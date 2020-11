Potvrzeno. Fabia Combi schválena i pro příští generaci, která dorazí za rok

„Předseda představenstva Škoda Auto Thomas Schäfer již před časem potvrdil, že nová Fabia se představí příští rok, dosud ale byla schválena jen varianta hatchback, o kombi se dlouhé měsíce jen spekulovalo. Původně firma tento model již vyrábět nechtěla,“ píše týdeník Škodovácký odborář.



„Pan Schäfer mi sdělil, že výroba modelu Fabia Combi byla schválena,“ uvedl pro aktuální vydání listu předseda odborů Jaroslav Povšík s tím, že jakákoli jiná varianta by byla nepřípustná. „Fabia Combi sem prostě jednoznačně patří. Jak svým jménem, koncepcí, tak tím, že se tady narodila v krátké i dlouhé verzi.“

„Bylo by opravdu zajímavé sledovat kdo, kdy a kde by tento vůz dokázal vyrábět za takové náklady, v té kvalitě a s odpovídajícím marketingem,“ okomentoval Povšík.

Škodovácký odborář potvrdil, že Volkswagen výrobu kombi původně odmítal z kapacitních a nákladových důvodů. Vývoj tohoto modelu byl tedy i podle zdrojů iDNES.cz v uplynulých letech pozastaven.

O kombiverze se začalo opět uvažovat letos začátkem roku. Konečné rozhodnutí padlo pravděpodobně v uplynulých týdnech, kdy se rozhodovalo na úrovni celého koncernu VW o plánech do budoucna.

Bez konkurentů

Kombíkové provedení dává pro automobilku smysl také z toho důvodu, že nebude mít žádnou konkurenci. Malé kombíky ovšem svou klientelu stále mají a v případě prostorné aktuální Fabie dokáže uhrát i roli rodinného auta pro skromnější.

Malým zádrhelem může být to, že neexistuje žádné vozidlo na platformě MQB A0 s tak dlouhým zadním převisem, který by měla Fabia Combi. To může projekční práce trochu zkomplikovat. Podle vyjádření představitelů značky byl projekt kombíku už rozpracovaný, konstruktéři na něj tedy v letošním roce pravděpodobně navázali. Dá se očekávat, že prodloužená verze dorazí oproti hatchbacku se zpožděním.

Možná by si designéři při návrhu stylingu mohli vzpomenout na unikátní řešení, které kdysi Škoda zvolila pro model Favorit. Ten v kombiverzi pojmenované Forman dostal stejné víko kufru jako krátký hatchback. Pro úsporu času, nákladů i zjednodušení výroby by se to mohlo hodit.

Nová generace Fabie se představí v druhé polovině příštího roku. Dostane zcela novou techniku a výhradně benzinové motory. Více o příští generaci Fabie čtěte zde.