AutotestySledovat další díly na iDNES.tv
„Máme z toho obrovskou radost. A zároveň si velmi pečlivě hlídáme, proč se to děje,“ zaznívá z vedení projektu. Odpověď podle Škody není složitá – úspěch nestojí na efektech navíc, ale na rozumném základu. Zda je to geniální plán, nebo náhoda posoudí každý podle svého. Každopádně asi nikdo nečekal, že značka, která s přechodem na elektrickou trakci postupovala uvážlivě, nehnala se do popředí a pionýrské nadšení nechala na jiných, nakonec všechny předjede. S nakonec docela obyčejně střiženými vozy, které zaujmou i ty, kdo nechtěli být v ufonských modulech za prvoosvojitele (early adopters), průkopníky elektrické trakce.
Teď tedy přišel čas postoupit dál, v prodejích snad výš, v hierarchii modelové řady níž. Na fotkách to tak nevynikne, hlavně když epiq zamaskovali polepem se vzorem okoukaným z pytlíku bonbonů (má to být shluk plastelínových kuliček, které budou figurovat v reklamě), ale to auto působí na pohled větší, než je ve skutečnosti. S metrem v ruce naměříte jen něco pod 4,2 metru, ale designéři odvedli skvělou práci. To auto působí mohutně, s jednoznačnými vyváženými proporcemi, výraznými detaily. Prostě dospěle působící festovní auto. Autorem prvotního návrhu, který se pak rozpracovával do finální podoby sériového auta, je korejský designér Jounggeen Kim, který působí v Mladé Boleslavi od roku 2018, kam se přihlásil hned po dokončení prestižní londýnské Royal College of Art.
„Džej-Džej“, jak mu v designstudiu říkají, nadělil epiqu mohutný čumák s výraznou grafikou přední části, kterou člení dva horizontální černé pruhy. Boky jsou vysoké, mohutné, záď vyznává spíš ostřejší tvary. Jako celek je to vyvážené, výrazné, šmrncovní. Jen na upřesněnou, je to první auto značky, které jako celek ctí pravidla nového designérského směru Škody. A mimo jiné také první, které v některých verzích dostane na poslední sloupek nápis ŠKODA; tradiční znak okřídleného šípu už najdeme na autě jen uprostřed disků kol.
Podobu auta bez maskování odhalil už loni v září na autosalonu v Mnichově koncept. Dá se říci, že finální podobu odhaluje naplno:
Velký projekt
Epic bude Škoda vyrábět ve Španělsku, konkrétně v Pamploně na severu země u Biskajského zálivu v regionu Navarra. Skládat ho tam budou společně s jeho technickým dvojčetem značky Volkswagen jménem ID.Cross (z „pohledových“ dílů mají stejné snad jen čelní sklo). O čtyři sta kilometrů na východ, v továrně Seatu v katalánském Martorellu se pak budou vyrábět ještě další dva vozy se stejným technickým základem – jeden pro značku Cupra (Raval) a další opět pro Volkswagen (ID.Polo). První dva jmenované modely budou crossovery, další dva malé hatchbacky. Auta stále využívají platformu pro čistě elektrické vozy, kterou v koncernu VW pojmenovali MEB, ale z hlediska techniky jde prakticky o zcela nový vůz.
Původní MEB, na níž stojí třeba Škody Enyaq a Elroq, je totiž primárně „zadokolková“, ovšem tato nová MEB+, určená pro menší modely, je výhradně pro auta s pohonem předních kol. Většina ostatních komponent je tedy nová, z pohledu „hardwaru“ toho konstruktéři beze změn moc nepřebrali. Nová je také elektrická architektura a infotainment, které jsou dokonce modernější než u Elroqu nebo Enyaqu. Celý projekt zastřešil Seat, kde se v Martorellu auta vyvíjela (přímo ve Španělsku na projekt dohlíželo asi dvacet škodováků), ale design a některé konstrukční celky vznikaly v Mladé Boleslavi.
