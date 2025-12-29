Stotřicítka je nejlepší fabia všech dob. Jen se tím neumí pochlubit

František Dvořák
  9:00
Neřve, nevystavuje se, nemá potřebu dokazovat, že je „sportovní“. A přesto je rychlá, vycizelovaná a perfektně vyladěná. Vnímáte, že to dalo spoustu práce; která navíc není vidět, na rozdíl od křídla a falešných výdechů, jež by jako první nainstaloval kdejaký tuner. Fabia 130 je esence škodováckého umu, inženýři mohli odložit běžné starosti a udělat si radost smysluplnou poctivou prací. Toto byl úkol za odměnu.

Nehaleká do světa, že je sportovní, nesnaží se šokovat spojlery ani umělými zvuky z reproduktorů. Prostě jede. A jede tak, že si říkáte, že přesně takhle čiperná by zasloužila být každá fabia, která je sama o sobě kromobyčejně povedeným autem. Nová „stotřicítka“ není nasupený hot-hatch, je to rychlé auto pro každý den.

Zvenku na to všechno upozorňuje jen pár detailů: větší spoiler, viditelné výfuky, nápisy. Je to víc než běžná fabia, ale pořád to není opravdové RS. Spíš něco mezi — takové nenápadné „S“. Řeč čísel je přímočará: 130 ve jméně má spoustu významů, v tomto případě hlavně výkon čtyřválcové přeplňované patnáctistovky v kilowattech, převedeno na koně je to 180. Maximálka: 228 km/h. Sprint 0–100 km/h: 7,4 s.

54 fotografií

Poznávací znamení edice 130? Speciální emblémy inspirované motorsportem na blatnících a dveřích kufru a Bi-LED světlomety s černým orámováním.

Ne všechno ale vyšlo. Černý pruh mezi zadními světly má opticky záď rozšiřovat, ale působí to trochu pouťově. Prutová anténa jako by zůstala zapomenutá z minulé generace. A drátky vyhřívané čelní okno už konečně někdo zakažte!

Interiér se drží při zemi: černá stropnice, pár sportovních detailů, ale žádná efektní přepálenost. Tohle auto je totiž přísně efektivní, ne efektní; to není nadávka.

Je zvláštní si uvědomit, že v běžné nabídce Fabie nikdy nic podobného nebylo. První Fabia měla v nejsilnější civilní verzi 130 koní, to byl dodnes zajímavý a vlastně i kultovní diesel hot-hatch, jediný svého druhu, který zajímavým způsobem spojoval rošťáckého ducha s každodenní použitelností. Dvojková Fabia RS pak měla i kombiverzi, vždy jen automat a 180 koní; a přesně tolik má i nejnovější počin mladoboleslavské značky.

První jízda se 180koňovou Fabií RS: víme, proč je kombík rychlejší

Motorařina na plný plyn

Základní technika stotřicítky je známá, fabia se čtyřválcovou patnáctistovkou z rodiny motorů EA211 s výkony od 85 kW přes evropskou 110kW verzi až po amerických 118 kW v mild-hybridu. Jenže tahle fabie je jiná, aby se dostala na 130 kW výkonu, nemá „jen přehraný software“; dostala upravené mapy chování motoru 1.5 TSI evo2, a hlavně šest dílů jiných, nadimenzovaných pro ochranu při práci ve vyšší zátěži podle standardů automobilky. Zapracovalo se na zvýšení teplotní odolnosti a obecné robustnosti dílů, vysvětlují inženýři.

Protože vyždímat z motoru krátkodobě o dvacet kilowatt víc není na první pohled velká věda. Jenže, teploty vystřelí o desítky stupňů výš a běžné komponenty to jednoduše nemusí snést. Proto byl u některých plastových dílů polypropylen nahrazen polyamidem (lépe snáší vyšší teploty), často se použily robustnější varianty dílů, které už existují v jiných odnožích rodiny motorů, jen je z police regálu používají v jiných aplikacích motoru v rámci koncernu VW. Vzduchová trubka sání, tlumič vibrací, těsnění pod hlavou a i tepelná ochrana olejového vedení turba, to vše je jiné než ve „stodesítce“. Geometrie zůstala stejná, ale materiály jsou odolnější a některé díly i lehčí. A třeba vahadla vačky mají novou konstrukci, plovoucí z kalené oceli; a těsnění pod hlavou pochází z čínské 118kW MHEV verze motoru.

Výhodou bylo, to že Fabia jako nejlehčí auto s tímto motorem, měla přirozeně větší teplotní rezervu.

Zajímavostí je, že některé z těch robustnějších dílů se prý mohou čas od času objevit i u běžné 110kW varianty, záleží na dodavateli, jakou šarži do Boleslavi vyšle. Stojí za zmínku, že škoda v „aftermarketu“ nabízí vzhledové díly volně k prodeji, ovšem pozor, ne ty motorové. Fabii 110 kW tak můžete převléct do kabátu 130, ale výkon to nepřidá.

Hladký zátah, bez dramatu

Přes to všechno není vrchol výkonu to úplně nejpodstatnější, důležitější je celkový charakter, sladění. Je to rychlost, která nepřichází s vodopádem endorfinů, ale se samozřejmou lehkostí.

