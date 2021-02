To by mohla být nová fabia. Oblékla slavnou pistáciovou

„Návrhy fabie 4. generace jsem vymodeloval na podkladu fotek maskovaných prototypů,“ popisuje. „Auto dostalo novou masku, která je teď usazena níže a je více zkosená, po obou stranách ji doplňují komplet nové světlomety inspirované modelem Enyaq. Další změnou je kapota, kde jednotlivé prolisy vystupují z hran přední masky,“ popisuje tvůrce vizualizací.

„Hlavním podpisem jsou nové zadní světlomety. Zadní světlomety se nyní prolínají i do pátých dveří, jsou full led a mají dynamický blinkr, nechybí ani podpis do písmena C. Záď dostala nárazník, který je inspirovaný scalou,“ dodává.



Své modely oblékl do pistáciové zelené, která se proslavila už na první generaci fabie.

Milan Cu studoval střední odborné učiliště Škody Auto, kde pracoval na projektech Azubi, podílel se na modelech Škoda Sunroq a Mountiaq.

Novou fabii Škoda chce představit na podzim letošního roku. „Nové vozy budou k dispozici s příchodem nové generace, kterou očekáváme na českých silnicích v průběhu podzimu letošního roku. Předpokládáme, že dealeři začnou přijímat předobjednávky v průběhu léta,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí značky pro český trh Pavel Jína. Aktuálně jsou k mání pouze skladové vozy hatchbackové fabie třetí generace. Kombík ještě dva roky přežije v provedení Tour.

Za dva roky pak dorazí kombi provedení nové fabie, o jehož uvedení se rozhodlo koncem loňského roku. Nejnověji to potvrdil sám šéf koncernu Volkswagen Hebert Diess (čtěte více).