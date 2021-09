VIDEO: Podívejte, jak vyrábějí přístrojovky pro škody. Plánuje se na minuty

Každou minutu sjede z výrobní linky v mladoboleslavských Plazech jedna přístrojová deska do některé ze škodovek. Pak míří do továrny automobilky, kde se okamžitě namontuje do vozu. Dva různé závody tak musí pracovat v dokonalé synchronizaci. To ale v současné krizi automobilového průmyslu není snadné.