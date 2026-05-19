Elektrická Škoda Epiq se odhaluje. Sledujte přímý přenos premiéry na iDNES.cz

Přímý přenos   13:30
Škoda rozšiřuje svou modelovou řadu o nový elektromobil. Epiq se ukazuje světu ve švýcarském Curychu. Sledujte premiéru v přímém přenosu od 14 hodin na iDNES.cz.

„Škoda Epiq přispěje k tomu, že elektrická mobilita bude dostupnější, a osloví tak nové skupiny zákazníků,“ prohlásil Martin Jahn, člen představenstva společnosti Škoda Auto pro prodej a marketing.

Elektromobil s délkou 4,2 metru stojí na nové platformě MEB+ s pohonem předních kol. Nabídne dojezd až 430 kilometrů na jedno nabití a slibuje i kufr s jedním z největších objemů ve třídě: 475 litrů.

Je to škodovka, jak má být, říká otec Epiqu. Přípravy na premiéru vrcholí

Nový nejmenší a nejdostupnější elektromobil škodovky je součástí rodiny elektrických městských vozů koncernové skupiny objemových značek Brand Group Core a vyrábět se bude ve španělské Pamploně. Vůz nabídne různé kapacity baterií (38,5 kWh až 55 kWh) a výkonové spektrum od 85 do 155 kilowattů, automobilka slibuje dojezd až 430 kilometrů. Při nabíjení stejnosměrným proudem vůz v nejvýkonnější variantě doplní energii z 10 na 80 procent za dobu lehce přes 20 minut.

Světová premiéra Škody Epiq
Škoda Epiq
V milánském Palazzo del Senato, kde jindy šustí pergameny státního archivu, teď parkuje česká budoucnost – Škoda Epiq. Španěl Ricardo Orts tu vytvořil svět z plastelíny, který nám připomíná, že i tvrdý byznys může začít hrou na pískovišti.
Španěl Orts do české techniky vnesl jižní slunce a hravost. Jeho instalace „Óóó, to je EpiQ!“ bourala bariéry mezi strojem a uživatelem.
Zatímco Epiq hrál hlavní roli v instalaci, kávu připravoval v mobilní kavárně model Elroq.
Elektrická nabídka se rozšiřuje

Mladoboleslavská automobilka Škoda byla v loňském roce s 5 127 prodanými kusy nejprodávanější značkou elektromobilů v Česku. Celkem se v roce 2025 prodalo víc než 21 000 nových a ojetých elektromobilů. Škoda v současnosti nabízí dva elektrické modely – Elroq a Enyaq.

Letos Škoda svou nabídku rozšíří kromě Epiqu také o sedmimístné elektrické SUV Peaq. Do budoucna automobilka hovoří i o elektrickém kombi, které by navazovalo na nejprodávanější model Octavia.

Elektromobilní pravěk: Škoda Favorit na baterky, do které lijete benzin

Za první elektromobil vyráběný na českém území je možné považovat Škodu Eltra, která vznikla v roce 1991 přestavbou Škody Favorit a jejíž produkci obstarával závod plzeňské společnosti Škoda Engineering v Ejpovicích. Většina z těchto vozů, kterých bylo vyrobeno přes 200 kusů, směřovala na exportní trhy, zejména do západní Evropy, několik jich používala také Česká pošta. V letech 1995 až 1996 vyráběla Škoda v Ejpovicích lehký dvoumístný užitkový elektromobil Beta, kterého vzniklo zhruba 100 kusů. Později byla postavena verze se spalovacím motorem a sériovou výrobu převzal společný podnik Škoda Tatra v Příboře.

Malá elektroškoda je sázka na jistotu. U ojetiny dohlédněte na záruku baterie

Prvním velkosériově vyráběným vozem značky Škoda s čistě bateriovým elektrickým pohonem byla v listopadu 2019 představená Škoda Citigo iV, která ale sjížděla z výrobních linek v Bratislavě. Tento elektromobil postupně nahradil původní minivůz Citigo se spalovacím motorem, který mladoboleslavská automobilka představila v listopadu 2011.

Svého nejmenšího modelu Škoda vyrobila 325 700 kusů, z toho 19 000 vozů bylo modelu Citigo-e iV. O malý elektromobil byl značný zájem, vyprodal se v rekordním čase do podzimu 2020, kdy automobilka jeho výrobu ukončila. Citigo-e iV byl sourozencem elektrifikovaných vozů SEAT Mii a Volkswagen up! Jen 3,56 metru dlouhý bezemisní městský vůz disponoval lithium-iontovou baterií o kapacitě 32,2 kWh, která napájela motor o výkonu 61 kW a umožňovala za podmínek, blízkých běžné praxi, dojezd až 260 kilometrů. Prvních 500 kusů se prodalo během sedmi týdnů. Cena první série činila 429 900 Kč, poté elektrické Citigo stálo 479 900 Kč.

Prvním opravdu velkosériovým elektrickým modelem Škody byl Enyaq. Luxusní SUV, které bylo představeno v září 2020 jako první model značky Škoda postavený na modulární platformě pro elektromobily MEB koncernu Volkswagen, patří k nejprodávanějším elektromobilům na mnoha klíčových evropských trzích. V lednu 2022 se vůz představil i ve variantě Coupé.

