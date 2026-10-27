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Z obyčejné fabie postavili rallyové monstrum. Svezli jsme se

Toto auto klame tělem. Navenek vypadá jako závodní speciál, uvnitř je to klasický pětimístný hatchback, který potkáváte na každém kroku.

Autotesty

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Když projede kolem, lidé na chodnících ztuhnou a otáčejí se za ním s otevřenou pusou. Škoda Fabia, která na první pohled vypadá jako plnokrevný rallyový speciál za miliony, totiž ukrývá pod agresivním bodykitem nečekaný základ – a hlavně pět plnohodnotných míst k sezení. Vypátrali jsme majitele, vyzpovídali ho a rovnou se s ním svezli.

Škoda Fabia upravená v duchu rallyového speciálu R5
Škoda Fabia upravená v duchu rallyového speciálu R5
Škoda Fabia upravená v duchu rallyového speciálu R5
Škoda Fabia upravená v duchu rallyového speciálu R5
Škoda Fabia upravená v duchu rallyového speciálu R5
34 fotografií

Když tento vůz zaburácí, málokdo by tipoval, že má cokoliv společného s běžným provozem. Široká karoserie a masivní zadní křídlo křičí do světa, že tato mašina patří na rychlostní zkoušku. Jenže kdepak. Pod kůží se skrývá unikátní stavba, která v Česku nemá obdoby.

Za tímto kouskem stojí Václav Dubský, který vůz pořídil a dál si ho ladí podle svých představ. Je přitom jediným majitelem této silniční verze u nás – v republice sice existují dva kusy, ale ten druhý slouží striktně jako zdroj náhradních dílů pro ostrou soutěžní R5. „Mám rád auta a motorsport a Fabia R5 mě vždycky hodně bavila. Když se naskytla možnost jednu pořídit, nebylo moc o čem přemýšlet,“ usmívá se majitel.

Zatímco soutěžní speciály nabízí jen holý plech, ochranný rám a dvě skořepiny, tady na vás dýchne realita normálního auta. V kabině najdete klasické prostředí běžné fabie včetně zachované sériové zadní lavice pro tři cestující. Vpředu vládne o něco ostřejší atmosféra díky skořepinovým sedačkám od Sparca z pravé Fabie R5 a tříramennému sportovnímu volantu. Auto tak zůstává plně praktickým pětidveřovým hatchbackem, do kterého v pohodě naložíte rodinu nebo kamarády.

Nejdražší fabia je za 6,7 milionu, pro letošek je ale už vyprodaná

Jenže pod civilní slupkou se skrývá pořádná divočina. Pod kapotou a v útrobách vozu se ukrývá technika, která z obyčejné litrové Fabie třetí generace z roku 2019 udělala monstrum. Srdcem celého auta je nabušený dvoulitrový turbomotor TFSI z Audi S3. Celý spodek motoru má kované vnitřky a o precizní řízení chodu se stará špičková jednotka Ecumaster Black, kterou běžně využívají rallyoví profesionálové. Motor dává výkon 280 koní a točivý moment 440 Nm. „Samozřejmě je tam rezerva, dá se to udělat ještě na víc, ale chtěli jsme, aby to výkonem odpovídalo originální R5,“ vysvětluje Václav Dubský. Sílu na silnici přenáší kompletní technika z Audi S3 – tedy pohon všech kol, kardan, diferenciály i zadní nápravnice. Řidič si navíc může hravě přizpůsobit chování čtyřkolky díky třem jízdním režimům, které mění spínání od nuly až po sto procent.

Že jde o stroj s komponenty z těch nejvyšších pater motorsportu, prozrazují i další detaily. O bezpečné zastavení se starají 330milimetrové kotouče taktéž z Audi S3, v podbězích se otáčejí osmnáctipalcová rallyová kola ATS a podvozek doplňuje třípalcový výfuk od Turboworx. Pozornost budí i šířka auta. Zatímco běžná Fabia měří na šířku kolem 1,7 metru, tento kousek s originálním bodykitem z divize Škoda Motorsport dosahuje šířky téměř dvou metrů

Autotesty

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I přes čistě závodní geny se Václav nebojí vytáhnout auto do běžného provozu. „Jako daily car se to použít dá, ale je to hrozný žrout,“ směje se. Benzin sice bere výhradně stooktanový, aby byla jednotka Ecumaster spokojená, ale jinak vůz plní i civilní úkoly: „Jezdím s tím hlavně na akce, výstavy, srazy, občas někam na výlet.“

Zájem okolí je podle jeho slov obrovský. „Když vidíte normální Fabii a pak auto, které je široké skoro dva metry, tak se na ulici otočí skoro každý,“ pochvaluje si pozornost.

Zatímco dosud vůz křižoval silnice na polských registračních značkách, v současnosti prochází kompletní legalizací. „Auto je v procesu schvalování, aby mělo klasické české bílé SPZ. Zapsaný bude bodykit, motor, podložky, podvozek – zkrátka komplet všechno, aby bylo všechno řádně homologované pro provoz u nás,“ popisuje majitel administrativní zákulisí.

S tím se pojí i zajímavá budoucnost – jakmile proběhne kompletní přepis na české dokumenty, vůz zamíří do prodeje, aby nový majitel viděl, že takový unikát lze v ČR legálně provozovat. Cenovka se pohybuje v řádu milionů korun.

Zážitky z první jízdy

Když se člověk usadí dovnitř, čeká ho zajímavý kontrast. Palubní deska i s originálním rádiem totiž zůstala zachovaná v sériovém duchu. Zjistit ale, co rádio hraje, je prakticky nadlidský úkol – přes hluboký sytý zvuk linoucí se z výfuku ho totiž v kabině vůbec neslyšíte. Upřímně, v takovém autě by vás poslech rádia stejně ani na moment nenapadl.

Samotné svezení bylo nečekaně příjemné a nakonec i překvapivě pohodlné, ačkoliv auto umí pořádně pelášit. Skořepinové sedačky řidiče i spolujezdce dokonale obepnou a podrží tělo v každé situaci. Jakmile se sešlápne plyn, odpich má mašina naprosto nesmlouvavý a drtivý. A v zatáčkách? Tam vůz sedí jako přibitý, až má člověk pocit, jako by snad ani nejel po asfaltu, ale po neviditelných kolejích

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