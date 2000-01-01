Premiéra nové malé elektrické škodovky je na spadnutí. Odhalení podoby nového modelu, o kterém jinak víme skoro všechno, je otázkou týdnů. Slavný automobilový paparazzi Stefan Baldauf poskytl pro iDNES.cz fotky maskovaného prototypu při tréninku na sněhu.
Epiq působí na pohled větší, než je ve skutečnosti. S metrem v ruce naměříte jen něco pod 4,2 metru, ale designéři odvedli skvělou práci. To auto působí mohutně, s jednoznačnými vyváženými proporcemi, výraznými detaily.
Boky jsou vysoké, mohutné, záď vyznává spíš ostřejší tvary. Jako celek je to vyvážené, výrazné, šmrncovní. Jen na upřesněnou, je to první auto značky, které jako celek ctí pravidla nového designérského směru Škody.
Autorem prvotního návrhu, který se pak rozpracovával do finální podoby sériového auta, je korejský designér Jounggeen Kim, který působí v Mladé Boleslavi od roku 2018, kam se přihlásil hned po dokončení prestižní londýnské Royal College of Art. „Džej-Džej“, jak mu v designstudiu říkají, nadělil epiqu mohutný čumák s výraznou grafikou přední části, kterou člení dva horizontální černé pruhy.
Epiq bude Škoda vyrábět ve Španělsku, konkrétně v Pamploně na severu země u Biskajského zálivu v regionu Navarra. Skládat ho tam budou společně s jeho technickým dvojčetem značky Volkswagen jménem ID.Cross (z „pohledových“ dílů mají stejné snad jen čelní sklo).
Auta stále využívají platformu pro čistě elektrické vozy, kterou v koncernu VW pojmenovali MEB, ale z hlediska techniky jde prakticky o zcela nový vůz.
Původní MEB, na níž stojí třeba Škody Enyaq a Elroq, je totiž primárně „zadokolková“, ovšem tato nová MEB+, určená pro menší modely, je výhradně pro auta s pohonem předních kol.
Většina ostatních komponent je tedy nová, z pohledu „hardwaru“ toho konstruktéři beze změn moc nepřebrali. Nová je také elektrická architektura a infotainment, které jsou dokonce modernější než u Elroqu nebo Enyaqu.
Celý projekt zastřešil Seat, kde se v Martorellu auta vyvíjela (přímo ve Španělsku na projekt dohlíželo asi dvacet škodováků), ale design a některé konstrukční celky vznikaly v Mladé Boleslavi.
Start sériové výroby je plánován na květen, v červnu by se mohla objevit oficiální cena a do konce roku by se první vozy mohly dostat k nejrychlejším zákazníkům.
Epiq spadá do nové party elektromobilů koncernu VW, které mají startovat na „magické“ hranici 25 tisíc eur, tedy zhruba 600 tisíc korun. Reálně ale odhadujeme startovací cenu spíš 650 až 700 tisíc korun, což by z něj udělalo poměrně přímého konkurenta Elroqu (ceny od 799 tisíc korun) – alespoň z hlediska jízdního pocitu a celkového dojmu.
Zásadní rozdíl je ovšem v pohonu: Epiq je předokolka, zatímco Elroq má pohon zadních kol. To je u elektromobilu – pokud je dobře odladěný a nemá problémy s trakcí odlehčené přední nápravy (u předokolek) – spíš jedno, pokusy o rychlostní discipliny a dravou jízdu stejně brzy ustoupí do pozadí v zájmu každodenních obyčejných pojížděk a boje o co nejdelší dojezd.
Epiq měří necelých 4,2 metru, což znamená, že je dokonce o 7 centimetrů kratší než spalovací Kamiq. Velikostně i jízdním projevem ovšem připomíná spíš větší vůz. Také zavazadlový prostor o objemu 475 litrů ho posouvá do role konkurenta modelu Elroq (470 litrů).
Nabídka zahrnuje tři výkonové varianty, nezvykle nerovnoměrně rozložené: základní s výkonem 85 kW, střední s 99 kW a vrcholnou se 155 kW (211 k), což je téměř dvojnásobek základní verze. Nejsilnější varianta má jiný elektromotor, převod i konstrukci rotoru. To už není otázka „odemčení výkonu“.
Slabší verze mají maximálku nastavenou na 150 km/h, nejvýkonnější o deset víc. V příštím roce dorazí varianta Sportline, ta by teoreticky mohla mít omezovač maximální rychlosti posunutý výš, někam ke 175 km/h.