|
Nečekané odhalení: Škoda ukazuje podobu nového malého elektroauta jménem Epiq
Po peripetiích s vývojem (projekt odstartoval v roce 2019, ovšem v polovině doby se musel kvůli změně bateriové technologie částečně předělávat) se tedy čtveřice modelů dostává do výroby, teď se ladí výrobní linky na předsériových vozech. V Martorellu, kde Seat celý projekt zastřešoval, museli vlastně nejprve vyvinout novou platformu – na to dohlížel Volkswagen, a na ní pak konkrétní vozy.
Ačkoliv se často mluví o „sdílené platformě“, realita je složitější. Ano, řídicí jednotky, software, architektura nebo nabíjecí logika mohou být společné. Ale podvozky jsou jiné, stejně tak baterie a elektromotory, převody se liší a samozřejmě je odlišná konstrukce karoserie. „Ve výsledku se sdílí možná 15–20 % komponent, a i to hlavně tam, kde to dává smysl z hlediska nákladů a homologace,“ popisuje jeden z inženýrů.
Platforma celé čtveřice je stejná,, tedy motory, agregáty, brzdy, nápravy – vše, co patří „pod platformu“. Rozdíly jsou v karoserii (jiné „železo“), v naladění (pružiny, tlumiče), v designu exteriéru a interiéru. Nejde ale o pouhou kosmetiku. „I když jsou auta součástí jednoho synergického projektu, výsledkem jsou čtyři výrazně odlišné vozy, které byste si na první pohled nespletli – a to ani zvenku, ani uvnitř,“ vysvětluje šéf celého projektu Epiqu Jan Slavík. „Co není vidět, se naopak sjednocuje, kupříkladu výztuha za předním nárazníkem. Logika je jasná – když to zákazník nevidí a funguje to, proč to vyvíjet čtyřikrát?“ ilustruje.
Start sériové výroby je plánován na květen, v červnu by se mohla objevit oficiální cena a do konce roku by se první vozy mohly dostat k nejrychlejším zákazníkům.
Konkurence pro úspěšnou škodovku
Epic spadá do nové party elektromobilů koncernu VW, které mají startovat na „magické“ hranici 25 tisíc eur, tedy zhruba 600 tisíc korun. Reálně ale odhadujeme startovací cenu spíš 650 až 700 tisíc korun, což by z něj udělalo poměrně přímého konkurenta Elroqu (ceny od 799 tisíc korun) – alespoň z hlediska jízdního pocitu a celkového dojmu. Zásadní rozdíl je ovšem v pohonu: Epic je předokolka, zatímco Elroq má pohon zadních kol. To je u elektromobilu – pokud je dobře odladěný a nemá problémy s trakcí odlehčené přední nápravy (u předokolek) – spíš jedno, pokusy o rychlostní discipliny a dravou jízdu stejně brzy ustoupí do pozadí v zájmu každodenních obyčejných pojížděk a boje o co nejdelší dojezd.
|
EXKLUZIVNĚ: Špion načapal malou elektrickou Škodu Epiq při testech brzd
Epic měří necelých 4,2 metru, což znamená, že je dokonce o 7 centimetrů kratší než spalovací Kamiq. Velikostně i jízdním projevem ovšem připomíná spíš větší vůz. Také zavazadlový prostor o objemu 475 litrů ho posouvá do role konkurenta modelu Elroq (470 litrů).
Škoda Epiq zkrátka působí jako dospělé, vyzrálé auto, které by mohlo přesvědčit i skeptiky, že elektromobilita má v určitých případech smysl. Na druhou stranu se vkrádá myšlenka, že koncern Volkswagen naráží na problém, že „neumí“ postavit laciné jednoduché auto za lidovou cenu; naposledy bylo takové trio VW UP!, Škoda CItigo, Seat Mii. Škoda sama uvádí jako konkurenty novinky Citroën eC3 nebo Fiat Grande Panda, oproti nim je čistě dojmem, který budí při jízdě a „ohmatání“, Epiq diametrálně odlišný. Působí jako auto o víc než třídu výš, rozhodně má k „městské krabičce“ daleko.
