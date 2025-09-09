Cupra Raval a Volkswagen ID.Polo jako čtyřmetrové hatchbacky. A k nim opět Volkswagen – se jménem ID.Cross a k němu patří Škoda Epiq. Po peripetiích s vývojem (odstartoval v roce 2019, ovšem v polovině doby se musel kvůli změně bateriové technologie předělávat) se čtveřice modelů dostane do výroby v příštím roce.
Za pozornost stojí slibované ceny. Pětadvacet tisíc eur (asi šest set tisíc korun) je hranice, o které koncern VW dlouhodobě mluví jako důležité pro to, aby elektromobilizace nabrala na otáčkách.
Když před dvěma roky Volkswagen představil koncept ID.2all, ze kterého je teď právě ID.Polo, uváděl tehdy, že „nabízí první pohled na plně elektrický Volkswagen za méně než 25 000 eur“. Ceník začínající „okolo 25 tisíc eur“ slibuje nyní i Škoda u Epiqu. Ovšem první je klasický malý hatchback, druhý je o deset centimetrů delší crossover, a za centimetry navíc, přizvedlý podvozek, vyšší střechu a větší kola si automobilky rády nechávají připlatit, a hodně. Byť by se dalo s nadsázkou říci, že vzhledem ke stejné technice je to jen trocha železa a skla navíc. Což ostatně u Škodovky ilustruje duo Scala a Kamiq, první je hatchback s cenami od 460 tisíc, druhý startuje na 495 tisících – 1 500 eur je v této cenové kategorii pro ekonomiku modelů v účtování automobilky hodně.
Pokud tedy mají hatchback a k němu příslušející crossover startovat na stejné částce, byl by to významný precedens. Tato nezvyklá situace by tedy mohla nahrávat Škodovce, přeci jen u ní dostanete „kus auta navíc“, to je přece její krédo už skoro třicet let, od dob první Octavie. A větší a crossoverově šmrncovnější karoserie, která je dnes u zákazníků v kurzu, by mohla být pádným argumentem. Ostatně, zdá se, že dvojče Epiqu, Volkswagen ID.Cross přibyl do této party až později. Podle informací iDNES.cz na něm začal Volkswagen pracovat přibližně před třemi lety, kdy už byly práce ve Španělsku v plném běhu.
Samozřejmě jde hlavně o symboliku, ovšem na druhou stranu to naznačuje zákazníkům, že dosud za crossover připláceli hlavně jakousi přirážku za styl. A také to, v jak svízelné situaci dnes automobilky v elektromobilizaci jsou, zvláště ty evropské.
Taky to ovšem ukazuje, že cenotvorba u elektrických aut je trochu jiná (a náročnější) disciplina, než u těch tradičních.
Ostatně – a to je možná ještě důležitější – na bateriových autech do řekněme milionu evropští výrobci vydělávají mnohem méně, než jsou zvyklí. Naopak, z prodeje spalováků často elektrickou transformaci dotují. Nemusíme chodit daleko: sami manažeři Škody opakovaně uvedli, že na elektrickém modelu Elroq vydělávají minimálně. Podle informací iDNES.cz jsou se ziskem na voze, jehož ceny startují na osmi stech tisících korun v lepším případě na nule. Naopak odpovídající spalovací model Karoq je jedním z vůbec nejvýdělečnějších modelů Škody, dojnou krávou. Jen pro zajímavost: Karoq je také výsledkem spolupráce Škody a Seatu.
„Čím více (zákazníků) se obrací k bateriovým elektromobilům, tím více se musíme zabývat náklady na tato vozidla, abychom si udrželi úroveň zisku, kterou dosahujeme,“ řekl pro Autoexpress šéf Škody Klaus Zellmer. „Dosáhli jsme cenové parity s Elroqem a Karoqem – ale ne parity nákladů.“
Španělsko v centru dění
Všechny čtyři bateriové novinky tedy vyvinul Seat na stejném základu, kterým je výrazně modifikovaná platforma MEB, hlavní koncepční změnou je přechod od pohonu zadních kol k „předokolce“.
