Pistáciová fabia je asi nejmilejší český automobilový fenomén. Světle zelený odstín první generace Škody Fabia se oficiálně nejmenoval „pistáciová“, ale Zelená Fantasy. A byl to nejsvětlejší ze tří tehdejších zelených odstínů pro fabii.
Právě jeho nezaměnitelná barva zmrzliny z něj udělala terč internetové „výzvy“: lidé fotí každou pistáciovou fabii, na kterou narazí, případně se s ní vyfotí sami. Kolem fenoménu vznikly na sociálních sítích fanouškovské skupiny s tisíci příznivců. Ta facebooková má akuálně téměř 38 tisíc členů.
Fabia jako taková unikátní není, jde právě o onen pistáciový odstín, který z ní dělá raritu. Navíc rozhodně nepřehlédnutelnou. „Automobilka vyrobila v období od listopadu 1999 do května 2002 celkem 8 116 těchto vozidel, a to 6 954 ve verzi hatchback (6Y2), 1 156 Combi (6Y5) a zbývajících šest ve verzi sedan (6Y3), což z celkového počtu 1 788 063 fabií první generace (výrobní označení 6Y) představuje přibližně 0,48 procenta,“ píše Wikipedia. V éře fabie první generace tento odstín žádná jiná škodovka dostat z výroby nemohla.
Zelené trabanty, žlutá auta
Pamětníci vzpomenou, že v dobách před internetem se podobně jako dnes pistáciové fabie „lovily“ zelené trabanty, kdo ho viděl první, měl třikrát vyskočit.
O něco později se pozornost zaměřila na žlutá auta, po jeho spatření se muselo zvolat „žlutý auto“ a plácnout druhého.
Někteří si takto hrají dodnes. A vy?
„V karosářské verzi sedan automobilka vyprodukovala pouze šest vozidel. Pětice vznikla 2. března 2001 jako součást předsériové výroby, poslední o týden později už coby součást sériové produkce. Další sedany již v této barvě nebyly vyrobeny,“ uvádí Wikipedia. Právě pistáciový sedan byl hvězdou srazu, který se konal o uplynulém víkendu.
U druhé generace šlo o čistě fleetovou barvu (kód 9663) a vyrobilo se pouhých pět aut – skutečný jednorožec. V Česku zůstaly údajně tři, čtvrtá měla odjet do Německa, pátá na Slovensko. „Původně se Zelená Fantasy řadila mezi základní zbarvení fabie, a proto si ji mohli na svůj vůz zákazníci pořídit bez příplatku. U modelů vyráběných od roku 2008 se již zařadila mezi placené barevné odstíny,“ uvádí Wikipedia.
„Roku 2008 se totožný odstín objevil na dalších vozidlech vyrobených automobilkou Škoda, a sice na třech fabiích druhé generace a dvou třetí generace, dál na jednom modelu Roomster, jedné octavii druhé generace a dvou octaviích třetí generace.“
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Pistáciové fabie jsou hitem Facebooku, vášniví lovci je fotí i při řízení
Třetí generace fabie odstín formálně nabízela dál za příplatek zhruba 18 tisíc korun, ale jen na zvláštní objednávku, takže i v tomto případě vzniklo jen pár kusů.
Ta jedovatá barva není zrovna oblíbená, obecné publikum její kultovní status spíš nechápe. Najdou se ale i škodováci, kteří právě pistáciovou milují, po Česku tak jezdí dokonce Superb třetí generace v této barvě. Pro lovce pistáciových škodovek je to opravdový jednorožec.
Legenda
V ceníku Škody se barva jmenovala Zelená Fantasy a nesla kód 5Y5Y (dle normy ČSN 5110). Byla to nejsvětlejší ze tří zelených, které Fabia první generace (výroba od roku 1999/2000) nabízela. Do stejné „bláznivé“ kategorie patřila i Žlutá Lemon (kód 8Q8Q), tedy citronová varianta, která byla ovšem výrazně oblíbenější než zelená. K tomuto bledě žlutému laku fabie se váže ještě jedna zajímavost – protože žlutá barva obecně špatně kryje, musely karoserie lakovnou projíždět dvakrát, citronové fabie tak mají tlustší lak než ostatní.
Zajímavé je, že na řadě dobových tiskových a katalogových fotek se pistáciová vůbec neobjevovala. Na silnicích jí ale díky výrazné barvě nešlo přehlédnout, což jen posílilo její pozdější legendární status. Za povšimnutí stojí, že velká část majitelů fabií v pistáciovém odstínu nemá ponětí, jakým fenoménem se stala.
Internetový fenomén
Kolem pistáciových fabií se na sociálních sítích vytvořila početná a rostoucí skupina. Na Facebooku i Instagramu existuje několik účtů věnovaných výhradně tomuto odstínu, dohromady sdružují desítky tisíc příznivců. Jako první uvedli fenomén pistáciové fabie do internetového světa v roce 2018 dva žáci deváté třídy ostravské základní školy.
Fabie lovily zpočátku hlavně mladší ročníky, ale díky virálnímu potenciálu se trend rozšířil plošně. Někdo o ní říká, že je to vizuální teror, je ovšem pravda, že pistáciovou barvu fabií zná každý, i ten, co se o auta nezajímá. Každopádně se stala legendou.
Princip internetové „výzvy“ je triviální: vyfotit kdekoli a kdykoli fabii v pistáciové barvě, ideálně si s ní udělat selfie. Je to nevinná legrace, která spojuje komunitu okolo jednoho vizuálně nepřehlédnutelného objektu. Populární jsou záběry se dvěma a více auty najednou, snímky z netradičních míst nebo v nečekaných situacích jako například v reklamách či televizních seriálech, k vidění je mimo jiné v Policii Modrava.