Nabídka zahrnuje tři výkonové varianty, nezvykle nerovnoměrně rozložené: základní s výkonem 85 kW, střední s 99 kW a vrcholnou se 155 kW (211 k), což je téměř dvojnásobek základní verze. Nejsilnější varianta má jiný elektromotor, převod i konstrukci rotoru. To už není otázka „odemčení výkonu“. Slabší verze mají maximálku nastavenou na 150 km/h, nejvýkonnější o deset víc. V příštím roce dorazí varianta Sportline, ta by teoreticky mohla mít omezovač maximální rychlosti posunutý výš, někam ke 175 km/h.
Všechny varianty budou výhradně s pohonem předních kol, čtyřkolka v nabídce epiqu nebude, platforma s tím nepočítá. Dvě slabší verze mají stejný točivý moment 267 Nm, to naznačuje, že je motor stejný, ovšem u základní verze softwarově „oslabený“. Nejvýkonnější verze má 290 Nm.
K dispozici budou dvě bateriové verze s rozdílnou chemií, ale podobnou hmotností (291 vs. 297 kg). Menší baterie s kapacitou 38,5 kWh (efektivních 37 kWh) je typiu LFP, větší 55kWh (netto 50 kWh) je NMC (nikl-mangan-kobalt). „LFP – neboli lithium-železitophosfátové baterie – používají levnější suroviny než niklmangankobaltové (NMC) baterie ve stávajících elektromobilech Škoda, což také zvýší zisky Škody,“ řekl před půl rokem šéf Škody Klaus Zellmer. Ten také odhaduje, že 40 procent nákladů na elektromobil je v současnosti spojeno s baterií. Technologie NMC poskytuje větší hustotu energie, vyšší kapacitu, a tím i delší dojezd. Všechny tři varianty lze nabíjet střídavým proudem o výkonu 11 kW, stejnosměrné nabíjení má limity podle varianty 50, 90 a 125 kW. Nejvýkonnější variantu je tak možné nabít z 10 na 80 % kapacity za 23 minut. Maximální dojezd má podle Škody dosahovat až 430 kilometrů, menší baterie nabídne přibližně 310 kilometrů.
Kabina je prostorná a tradičně zařízená. Design je moderní, ale žádné výstřelky. Automobilka jeho podobu prozatím neukáže, my prozradíme, že přístrojovce – podle očekávání – vévodí obrovský 13palcový displej infotainmentu. Pod volantem po tradiční kapličce zbyl jen malý 5,3palcový displej zapuštěný do konzoly přístrojovky. Ta má přísně horizontální členění, které opticky rozšiřuje interiér.
Po ostatních moderních elektromobilech koncernu VW přebral i Epiq nešikovné páčky pod volantem – napravo namísto tradiční stěračové je volič „automatu“ (D se řadí otočením od sebe) a všechno ostatní na pravé; i s nešikovným řešením tlačítka jednoho setření stěračů spojeného s ostřikem čelního skla. Chválíme fyzická tlačítka na volantu i palubní desce a hlavně do stran posunuté tenké A-sloupky, které nepřekáží ve výhledu do zatáčky. Čtyři dospělí se do kabiny poskládají bez ústrků, jen nastupování přes mohutné prahy, které ještě nepochopitelně ční pár centimetrů nad rovinu podlahy (ukrývá 15 cm tlustý trakční akumulátor), by mohlo být snad o fous pohodlnější. Šikovnou drobností, na kterou upozorňuje legenda designstudia Škody Jiří Hadaščok, je poslední sloupek, který rámuje otvor zadních dveří – je úplně svislý, takže se nebouchnete do hlavy, když budete dozadu usazovat ratolesti do dětské sedačky.