Od třech půl tisíce otáček začne původní výkonová křivka motoru stoupat jinak než u výchozí „stodesítky“, těch dvacet kilowattů navíc dává své maximum okolo 5 500 ot./min, takže vlastně nemá smysl točit přes nějakých pět a půl až šest tisíc otáček, ostatně za hranicí 4 500 otáček postupně klesá točivý moment z maxima (250 Nm). Ještě dodejme, že ve sportovním a manuálním režimu převodovky motor posune zásah omezovače o sto otáček výš, až ke 6 400 otáčkám; ne proto, že by to nutně potřeboval, ale protože to prostě dělá radost.

Spotřeba je kolem 10 litrů, když na to šlápnete. Na to se hodí padesátilitrová nádrž na benzin, tu závidí i mnohá větší auta.

Fabia je dvacetiletá. Z dieselové verze RS se stala žádaná specialita

Zajímavý je i výfuk. Běžná 110kW varianta má finální úsek skloněný dolů, ale u stotřicítky chtěli rovný vývod. Změna je jen na posledních centimetrech potrubí; protitlak výfukového potrubí je tedy stejný, důležitější bylo uhlídat, aby se modifikovaný nárazník nedeformoval teplem a aby měl výřez dostatečnou vůli. Konstrukčně nic dramatického, ale opět detail, který musel být změřený a validovaný.

Nejrychlejší sériová fabia všech dob sází výhradně na dvouspojkovou převodovku DQ200 z Vrchlabí. Je to známá skříň, ale tady působí DSG trochu jinak, rychleji reaguje, ostřeji podřazuje a umí i meziplyny, které v běžných verzích nenajdete. Volící páka je klasická mechanická, žádná digitální titěrná pitomost z octavie, nebo nelogické, ohyzdné pádlo ze superbu. Volič ve fabii působí poctivě, skoro starosvětsky.

Kdo chce, může řadit pádly na volantu. A kdo ví, kam sáhnout v infotainmentu, ten si může omezit systém kontroly trakce ASR (to je novinka) a rozvolnit ESP. Dvoustupňová dynamická kontrola umožňuje v menu vozu zvolit režim ASR Sport + ESC Sport. To znamená větší prokluz kol a pozdější zásah stabilizace. Pro ty, kteří chtějí cítit auto, a ne jen poslouchat elektroniku. Škoda zjevně chápe, že někteří řidiči ještě umí točit volantem.

Klasická mechanická ruční brzda je bonus, třeba pro chuligánské průjezdy vracečkami, jako na Monte Carlu.

Podvozek je stejný jako u fabie ve verzi Monte Carlo, má tedy o něco kratší pružiny a odlišné tlumiče, takže auto sedí o 15 mm níž než obyčejné provedení. Je pevný, ale nepůsobí tvrdě. Řízení je rychlejší, přizpůsobené osmnáctipalcovým kolům.

Celý vůz působí robustněji a poctivěji postavený, než je dnes na kategorii malých aut zvykem; to je vlastní všem fabiím, ne jen „stotřicítce“. Jediné, co vzbudí pozornost, jsou pneumatiky, jsou trochu víc slyšet. Ale k povaze auta to vlastně docela sedí.

Dvojitá oslava

Suma-sumárum: Fabia 130, nejrychlejší sériové provedení modelu, si pro radost, na oslavu 130 let značky a k padesátým narozeninám bájného „erka“ vylepšili. A ne málo. Však na tom makali v Mladé Boleslavi rok. Motor se ladil sedm měsíců, za které museli vývojáři projít každou rezervu dimenzace komponent a sladit software s mechanikou.

Výsledkem je ne okázalá, ne výbušná, ale spíš poctivá, soudržná a skvěle sladěná varianta rychlé fabie. Auto, které vás nutí přemýšlet, proč tato specifikace není v nabídce jako běžná varianta.

Nějaká chyba? Snad jen, že je to výkon bez dramatu, tak trochu bez emocí. Ta rychlost, preciznost je spojená s lehkostí a vycizelovaným profesorským stylem. Kdyby toto auto postavili Italové nebo Francouzi, přidali by víc šťávy, nechali by převodovku občas zarázovat, možná by se na pár věcí vykašlali, ale auto by mělo duši. Fabia 130 vám ale spíš dává stále vědět, že je to dokonalý stroj.

Protože když vezmete Fabii 130 do zatáček, podržíte ji kolem čtyř tisíc otáček, necháte DSG dělat svou práci a jedete čistou stopu, vnímáte ten hladký, sebejistý tah, uvědomíte si, že to vlastně vůbec nemusí být RS, aby to bylo skvělé auto. I tak je to možná dokonce nejlepší Fabia, jaká kdy vznikla.

A to se teď se někdo z britského zastoupení značky „uřekl“, že by čistokrevné RSo nakonec dorazit mohlo.

Britský Autocar zjistil, že by se tato verze mohla do nabídky opět dostat v aktuálním čtvrtém vydání Fabie, které má před sebou ještě dlouhý produkční život.

„V zákulisí se předpokládá, že inženýři jsou z této myšlenky nadšení. Nová RS by dala Škodě šanci demonstrovat potenciál platformy vozu Fabia a zároveň využít působivé historie značky v motoristickém sportu – včetně vítězství v mistrovství WRC2 v letech 2015 až 2023,“ komentuje magazín s tím, že návrat verze RS závisí na úspěchu právě nové Fabie 130. Ta už se dá objednávat, oproti výchozímu provedení Monte Carlo se stejným motorem, ale nižším výkonem, je o devadesát tisíc dražší, základní cena Fabie 130 je tak 699 900 korun.