První jízda: Škoda Enyaq mění tvář a dojede dál. Bude umět nabíjet domácnost

Loni v lednu Škoda představila modernizovanou verzi modelu. Enyaq nabízí dvě verze trakčních baterií o kapacitě 61 a 82 kWh a tři výkonové verze s výkonem od 140 kW do 250 kW. Základní cena přes 4,65 metru dlouhého vozu činí 1,015 milionu korun. Do konce loňského roku se tohoto elektrického SUV spolu s variantou Coupé vyrobilo přes 320 000 kusů. Podle údajů společnosti Dataforce byl Enyaq v loňském roce s počtem 65.787 prodaných kusů na desátém místě mezi nejprodávanějšími elektromobily v Evropě.

Proč se řidiči elektromobilů loudají? Vyzkoušeli jsme to se Škodou Elroq

Dnes je Škodováckým bateriovým bestsellerem Elroq. Elektrické SUV, které mladoboleslavská automobilka představila v říjnu 2024, bylo dosud základem nabídky elektromobilů z produkce mladoboleslavské automobilky. Automobil, jehož základní verze stojí od 880 000 korun, dokázal zaujmout evropské zákazníky a za loňský rok se stal s počtem 94 106 prodaných kusů druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě a s 2872 registracemi nejprodávanějším elektromobilem v Česku. V prestižní anketě o Evropské auto roku 2026 skončil na druhém místě a získal titul Auto roku 2026 v České republice. Elroq měří téměř 4,5 metru a nabízí systémový výkon od 140 kW do 250 kW a tři verze baterií s kapacitou od 61 kWh do 82 kWh. Nabízí dojezd až 560 kilometrů.

Nová elektrická Škodovka už žhaví gumy. Maskovaný elektrický epiq jsme projeli
Evropa nasype 200 miliard do elektromobilizace. Nejvíc peněz zamíří do baterií

Takhle Škoda vyrábí baterky pro elektromobily, většinu práce obstarají roboti

VIDEO Státy Evropského hospodářského prostoru a Švýcarsko přislíbily investovat téměř 200 miliard eur do...

ANALÝZA: Cesta k mobilitě budoucnosti nevede přes násilnou elektromobilizaci

Hyundai v Číně plánuje uvést 20 modelů během 5 let. Koncept SUV Earth je...

VIDEO Ještě před několika lety se zdálo, že diskuse o budoucnosti osobní dopravy je definitivně uzavřena....

Dvě české předpremiéry v brněnském obchodě. Nové elektrovozy hvězdami výstavy

V Olympii Brno startuje druhý ročník výstavy elektromobilů E-drive show láká na...

Kdysi dávno mělo Brno slavné autosalony, s takovými výstavami je to však dnes v Evropě obecně bída....

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Firmy s povinnou elektromobilizací nesouhlasí. Přestaly by kupovat služebáky

Ilustrační snímek

VIDEO Za sedm let vzrostl podíl českých firem, které mají ve své flotile aspoň jeden elektromobil nebo o...

Máme první fotky elektrického Peaqu, ale ne od Škody. Svlékl ho designér a AI

Vizualizace elektromobilu Škoda Peaq v podání designéra Jana Hrodka, který k...

VIDEO Exkluzivně Peaq, nová škodovka, se představí za pár měsíců. Automobilka finišuje s vývojem a laděním svého...

Máme ji! Nová škodovka v plné parádě, s minimem maskování

Exkluzivně
Prototyp elektrické Škody Peaq s lehkým maskováním při testech na dálnici D10

Škoda Peaq finišuje vývoj nové vrcholné až sedmimístné vlajkové lodi značky. Má to být největší a nejpraktičtější škodovka v historii a pravděpodobně bude také nejdražší. Prototyp připravovaného...

KVÍZ: Poznáte auto podle siluety? Otestujte se

Sileuta auta

Jak máte nakoukaná auta? Poznáte je jen podle siluety? Vybrali jsme deset aut s charakteristickými tvary a grafik je upravil tak, aby z nich zbyly jen obrysy a pár typických detailů.

Ve flanelce na motorce. Pavel vyrazil fotit závody do Mostu, přivítal ho nový majitel

Prezident Petr Pavel na závodech mistrovství světa superbiků v Mostě (květen...

Teprve před pár dny oznámil Roman Staněk, že je novým pánem na mosteckém okruhu. Čerstvý majitel slavného autodromu přivítal na vrcholu tamní sezony, kterým je závodní víkend mistrovství světa...

Automobilové klenoty v akci. Jih Čech brázdily unikáty, které jinde nespatříte

Fiat 130 B z roku 1976. Velký sedan byl v letech 1969–1977 jako vlajkovou lodí...

Jižními Čechami se přehnala jedna ze dvou největších veteránských rallye v Česku, jarní Spring Classic (druhou je podzimní dvoudenní South Bohemia Classic, která se letos jede 4. a 5. září). Na start...

Matka supersportů s řasami od sexbomby vznikla jako vedlejšák

Techno Classica Essen 2018

Před šedesáti lety se zrodilo Lamborghini Miura. První supersport historie s inspirací od britského Mini a italské sexbomby Giny Lollobrigidy vznikal po večerech jako odvážná vize mladých inženýrů....

