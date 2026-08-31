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Pistáciové fabie jsou fenomén, na víkendový sraz dorazil i unikátní sedan

František Dvořák
  10:00
Pistáciová fabia je specifický český fenomén. Má vlastní stránku na Wikipedii, profily na sociálních sítích, klub příznivců, co si říká Pistáciová mafie… a dokonce i sraz. Konal se o uplynulém víkendu v automobilovém muzeu v bývalém prasečáku v obci Stránka na Mělnicku a měl všeříkající název „Sraz nejodpornějších vozů Škoda Fabia“. Hlavní hvězdou byl pistáciový sedan.

Pistáciová fabia je asi nejmilejší český automobilový fenomén. Světle zelený odstín první generace Škody Fabia se oficiálně nejmenoval „pistáciová“, ale Zelená Fantasy. A byl to nejsvětlejší ze tří tehdejších zelených odstínů pro fabii.

Pistáciových fabií první generace se vyrobilo sedm a půl tisíce kusů.
Ačkoli pistáciové fabie nejsou žádnou sběratelskou raritou, pro některé milovníky vozidel představují cenný úlovek v podobě fotky. Na Facebooku se jimi potom chlubí.
Pistáciových fabií první generace se vyrobilo sedm a půl tisíce kusů.
Lovci pořizují snímky pistáciových fabií nejčastěji na parkovištích.
Pistáciové fabie kam se podíváš. Sedan patří k raritám
7 fotografií

Právě jeho nezaměnitelná barva zmrzliny z něj udělala terč internetové „výzvy“: lidé fotí každou pistáciovou fabii, na kterou narazí, případně se s ní vyfotí sami. Kolem fenoménu vznikly na sociálních sítích fanouškovské skupiny s tisíci příznivců. Ta facebooková má akuálně téměř 38 tisíc členů.

Fabia jako taková unikátní není, jde právě o onen pistáciový odstín, který z ní dělá raritu. Navíc rozhodně nepřehlédnutelnou. „Automobilka vyrobila v období od listopadu 1999 do května 2002 celkem 8 116 těchto vozidel, a to 6 954 ve verzi hatchback (6Y2), 1 156 Combi (6Y5) a zbývajících šest ve verzi sedan (6Y3), což z celkového počtu 1 788 063 fabií první generace (výrobní označení 6Y) představuje přibližně 0,48 procenta,“ píše Wikipedia. V éře fabie první generace tento odstín žádná jiná škodovka dostat z výroby nemohla.

Zelené trabanty, žlutá auta

Pamětníci vzpomenou, že v dobách před internetem se podobně jako dnes pistáciové fabie „lovily“ zelené trabanty, kdo ho viděl první, měl třikrát vyskočit.

O něco později se pozornost zaměřila na žlutá auta, po jeho spatření se muselo zvolat „žlutý auto“ a plácnout druhého.

Někteří si takto hrají dodnes. A vy?

„V karosářské verzi sedan automobilka vyprodukovala pouze šest vozidel. Pětice vznikla 2. března 2001 jako součást předsériové výroby, poslední o týden později už coby součást sériové produkce. Další sedany již v této barvě nebyly vyrobeny,“ uvádí Wikipedia. Právě pistáciový sedan byl hvězdou srazu, který se konal o uplynulém víkendu.

U druhé generace šlo o čistě fleetovou barvu (kód 9663) a vyrobilo se pouhých pět aut – skutečný jednorožec. V Česku zůstaly údajně tři, čtvrtá měla odjet do Německa, pátá na Slovensko. „Původně se Zelená Fantasy řadila mezi základní zbarvení fabie, a proto si ji mohli na svůj vůz zákazníci pořídit bez příplatku. U modelů vyráběných od roku 2008 se již zařadila mezi placené barevné odstíny,“ uvádí Wikipedia.

„Roku 2008 se totožný odstín objevil na dalších vozidlech vyrobených automobilkou Škoda, a sice na třech fabiích druhé generace a dvou třetí generace, dál na jednom modelu Roomster, jedné octavii druhé generace a dvou octaviích třetí generace.“

Pistáciové fabie jsou hitem Facebooku, vášniví lovci je fotí i při řízení

Třetí generace fabie odstín formálně nabízela dál za příplatek zhruba 18 tisíc korun, ale jen na zvláštní objednávku, takže i v tomto případě vzniklo jen pár kusů.

