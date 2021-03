Nejlevnější mobilita v krizi: auto berte co nejjednodušší

Je nějaký levnější spolehlivý způsob individuální dopravy? Jistě, žertem můžete říct, že přece každý může jezdit na kole, ale to těžko vysvětlíte někomu, kdo musí ráno odvézt děti do školky, potřebuje cestou vyřídit několik kšeftů a večer musí cestou z práce nakoupit pro čtyřčlennou rodinu. Takový člověk auto potřebuje, zejména v lokalitách, kde je mizerná obslužnost hromadnou dopravou. A to je, kromě velkých měst, prakticky všude.

Jaké auto tedy koupit a za kolik, aby jeho provoz stál co nejméně? Dalo by se říct, že za méně než padesát tisíc korun se akceptovatelné auto koupit nedá. Pokud chcete, aby mělo slušný technický základ a aspoň nějakou úroveň pasivní bezpečnosti. Vždyť i poslední hezké kusy první generace Škody Fabia pod padesátitisícovou hranici moc neklesají, úplně levné nejsou ani Renaulty Clio nebo Opely Corsa, pokud fungují, nemají rezavé prahy a neteče z nich olej.