Všechny varianty budou výhradně s pohonem předních kol, čtyřkolka v nabídce epiqu nebude, platforma s tím nepočítá. Dvě slabší verze mají stejný točivý moment 267 Nm, to naznačuje, že je motor stejný, ovšem u základní verze softwarově „oslabený“. Nejvýkonnější verze má 290 Nm.
K dispozici budou dvě bateriové verze s rozdílnou chemií, ale podobnou hmotností (291 vs. 297 kg). Menší baterie s kapacitou 38,5 kWh (efektivních 37 kWh) je typiu LFP, větší 55kWh (netto 50 kWh) je NMC (nikl-mangan-kobalt).
Prototyp elektromobilu Škoda Epiq v oficiálním maskování automobilky.
Všechny tři varianty lze nabíjet střídavým proudem o výkonu 11 kW, stejnosměrné nabíjení má limity podle varianty 50, 90 a 125 kW. Nejvýkonnější variantu je tak možné nabít z 10 na 80 % kapacity za 23 minut. Maximální dojezd má podle Škody dosahovat až 430 kilometrů, menší baterie nabídne přibližně 310 kilometrů.
Čtyři dospělí se do kabiny poskládají bez ústrků, jen nastupování přes mohutné prahy, které ještě nepochopitelně ční pár centimetrů nad rovinu podlahy (ukrývá 15 cm tlustý trakční akumulátor), by mohlo být snad o fous pohodlnější.
Vůz bude standardně obouvat poměrně velká kola: základ tvoří sedmnáctky, k dispozici budou osmnáctky a devatenáctky, a v rámci příslušenství dokonce i dvacítky. Šířka pneumatik odpovídá rozměrům, které známe například ze Škody Karoq, což je typické pro dnešní elektromobily.
Ladič podvozku nám potvrdil, že z jeho pohledu nejlíp se auto chová na osmnáctkách, je to ideální kompromis mezi jistotou a komfortem.
S prototypem už jsme se svezli.
Na silnici se epiq chová velmi kultivovaně. Je klidný, nehoupe se, nekymácí a dobře tlumí nerovnosti; svou práci odvádí hydraulické dorazy uchycení tlumičů, ty začnou postupně plynule brzdit tlumič dříve a zbrzdění pohybů náprav vůči karoserii je měkčí. Jízda je plynulá a ladná a auto působí jako velmi dospělý vůz.
Hmotnost je něco přes jeden a půl tuny, to je na elektromobily velmi slušné, větší Enyaq váží asi o tři metráky víc.
Zavazadlový prostor ohromí – na poměry žánru – velikostí, má 475 litrů; pravda, trochu vyskládaných „na výšku“. Škoda toho dosáhla chytrým řešením: díky přednímu pohonu (náprava je tradiční McPhersonovská) a jednoduché zadní nápravě tvořené torzní příčkou zbylo pod podlahou kufru místo pro mimořádně hlubokou „vanu“.
S určitým odstupem po premiéře nabídne epiq také přední úložný prostor – tzv. frunk – o objemu 19 litrů, kam se vejde například smotaný nabíjecí kabel.
Auto umožňuje one-pedal driving (jízdu a zpomalení ovládáte jen plynovým pedálem, jako autíčko na autodromu – plné sešlápnutí = plný plyn, plné uvolnění = zastavení), přičemž řidič si může zvolit úroveň rekuperace.
Na všech kolech jsou kotoučové brzdy, Enyaq s Elroqem mají vzadu bubny.
Epiq přináší do své kategorie prvky, které v ní nejsou tradičních značek úplně běžné: Matrix LED světlomety (12segmentové), Top View kameru skládající obraz z ptačí perspektivy, digitální klíč, panoramatickou střechu, či bezdrátové nabíjení telefonu.
Vůz může mít až 9 airbagů včetně centrálního mezi předními sedadly. Vůz je vybaven technologií V2L (Vehicle to Load), která umožňuje napájet externí zařízení pomocí adaptéru. Tepelné čerpadlo bude za příplatek.
Auto nemá klasický plnohodnotný předehřev trakčního akumulátoru, dokáže však baterii předehřívat na zhruba 0 °C pro jízdu, ale ne na ideálních asi 23 °C potřebných pro maximálně rychlé DC nabíjení.
Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq
Podobu auta bez maskování odhalil už loni v září na autosalonu v Mnichově koncept. Dá se říci, že finální podobu odhaluje naplno