Cupra o Ravalu říká toto: „Nový model je součástí rodiny městských elektromobilů skupiny koncernových značek Core, která vzniká pod vedením společnosti SEAT s cílem demokratizovat elektromobilitu a etablovat v Evropě nový etalon,“ to potvrzuje klíčovou roli španělské značky v tomto projektu. Markus Haupt, prozatímní šéf značky CUPRA komentuje, že celý projekt Electric Urban Car Family je důležitý pro celé Španělsko. „Posilujeme synergie v rámci skupiny značek Core a budujeme z naší země centrum elektromobility, aby byly tyto vozy dostupné pro miliony motoristů.“
„Sériová výroba bude v nadcházejících měsících zahájena s modelem Cupra Raval, po němž bude následovat Volkswagen ID.Polo. Oba modely budou vyráběny v Martorellu,“ uvádí značka. U ravalu Cupra udává délku 4046 milimetrů, to je dnes standardní délka malého auta. Šířka je 1784 mm, výška 1518 mm a rozvor 2600 mm. U Pola se dají čekat víceméně identické míry. Ovšem u Cupry je podvozek o patnáct milimetrů níž, aby lépe odpovídal sportovnímu naturelu značky. Dá se čekat, že naladění Cupry Raval bude odpovídat sportovní variantě malého volkswagenu, který ponese ikonické označení GTI. Volkswagen se totiž s představením svých bateriových novinek pochlubil standardním i GTIčkovým ID.Polem, obě zatím kázal jen v maskáčích.
Cupra uvádí, že raval bude k mání se dvěma velikostmi baterie, ovšem prozatím neprozrazuje jejich kapacitu. Britský Autoexpress v srpnu napsal, že by měly mít kapacitu 38 kWh a 56 kWh. Dá se předpokládat, že dvě varianty baterií budou k mání pro všechny čtyři připravované modely.
„Epiq bude dodáván s baterií LFP. Je to nákladově efektivnější,“ řekl pro Autoexpress šéf Škody Klaus Zellmer. „LFP – neboli lithium-železitophosfátové baterie – používají levnější suroviny než niklmangankobaltové (NMC) baterie ve stávajících elektromobilech Škoda, což také zvýší zisky Škody. Šéf odhaduje, že 40 procent nákladů na elektromobil je v současnosti spojeno s baterií,“ napsal britský magazín.
Vrcholná verze Raval VZ nabídne 166 kW, dostane skořepinová sedadla, adaptivní tlumiče (DCC), 19“ kola s pneumatikami širokými 235 mm a elektronicky řízený samosvorný diferenciál.
S uvedením nového modelu také Volkswagen oznamuje změnu v přístupu k pojmenovávání modelů. Původní plán opustit zažitá jména s koncem spalovacích modelů padl, naopak je značka využije. „Označení našich modelů jsou pevně ukotvena v podvědomí lidí. Jsou symbolem silné značky a ztělesňují vlastnosti, jakými jsou kvalita, nadčasový design a technologie pro všechny. Proto míříme s našimi známými označeními do budoucnosti. ID. Polo je teprve začátek,“ vysvětluje
Thomas Schäfer, předseda představenstva značky Volkswagen, vedoucí skupiny značek Core a člen představenstva koncernu VW, který v minulosti vedl také Škodu.
Volkswagen tedy bude zařazovat další etablovaná označení do elektrického portfolia. Současně ovšem zůstanou pod zavedenými označeními v nabídce i všechna vozidla s konvenčními pohony. „Volkswagen touto strategií propojí svět elektromobilů s vozy se spalovacími motory, což zákazníkům v budoucnosti usnadní orientaci v produktové nabídce značky,“ dodává. Právě Polo ostatně v nabídce Volkswagenu letos slaví 50 let.
Volkswagen prozrazuje míry nové škodovky
Velkým překvapením je ovšem druhý nový malý elektrický volkswagen, který na rozdíl od ID.Pola nedostal pro mnichovskou premiéru maskování. Kompaktní SUV jménem ID.Cross je tedy dvojčetem Škody Epiq, se kterou budou sdílet výrobní linku ve španělské Navaře. Volkswagen uvádí, že ID.Cross bude elektrickou alternativou úspěšného spalovacího modelu T-Cross.
Míry „crosse“ tak vlastně prozrazují také velikost nové škodovky: délka 4161 mm při rozvoru náprav 2601 mm, šířka je 1839 mm a výška 1588 mm;kufr je 450litrový Jedenadvacetipalcová kola s pneumatikami 235/40 jsou autosalonová rozmařilost, na produkční verze se dostanou rozumnější rozměry.
Koncept přestavující model ID.Cross publiku má elektromotor naladěný na nejvyšší výkon 155 kW (211 k) a maximálku nastavenou na 175 km/h, určitě ale budou k mání méně potentni varianty.
Volkswagen ještě potvrzuje, že se na rok 227 chystá premiéra sériové verze vozu vycházejícího ze studie ID.EVERY1. Ta bude ještě menší a ještě levnější, Volkswagen slibuje základní cenovkou pokořit další symbolickou metu 20 tisíc eur. Na tomto projektu pracuje Volkswagen sám, Škoda se na něm podílet odmítla, protože neviděla jeho ekonomickou proveditelnost.