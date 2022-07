Škoda varuje před falešnou soutěží, šíří se po zprávách v telefonu

V Česku se v posledních dnech začaly šířit podvodné SMS a WhatsApp zprávy, jež se snaží působit jako oficiální soutěž mladoboleslavské značky. Škoda však zdůrazňuje, že žádnou takovou soutěž nyní nepořádá, a varuje uživatele, aby byli opatrní. Hrozí podle ní zneužití citlivých osobních údajů či dokonce finanční újma.

„Obětí podvodu se může stát kdokoli, stačí kliknout na odkaz ve zprávě, která může přijít dokonce i od člena rodiny či jiných důvěryhodných osob. V tomto konkrétním případě vede odkaz na falešnou webovou stránku, která se v uživateli cíleně pokouší vyvolat dojem, že se stal výhercem vozidla značky Škoda. Pro výběr výhry však vyžaduje, aby dotyčný přeposlal odkaz na soutěž dvaceti svým WhatsAppovým kontaktům, čímž se podvodná soutěž velmi rychle šíří,“ popisuje Pavel Jína, mluvčí českého zastoupení Škody Auto.

„Ve skutečnosti uživatelům hrozí, že se při prohlížení falešné soutěžní stránky spustí instalace škodlivého softwaru do jejich zařízení, případně mohou být vyzváni ke sdílení osobních údajů včetně například čísla platební karty,“ dodává mluvčí.

Automobilka proto příjemce podvodných zpráv upozorňuje, aby na odkaz v žádném případě neklikali a zprávu okamžitě smazali. Zároveň připravuje právní kroky proti pachatelům, kteří zneužívají její dobré jméno.

„Společnost Škoda Auto nemá s podvodnými soutěžemi šířenými v posledních dnech nic společného. Jedná se o zneužití naší značky k nekalým praktikám, proto budeme podávat trestní oznámení,“ říká vedoucí marketingu značky Libor Šedivák.

V Česku nejde zdaleka o první případ, kdy se podvodníci snaží zneužít jména známé společnosti, aby působili důvěryhodněji. V minulosti se podobným způsobem opakovaně vydávali například za banky, telefonní operátory či velké zahraniční značky.

Phishing

Podvodné soutěže spadají do velké skupiny internetových útoků zvaných phishing. Útočníci se snaží z uživatele vylákat citlivé údaje tak, že se vydávají za důvěryhodnou osobu nebo instituci (banka, škola, telefonní společnost).

„V žádné férové soutěži po vás nebude její organizátor chtít nic zaplatit. V České republice je dokonce nelegální žádat po soutěžících platbu za vstup do soutěže nebo pro zvýšení šance na výhru. Žádná seriózní společnost po vás při vstupu do soutěže nebude vyžadovat ani číslo vaší platební karty,“ vysvětluje Pavel Jína.

„Pokud uspějete v soutěži a k získání výhry po vás organizátor vyžaduje zaplatit jakoukoli částku (včetně například „daně“ nebo „poštovného“), jedná se také o podvod.“

Podvodníci často zneužívají renomé velkých obecně známých firem či institucí. „Výzva k zapojení do soutěže/převzetí výhry může přijít od velké instituce, například od vlády či velké firmy, kterou znáte. Podvodníci často zneužívají známých značek k tomu, aby získali důvěru uživatelů. Pokud si nejste jistí, můžete instituci, ke které soutěž odkazuje, kontaktovat přímo a zeptat se, zda danou soutěž skutečně pořádá. Stejně tak se mějte na pozoru, pokud vám přišlo oznámení o výhře, ale vy si nemůžete vzpomenout, že jste se do dané soutěže hlásili,“ varuje Pavel Jína.

A radí důkladně kontrolovat odkazy a e-mailové adresy, ze kterých tip na soutěž dorazil. „I tak se dá poznat podvod. Firemní weby a e-mailové adresy už bývají obsazené, proto podvodníci záměrně užívají domén s překlepy a doufají, že si jich nevšimnete (např. skodaatuo.cz/soutez),“ popisuje. Na podezřelé odkazy nikdy neklikejte, mohou obsahovat škodlivý software, který infikuje vaše zařízení a může zapříčinit únik dat.

Podvodné zprávy, webové stránky či e-maily mnohdy poznáte i podle pravopisných, gramatických či stylistických chyb. „Za phishingovými útoky totiž často stojí podvodníci ze zahraničí, kteří používají k překladům do češtiny internetové překladače. Podvodné soutěže tak velmi často obsahují evidentní a časté gramatické chyby, nesmyslná slovní spojení, špatné skloňování českého jazyka, kombinaci českého a anglického (nebo jiného) jazyka apod. Ani dokonalá čeština ale sama o sobě automaticky neznamená, že je soutěž férová a o podvod se nejedná,“ popisuje Pavel Jína.

Pozor také na zprávy ze zahraničí a zahraniční loterie. Na zahraničním trhu může být ještě obtížnější se zorientovat. Uživatelé tak mohou podvodníkům naletět snadněji.

Pavel Jína ještě radí zapojit rozum a nenechat se omámit. „Je to příliš dobré na to, aby to byla pravda? Mějte se na pozoru, pravděpodobně se jedná o podvod. Hesla jako „výherní den“ či „vyhrává každý“ by ve vás měla vzbudit podezření,“ popisuje. „Konkrétně tvrzení „vyhrává každý“ se pojí i s dalším poznávacím znamením – legitimní výhra ze seriózní soutěže nikdy nepřijde v hromadném e-mailu a nedá se rozeslat celému seznamu kontaktů.“