Ani ozdoba, ani chyba ve výrobě. Vychytávka Škody Epiq je inženýrství v praxi

František Dvořák
Skrytý detail na nové škodovce plní hned tři funkce najednou. Jiří Hadaščok, designér Škody Auto, pro iDNES.cz vysvětluje nenápadný detail, kterého si na elektrické novince jménem Epiq všimne jen pozorný divák.

Oko designového nadšence na moderních autech často neví, kam se podívat dřív. Obvykle to jsou drobné detaily, které na první pohled nedávají smysl. Může jít o zvláštní prolisy, drobné výčnělky na hranách nárazníků nebo netradiční textury v podbězích kol. Jeden takový specifický prvek – systém drobných plastových výstupků na olemování podběhů kol – bez vysvětlení nepochopíte. Jde o designový omyl, estetický výstřelek, nebo promyšlenou funkčnost?

Jiří Hadaščok vysvětluje, že jde o čistě funkční prvek, který musel skloubit přísnou legislativu, aerodynamiku a designovou čistotu.

Boj s odletujícími kamínky a přísnou homologací

Hlavním důvodem pro vznik tohoto detailu jsou nekompromisní homologační předpisy. Ty přesně definují geometrické výseče a úhly kolem kol, pod kterými nesmí od pneumatiky odletět žádný kamínek. Auto jedoucí vysokou rychlostí totiž nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním a projektil vymrštěný vzorkem pneumatiky nesmí zamířit ani do boku na chodník, kde by mohl zranit chodce.

Automobilky tento problém standardně řeší tak, že na hranu blatníku přidají nevzhledný plastový nálitek, takzvaný „flap“, takovou malou zástěrku, která blatník uměle rozšíří. „Pro nás však byla vizuální čistota vozu prioritou a klasickému plastovému křidélku jsme se chtěli za každou cenu vyhnout,“ vysvětluje designér.

Kolo nesmí „zapadnout“

Návrháři tak stáli před složitým úkolem. Pokud by blatník jednoduše vytáhli víc ven, auto by legislativou prošlo. Jenže z estetického hlediska by masivní blatník způsobil, že by samotné kolo opticky zapadlo hluboko dovnitř karoserie, což autu ubírá na dynamice a dravosti.

Cílem bylo vytvarovat blatník tak, aby byl v jedné rovině s kolem („flush alignment“). Auto díky tomu získá rozkročený, stabilní postoj a na silnici působí dospěle. Aby však designéři mohli toto řešení prosadit a zároveň splnit normy, museli inženýři z vývoje vymyslet alternativní řešení. A tím jsou právě ony záhadné výčnělky.

Bezpečnost, aerodynamika a styl

Tyto drobné, chytře umístěné výstupky fungují jako mechanická i aerodynamická bariéra. Pod kritickým homologačním úhlem dokážou efektivně zachytit nebo odklonit trajektorii odlétávajících nečistot a kamínků, aniž by k tomu auto potřebovalo masivní plastové lemy.

Tím ale jejich práce nekončí. Vývojový tým během testování v aerodynamickém tunelu zjistil, že tyto struktury pozitivně ovlivňují proudění vzduchu kolem rotujícího kola. V této oblasti totiž standardně vznikají silné turbulence, které zvyšují odpor vzduchu a s ním i spotřebu paliva (či drahocennou energii z baterie u elektromobilů). Výčnělky pomáhají proudění usměrnit, což autu přináší body v celkové aerodynamické efektivitě.

To, co se na první pohled může zdát jako designový omyl nebo zbytečný detail, je ve skutečnosti ukázkou moderního inženýrství. Prvek v sobě dokonale spojuje diktát evropské legislativy, přísné požadavky na nízký odpor vzduchu a snahu designérů o co nejatraktivnější vzhled vozu.

