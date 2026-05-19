„Škoda Epiq přispěje k tomu, že elektrická mobilita bude dostupnější, a osloví tak nové skupiny zákazníků,“ prohlásil Martin Jahn, člen představenstva společnosti Škoda Auto pro prodej a marketing.
Elektromobil s délkou 4,2 metru stojí na nové platformě MEB+ s pohonem předních kol. Nabídne dojezd až 430 kilometrů na jedno nabití a slibuje i kufr s jedním z největších objemů ve třídě: 475 litrů.
Nový nejmenší a nejdostupnější elektromobil škodovky je součástí rodiny elektrických městských vozů koncernové skupiny objemových značek Brand Group Core a vyrábět se bude ve španělské Pamploně. Vůz nabídne různé kapacity baterií (38,5 kWh až 55 kWh) a výkonové spektrum od 85 do 155 kilowattů, automobilka slibuje dojezd až 430 kilometrů. Při nabíjení stejnosměrným proudem vůz v nejvýkonnější variantě doplní energii z 10 na 80 procent za dobu lehce přes 20 minut.
Elektrická nabídka se rozšiřuje
Mladoboleslavská automobilka Škoda byla v loňském roce s 5 127 prodanými kusy nejprodávanější značkou elektromobilů v Česku. Celkem se v roce 2025 prodalo víc než 21 000 nových a ojetých elektromobilů. Škoda v současnosti nabízí dva elektrické modely – Elroq a Enyaq.
Letos Škoda svou nabídku rozšíří kromě Epiqu také o sedmimístné elektrické SUV Peaq. Do budoucna automobilka hovoří i o elektrickém kombi, které by navazovalo na nejprodávanější model Octavia.
Za první elektromobil vyráběný na českém území je možné považovat Škodu Eltra, která vznikla v roce 1991 přestavbou Škody Favorit a jejíž produkci obstarával závod plzeňské společnosti Škoda Engineering v Ejpovicích. Většina z těchto vozů, kterých bylo vyrobeno přes 200 kusů, směřovala na exportní trhy, zejména do západní Evropy, několik jich používala také Česká pošta. V letech 1995 až 1996 vyráběla Škoda v Ejpovicích lehký dvoumístný užitkový elektromobil Beta, kterého vzniklo zhruba 100 kusů. Později byla postavena verze se spalovacím motorem a sériovou výrobu převzal společný podnik Škoda Tatra v Příboře.
Prvním velkosériově vyráběným vozem značky Škoda s čistě bateriovým elektrickým pohonem byla v listopadu 2019 představená Škoda Citigo iV, která ale sjížděla z výrobních linek v Bratislavě. Tento elektromobil postupně nahradil původní minivůz Citigo se spalovacím motorem, který mladoboleslavská automobilka představila v listopadu 2011.
Svého nejmenšího modelu Škoda vyrobila 325 700 kusů, z toho 19 000 vozů bylo modelu Citigo-e iV. O malý elektromobil byl značný zájem, vyprodal se v rekordním čase do podzimu 2020, kdy automobilka jeho výrobu ukončila. Citigo-e iV byl sourozencem elektrifikovaných vozů SEAT Mii a Volkswagen up! Jen 3,56 metru dlouhý bezemisní městský vůz disponoval lithium-iontovou baterií o kapacitě 32,2 kWh, která napájela motor o výkonu 61 kW a umožňovala za podmínek, blízkých běžné praxi, dojezd až 260 kilometrů. Prvních 500 kusů se prodalo během sedmi týdnů. Cena první série činila 429 900 Kč, poté elektrické Citigo stálo 479 900 Kč.
Prvním opravdu velkosériovým elektrickým modelem Škody byl Enyaq. Luxusní SUV, které bylo představeno v září 2020 jako první model značky Škoda postavený na modulární platformě pro elektromobily MEB koncernu Volkswagen, patří k nejprodávanějším elektromobilům na mnoha klíčových evropských trzích. V lednu 2022 se vůz představil i ve variantě Coupé.
Loni v lednu Škoda představila modernizovanou verzi modelu. Enyaq nabízí dvě verze trakčních baterií o kapacitě 61 a 82 kWh a tři výkonové verze s výkonem od 140 kW do 250 kW. Základní cena přes 4,65 metru dlouhého vozu činí 1,015 milionu korun. Do konce loňského roku se tohoto elektrického SUV spolu s variantou Coupé vyrobilo přes 320 000 kusů. Podle údajů společnosti Dataforce byl Enyaq v loňském roce s počtem 65.787 prodaných kusů na desátém místě mezi nejprodávanějšími elektromobily v Evropě.
Dnes je Škodováckým bateriovým bestsellerem Elroq. Elektrické SUV, které mladoboleslavská automobilka představila v říjnu 2024, bylo dosud základem nabídky elektromobilů z produkce mladoboleslavské automobilky. Automobil, jehož základní verze stojí od 880 000 korun, dokázal zaujmout evropské zákazníky a za loňský rok se stal s počtem 94 106 prodaných kusů druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě a s 2872 registracemi nejprodávanějším elektromobilem v Česku. V prestižní anketě o Evropské auto roku 2026 skončil na druhém místě a získal titul Auto roku 2026 v České republice. Elroq měří téměř 4,5 metru a nabízí systémový výkon od 140 kW do 250 kW a tři verze baterií s kapacitou od 61 kWh do 82 kWh. Nabízí dojezd až 560 kilometrů.
