Při výběru nového automobilu většina zákazníků hodnotí ladné křivky karoserie, čistotu bočních linií nebo moderní pojetí palubní desky. Jakmile je design exteriéru i interiéru hotový a technické prvky jsou pevně dané, nastává mravenčí práce na detailech, kterých si běžný člověk na první pohled vůbec nevšimne. Jedním z takových míst je „futro“, do kterého zapadnou dveře, napadlo by vás, že i o tomto prostoru, který se odhalí až po otevření, se odehrává fascinující a komplikovaný dialog mezi designéry a technology.
Když lis promluví do designu
Když se otevřou dveře auta, v oblasti prahů či sloupků jsou často vidět specifické prolisy a sklady v kovu. Laik by mohl přemýšlet, zda jde o záměrný estetický prvek. Realita je však čistě technická a technologická.
Tyto sklady vznikají v důsledku extrémního namáhání materiálu při hlubokém tažení a lisování plechu. Během tohoto procesu dochází v komplikovaných záhybech k hromadění materiálu, řasení a hrozí dokonce i vznik trhlin. Přebytečný plech se zkrátka musí někde „vybít“. Sklady proto slouží k řízenému úniku materiálu do přesně kontrolovaných tvarů. Mají tedy jak pevnostní funkci – hrana zpevní komplikovanou plochu –, tak funkci technologického ventilu pro formování složitých dílů karoserie.
Kompromis mezi „vráskami“ a čistým stylem
Pro designéry představuje tato partie obrovskou výzvu. V počátečních fázích návrhu, kdy slovo dostanou konstruktéři a technologové, bývá těchto materiálových skladů mnohem víc. Mívají různé rádiusy a tvary, které z čistě strojírenského hlediska fungují dokonale, ale z pohledu estetiky působí chaoticky.
Protože jsou někteří designéři na podobné věci senzitivní, nastává fáze velkého kompromisu. „Zrovna to je věc, která spoluje exteriér s interiérem, a samozřejmě designer to musí nějakým způsobem řešit. Úkolem návrhářů je do procesu zasáhnout a zkorigovat technologické vrásky tak, aby na zákazníka nepůsobily rušivě,“ vysvětluje Jiří Hadaščok, koordinátor designu exteriéru ve Škodě Auto. „Plech sice musí odtéct a vytvořit sklady, designér však dohlíží na to, aby byly v dokonalé harmonii. Ladí se stejné rádiusy, symetrické odstupy i jednotné šířky jednotlivých prolisů.“
Harmonie po otevření dveří
Tato partie sice není tou úplně nejproblematičtější na celém autě, ale i ona tedy vyžaduje specifickou pozornost. Současným trendem v automobilovém designu je absolutní čistota – exteriéry aut bývají hladké, minimalistické a bez zbytečných linek.
Pokud by však zákazník po otevření dveří spatřil divokou a neuspořádanou změť technických prvků, čistý dojem z celého auta by se rozplynul. Moc „varhánků“ by prostě působilo rušivě. Právě proto si designéři musí s technology každý takový detail „vyříkat“. Výsledkem je, že i zásadní technické nutnosti nakonec dostanou estetický smysl a ladí s pojetím vozu.