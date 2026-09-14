Bez chybiček to není. Od kol se ozývá hluk a přístrojový displej působí vedle třináctipalcového infotainmentu skoro kapesně. Nový elektromobil je malý jen rozměry, vývojáři ve Španělsku mu ovšem věnovali tradiční péči.
Stačí pár desítek metrů a je jasné, že Epiq nechce být zmenšeným Enyaqem. Je kratší, hbitější a mnohem snáz se s ním odhaduje, kam se ještě vejde. Hlavně je z něj ale skvěle vidět ven. Zásluhu na tom mají tenké přední sloupky a kapota, která je uprostřed prolomená. Díky ní řidič lépe vnímá, kde přední část auta končí, a při zajíždění k obrubníku nemusí spoléhat jen na kamery. Samotná pozice za volantem člověka usadí přirozeně a s přehledem.
Epiq je jednoduše příjemné auto, které okamžitě padne do ruky. To je u městského crossoveru podstatnější než rekordní jízdní výkony.
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Epiq je vůbec první elektrickou škodou s pohonem předních kol v aktuální nabídce (znalci vzpomenou, že kdysi v pravěku tu byl elektrický favorit, předokolka). Postavená je na nové platformě MEB+, vpředu má zavěšení MacPherson, vzadu jednoduchou nápravu s torzní tyčí. Kotoučové brzdy jsou na všech kolech, přední jsou ventilované.
Nic z toho nezní nijak exoticky, na silnici to ovšem funguje. Na ladění Škodováci tradičně hodně dají. Epiq ochotně mění směr a na předokolku zatáčí opravdu hezky. Z oblouku navíc umí vyjet až překvapivě dravě. Okamžitý nástup elektromotoru se příjemně moduluje. Auto díky němu působí lehce a pohotově, přesně tak, jak by městský crossover působit měl.
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Neznamená to, že Škoda postavila elektrický hothatch s vyšší střechou. Řízení je přesné a čitelné, ne přehnaně upovídané. Kromě řízení se líbí kultivované odpružení a přirozené pohyby karoserie; to zrovna u elektroaut není tak samozřejmé. Nabíjecí crossovery s těžkou baterií v podlaze se obvykle neharmonicky kymácí. Při rychlém sledu ostrých nerovností a při jízdě na drncácích v zatáčce se ovšem použití jednoduché zadní nápravy projeví.
V kabině se také ozývá víc hluku od kol, než by člověk u elektromobilu čekal. Chybějící spalovací motor totiž takové zvuky nepřekryje. Na hladkém asfaltu to problém není, na hrubším povrchu už pneumatiky slyšíte.
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Epiq v plné parádě. Nová elektrická škoda ukázala velký kufr a naznačila cenu
Epiq měří na délku 4 171 milimetrů, na šířku 1 798 milimetrů a na výšku 1 581 milimetrů, rozvor činí 2 601 milimetrů. Proti Kamiqu je zhruba o sedm centimetrů kratší a asi o tři centimetry vyšší. Čísla ovšem nevystihují, jak prostorná kabina ve skutečnosti je. Posádka nemá pocit, že nastoupila do nejmenšího a nejlevnějšího elektromobilu značky. Přední část je vzdušná a zadní sedadla neslouží jen jako nouzové místo pro děti nebo tašku s nákupem. Dva opravdu vysocí dospělí se za sebe s trochou snahy usadí.
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Ještě přesvědčivější je kufr. Nabízí 475 litrů a pod přední kapotou přidává dalších 25 litrů. Tam mohou zůstat nabíjecí kabely, takže je řidič neloví zpod zavazadel zrovna ve chvíli, kdy má kufr plný. V kabině je navíc přes 28 litrů menších úložných prostorů.
Nechybějí tradiční škodovácké drobnosti, tedy různé držáky, deštník ve dveřích nebo ochranné fólie pod klikami. Na papíře to nezní tak působivě jako výkon motoru. V každodenním provozu ale podobné detaily potěší mnohem častěji.
