži Miss Universe na Filipínách. Jejím spolujezdcem je moderátor Tomáš Zástěra.

„Nejrychlejší kolektivní sport na světě má v České republice i na mnoha dalších cílových trzích vysokou sportovní relevanci. V Evropě se 85 % všech vozů Škoda prodá v zemích, do nichž se mistrovství světa v ledním hokeji přenáší. V celosvětovém měřítku činí tato hodnota 58 %,“ uvádí Pavel Jina.

Prohlídka před startem

Oba třicetileté Favority 135 LS se před cestou zastavily na preventivní prohlídce u Jaroslava Veselky, fachmana servisu dealera Auto Šídlo, který favority servisoval jako mlaďochy, kteří byli plnohodnotnými účastníky provozu. „Tahle auta vždycky dojedou,“ vítá vozy na dílně. První favorit je ve velmi dobrém stavu, nový olej dostává víceméně preventivně. Vůle na kolech Jaroslav Veselka neodhalí, řazení jde plynule, starší brzdové hadičky prý cestu zvládnou, stejně tak výfuk, jehož vnější obal je trochu nahlodaný. Roky se podepsaly na gumových dorazech tlumičů vpředu a kovových miskách pružin vzadu, expedici do Finska by ale měly zvládnout. „Kdyžtak je vyměníte po cestě, je to jednoduché,“ usmívá se. Nakonec Jaroslav Veselka „řeší“ jen dvě drobnosti – levé světlo potřebuje novou žárovku (někdo z předchozích majitelů použil 24voltovou z náklaďáku) a rezerva (původní Barum OR37) je prázdná. Desetileté zimáky – vpředu klébery, vzadu čínské – mají hluboký vzorek, jsou černé, kulaté; víc od nich chtít nemůžeme.

Při kontrole vzduchového filtru Veselka připomněl, jak se má studený favorit správě startovat. „Bylo to v návodu, ale ten nikdo nečetl,“ vzpomíná. Při usednutí za volant bylo nejprve třeba naplno prošlápnout plynový pedál a povolit, a pak favorit startoval hladce. Jenže tuto funkci automatického sytiče málokdo znal a popravdě, občas taky zazlobil. „Takže existovala přestavbová sada a favorit pak dostal páčku manuálního sytiče,“ popisuje technik. A ještě překontroluje víčko nádržky chladicí kapaliny. Původní s mosazným středem se občas rozpadalo a v okruhu pak neudrželo správný tlak. Veselka prozrazuje, že se dalo jednoduše vyměnit za plastové z nástupnické felicie. „Občas taky praskala samotná nádržka,“ vzpomene.

A ještě poradí, co dělat, když se motor začne přehřívat: „Zapněte si naplno topení, to pomůže,“ připomene s úsměvem automobilový pravěk. To se pak jede s naplno topícím autem a otevřenými okny. Zdatnější motorista si může troufnout na „větší“ zásah a nastálo sepnout ventilátor chladiče, aby favorit „nevařil“: „Sem stačí zasunout kancelářskou sponku“.

Druhý favorit do servisu na tři válce, ukázalo se pak, že k tomu čtvrtému vedl polámaný kabel ke svíčce. Auto tedy dostalo nové. A následně se ještě ukázalo, že potřebuje nové přední brzdy. Jaroslav Veselka odhaluje, že auto nedávno dostalo nový výfuk, má vyměněné brzdové vedení a čerstvé těsnění pod hlavou motoru.