Ta jedovatá barva není zrovna oblíbená, obecné publikum její kultovní status spíš nechápe. Najdou se ale i škodováci, kteří právě pistáciovou milují, po Česku tak jezdí dokonce Superb třetí generace v této barvě. Pro lovce pistáciových škodovek je to opravdový jednorožec.

Škoda Superb III. generace ve legendárním pistáciovém odstínu.

Legenda

V ceníku Škody se barva jmenovala Zelená Fantasy a nesla kód 5Y5Y (dle normy ČSN 5110). Byla to nejsvětlejší ze tří zelených, které Fabia první generace (výroba od roku 1999/2000) nabízela. Do stejné „bláznivé“ kategorie patřila i Žlutá Lemon (kód 8Q8Q), tedy citronová varianta, která byla ovšem výrazně oblíbenější než zelená. K tomuto bledě žlutému laku fabie se váže ještě jedna zajímavost – protože žlutá barva obecně špatně kryje, musely karoserie lakovnou projíždět dvakrát, citronové fabie tak mají tlustší lak než ostatní.

Pistáciových fabií první generace se vyrobilo sedm a půl tisíce kusů.
Ačkoli pistáciové fabie nejsou žádnou sběratelskou raritou, pro některé milovníky vozidel představují cenný úlovek v podobě fotky. Na Facebooku se jimi potom chlubí.
Pistáciových fabií první generace se vyrobilo sedm a půl tisíce kusů.
Lovci pořizují snímky pistáciových fabií nejčastěji na parkovištích.
Pistáciové fabie kam se podíváš. Sedan patří k raritám
7 fotografií

Zajímavé je, že na řadě dobových tiskových a katalogových fotek se pistáciová vůbec neobjevovala. Na silnicích jí ale díky výrazné barvě nešlo přehlédnout, což jen posílilo její pozdější legendární status. Za povšimnutí stojí, že velká část majitelů fabií v pistáciovém odstínu nemá ponětí, jakým fenoménem se stala.

Internetový fenomén

Kolem pistáciových fabií se na sociálních sítích vytvořila početná a rostoucí skupina. Na Facebooku i Instagramu existuje několik účtů věnovaných výhradně tomuto odstínu, dohromady sdružují desítky tisíc příznivců. Jako první uvedli fenomén pistáciové fabie do internetového světa v roce 2018 dva žáci deváté třídy ostravské základní školy.

Fabie lovily zpočátku hlavně mladší ročníky, ale díky virálnímu potenciálu se trend rozšířil plošně. Někdo o ní říká, že je to vizuální teror, je ovšem pravda, že pistáciovou barvu fabií zná každý, i ten, co se o auta nezajímá. Každopádně se stala legendou.

Princip internetové „výzvy“ je triviální: vyfotit kdekoli a kdykoli fabii v pistáciové barvě, ideálně si s ní udělat selfie. Je to nevinná legrace, která spojuje komunitu okolo jednoho vizuálně nepřehlédnutelného objektu. Populární jsou záběry se dvěma a více auty najednou, snímky z netradičních míst nebo v nečekaných situacích jako například v reklamách či televizních seriálech, k vidění je mimo jiné v Policii Modrava.

peopleofczechia

Jeden post o pistáciové Fabii, který způsobil další vlnu “mánie”…. 700 000 dosah. 32 000 srdíček. Jedna diagnóza.
Potvrdili jste mi to, co jsem tušil: Pistáciová mamba není auto, je to životní postoj. Abychom v tom na těch silnicích neměli chaos, vytvořili jsme oficiální Kodex Pistáciové mafie. ️
Od dneška platí jasná pravidla pro parkování, přednost i pozdrav. A protože k mafii patří uniforma, konečně dropujeme i náš oficiální merch. ️ Žádnej „trash“ – udělali jsme sady samolepek (PVC + laminace, co fakt drží věčnost) a plecháčky, co ti každý ráno připomenou, že tvoje srdce bije pro Boleslav.
Každá samolepka v sadě je jiná, stejně jako vaše pistošky. Merch je venku a diagnóza je teď oficiální.
BONUS PRO MAFII: Aby se vám ta diagnóza lépe nesla, s kódem MAFIE15 získáte 15% slevu na celou objednávku!

Link na shop najdeš v biu. Který pravidlo z Kodexu podle tebe lidi porušují nejvíc? Dej mi vědět do komentářů!

20. dubna 2026 v 20:03, příspěvek archivován: 29. srpna 2026 v 23:13
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