Interiér nepoužívá žádné materiály živočišného původu. Kůži nahradila syntetická alternativa, textilní čalounění tvoří recyklovaná polyesterová vlákna a celé auto obsahuje přes 34 kilogramů recyklovaných materiálů, naparuje se Škoda Auto.
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Jedna věc ale v prostorné kabině působí zvláštně. Uprostřed palubní desky stojí třináctipalcový infotainment, zatímco před volantem má řidič jen pětipalcový digitální štít. Základní údaje se na něj vejdou, vedle velké centrální obrazovky ale vypadá skoro jako dodatečně přilepený.
Tři verze
Základní Epiq 35 nabídne 85 kW, točivý moment 267 Nm a LFP baterii s využitelnou kapacitou 37 kWh. Dojezd má činit zhruba 310 kilometrů. Epiq 40 dostal stejnou baterii i točivý moment, výkon ale roste na 99 kW. Vrcholný Epiq 55 dostane akumulátor NMC s využitelnou kapacitou 52 kWh. Elektromotor posílá na přední kola 155 kW a 290 Nm, dojezd má dosáhnout přibližně 440 kilometrů. Nejvyšší rychlost činí 160 km/h, slabší verze končí na 150 km/h.
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Silnější baterii má rychlonabíječka doplnit z 10 na 80 procent přibližně za 24 minut. Standardní palubní AC nabíječka má výkon 11 kW. Epiq zvládá i obousměrné nabíjení V2L, V2H a V2G. Umí tedy napájet externí spotřebiče a s kompatibilním wallboxem i celou domácnost, případně vracet energii zpět do sítě.
Součinitel odporu vzduchu činí Cx 0,275. Pomáhají mu aktivní rolety chlazení, kryty kol, zakrytovaný podvozek, zadní difuzor a střešní spoiler. Běžné verze dostanou kola o průměru 17 až 19 palců. Dvacetipalcová budou vyhrazena limitovanou First Edition.
V nabídce jsou světlomety Matrix LED, panoramatické kamery, desetireproduktorové audio a tepelné čerpadlo. Standardem je sedm airbagů. Příplatková Asistovaná jízda 3.0 kombinuje vedení v pruhu, pomoc v koloně a nouzového asistenta, který dokáže reagovat na semafory a vůz před ním zastavit.
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Konkurence
Epiq se bude vyrábět ve španělské Pamploně společně s dalšími malými elektromobily koncernu VW – Volkswagenem ID. Polo a ID. Cross a Cuprou Raval.
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Nová elektrická škodovka má stát vstupním modelem do světa elektromobilů se základní cenou 619 000 Kč.
Epiq nevstupuje do prázdné části trhu. Rozměrově má nejblíž k Renaultu 4 E-Tech electric. Francouzský crossover měří 4 144 milimetrů, nabízí kufr 420 litrů a se silnější baterií ujede až 409 kilometrů, má výkon až 110 kW. Renault sází na retro styl a nízkou nakládací hranu, Škoda odpovídá větším kufrem, vyšším výkonem a delším deklarovaným dojezdem.
Kia EV2 je kratší, měří 4,06 metru. Nabídne baterie o kapacitě 42,2 a 61 kWh, kufr až 403 litrů a předběžný dojezd až 448 kilometrů. Proti skromnému štítu Epiqu staví 12,3palcovou obrazovku před řidičem. Další displej ovládá klimatizaci a třetí slouží infotainmentu.
Fiat Grande Panda Electric a jeho bratři, Citroën C3 a Opel Frontera jsou jednodušší, a menší volbou. S délkou se motají kolem čtyř metrů, základní výkon mají 83 kW, LFP baterii o kapacitě 44 kWh a dojezd 320 kilometrů. Do kufru Pandy se vejde 361 litrů, tedy o 114 litrů méně než ve Škodě.
Nechybí konkurence Číny. Leapmotor B03X měří 4,27 metru, nabízí výkon 145 kW a podle baterie dojezd až 292 nebo 382 kilometrů. Z 30 na 80 procent se má nabít zhruba za 16 minut, uvádí Leapmotor. Ceny startují na 600 tisících.
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