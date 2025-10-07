Nejsilnější sériová fabia je tu. Edice 130 má výkon 130 kW a jede 228 km/h

Škoda Auto odhalila model Fabia 130, speciální model vycházející z výbavy Monte Carlo, která do této modelové řady vnáší výrazný sportovní charakter, a i trochu nostalgie. Není to nejvýkonnější produkční fabie historie, ale suverénně nejrychlejší.

Motorsport je součástí DNA značky Škoda a silnou vazbu má i model Fabia, konkrétně vozy WRC, S2000 a Rally2, které jsou od roku 2003 založeny na této platformě. Od roku 2015 vyvíjí Škoda Motorsport vozy Fabia třetí a čtvrté generace pro soutěže v kategorii Rally2 (dříve R5). Díky vítězství celé řady titulů ve WRC2 a ERC, stejně jako v národních a regionálních soutěžích se z rally speciálu fabia stal nejúspěšnější vůz ve své třídě.

U příležitosti 130. výročí značky Škoda proto vytáhli v Mladé Boleslavi eso z rukávu – speciální model Fabia 130. S maximálkou 228 km/h je to dosud nejrychlejší sériová fabia a současně je to taková malá, ostrá vzpomínka na éru někdejší Fabie RS.

Škoda Fabia 130
Škoda Fabia 130
Škoda Fabia 130
Škoda Fabia 130
Škoda Fabia 130
Novinka, postavená na základech Fabie Monte Carlo 1.5 TSI, si říká o respekt. Zásadní změna? Motor. Přeplňovaný čtyřválec 1.5 TSI evo2 dostal pořádnou injekci. Z původních 110 kW se technici ve Škodě nebáli vydolovat rovných 130 kW (177 koní). To je na malý hatchback vážně slušná porce. Navazuje na tradici modelů RS, přičemž druhá generace měla výkon dokonce 132 kW). Loňská limitovaná edice Fabia Rally2 od „Cohete“ Suáreze pro španělský trh disponovala výkonem 140 kW (190 koní).

Auto má o 15 mm snížený sportovní podvozek a obsahuje výkonnou sadu od německého úpravce ABT Sportsline, díky níž je zážehový čtyřválec 1.5 TSI spojený se sedmistupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou DSG. Disponuje výkonem 140 kW (190 koní)

Motoráři se s tím nemazlili. Vyměnili sací komoru, tlumič vibrací, prostě kde co. Výsledek? Výkon je k dispozici dříve, s maximem 130 kW v rozmezí otáček 5 750 a 6 000/min. Točivý moment přitom zůstal na poctivých 250 Nm.

Řízná jízda a podvozek, co nezlobí

Jen výkon by ale byl málo. Edice 130 dostala i patřičný sportovní kabát. Standardně je tu snížený sportovní podvozek o 15 mm, a k tomu přihodili unikátní, kouřově zbarvená 18palcová kola Libra.

„Speciální edice Fabia 130 je pro Škodu skutečně výjimečným vozem. Oslavuje naše 130. výročí a vzdává hold naší bohaté tradici v motorsportu,“ číká Martin Jahn, člen představenstva společnosti Škoda Auto pro oblast Prodeje a marketingu. A že se na motorsport odkazuje, to je vidět.

Škoda chystá přiostřenou Fabii. Máme první fotky

Sedmistupňová dvouspojková převodovka DSG dostala speciální úpravy. Má vyšší body řazení pro rychlejší akceleraci a v režimu Sport umí i podřazovat s meziplynem, jako by to byla rallyová speciálka.

Ale to hlavní – poprvé u sériové Fabie si můžete do jisté míry pohrát s elektronikou. Dvoustupňová dynamická kontrola umožňuje v menu vozu zvolit režim ASR Sport + ESC Sport. To znamená větší prokluz kol a pozdější zásah stabilizace. Pro ty, kteří chtějí cítit auto, a ne jen poslouchat elektroniku. Škoda zjevně chápe, že někteří řidiči ještě umí točit volantem. A dokonce, a to je novinka, můžete kompletně vypnout kontrolu trakce (ASR).

Černá, červená, bílá – a rallyový odkaz

Fabia 130 vychází z dynamické výbavy Monte Carlo. Černá střecha, sloupky a lesklé detaily jsou samozřejmostí. Sportovní vzhled podtrhují černě lakované doplňky – od předního spoileru po zadní křídlo a difuzor s dvojitou koncovkou výfuku.

Poznávací znamení edice 130? Speciální emblémy inspirované motorsportem na blatnících a dveřích kufru a Bi-LED světlomety s černým orámováním. A když se podíváte zezadu, nepřehlédnete černý pruh odkazující na závodní speciály Fabia Rally2.

Na tuto ostrou fabii si (ne)nechte zajít chuť. Má 190 koní a je ze Španělska

Sportovní atmosféra pokračuje i v kabině. Sportovní sedadla s výrazným bočním vedením udrží řidiče i při ostřejší jízdě. Vše umocňuje tříramenný sportovní volant je samozřejmostí a nechybí ani hliníkové prahové lišty a nerezové nášlapné plochy pedálů. K digitálnímu standardu patří 10“ virtuální kokpit a volitelný 9“ displej infotainmentu.

Dodávky Fabie 130 začnou v prosinci 2025. Cena zatím není známa, ale podle informací od britského Autocaru by si měl zájemce připravit přes 800 000 Kč.