Zavazadlový prostor ohromí – na poměry žánru – velikostí, má 475 litrů; pravda, trochu vyskládaných „na výšku“. Škoda toho dosáhla chytrým řešením: díky přednímu pohonu (náprava je tradiční McPhersonovská) a jednoduché zadní nápravě tvořené torzní příčkou zbylo pod podlahou kufru místo pro mimořádně hlubokou „vanu“. Víko kufru je navíc víceméně svislé, takže neubírá objem. A bonusově ještě škodovácký fígl – víko kufru se zavírá známým „tykadlem“ trčícím z plastového obkladu, namísto tradičnější prohlubně tak může být tento panel tenčí a to také přidá pár litrů objemu kufru.
S určitým odstupem po premiéře nabídne Epic také přední úložný prostor – tzv. frunk – o objemu 19 litrů, kam se vejde například smotaný nabíjecí kabel.
|
Prozkoumejte elektrickou Cupru Raval. Španělé z ní postaví i Škodu
Vůz bude standardně obouvat poměrně velká kola: základ tvoří sedmnáctky, k dispozici budou osmnáctky a devatenáctky, a v rámci příslušenství dokonce i dvacítky. Šířka pneumatik odpovídá rozměrům, které známe například ze Škody Karoq, což je typické pro dnešní elektromobily. Ladič podvozku nám potvrdil, že z jeho pohledu nejlíp se auto chová na osmnáctkách, je to ideální kompromis mezi jistotou a komfortem. A přidal zajímavou poznámku: základní varianty epiqu vyjedou na klasických ocelových (plechových) discích, ty jsou ovšem lehčí, než líbivější „liťáky“ z lehkých slitin (hliník, hořčík…); až budete takové kolo „z lehkých slitin“ měnit, počítejte s tím, že s dvacítkovým ráfkem váží klidně pětatřicet kilo.
Vývoj ještě není u konce, podvozkáři ještě chtějí zapracovat na komfortu, zvažují třeba použití jiných stabilizátorů.
Dospělé auto
Na silnici se epiq chová velmi kultivovaně. Je klidný, nehoupe se, nekymácí a dobře tlumí nerovnosti; svou práci odvádí hydraulické dorazy uchycení tlumičů, ty začnou postupně plynule brzdit tlumič dříve a zbrzdění pohybů náprav vůči karoserii je měkčí. Jízda je plynulá a ladná a auto působí jako velmi dospělý vůz. Celkově vyvolává dojem auta, které je výrazně větší, než by člověk čekal od vozu dlouhého jako malý hatchback (jen pro ilustraci: Škoda Yeti byla dlouhá 4223 mm – o pět centimetrů delší než epiq).
Aerodynamikům se podařilo u epiqu dosáhnout součinitele odporu vzduchu Cx = 0,275, což je výrazně lepší hodnota než u modelu Kamiq (0,31). Pomáhají k tomu mimo jiné aktivní aerodynamické klapky vpředu, zakrytovaný podvozek, aerodynamicky tvarovaná kola a další drobné detaily, které nejsou na první pohled vidět. Hmotnost je něco přes jeden a půl tuny, to je na elektromobily velmi slušné, větší Enyaq váží asi o tři metráky víc.
Auto umožňuje one-pedal driving (jízdu a zpomalení ovládáte jen plynovým pedálem, jako autíčko na autodromu – plné sešlápnutí = plný plyn, plné uvolnění = zastavení), přičemž řidič si může zvolit úroveň rekuperace. Brzdový pedál je řešen elektronicky (tzv. one-box), aby měl stále stejný pocit bez ohledu na to, kolik brzdění obstará elektromotor. Tuto novinku obstará integrace stabilizačního systému ESC a posilovače brzd do společné mechatronické jednotky. Na všech kolech jsou kotoučové brzdy, Enyaq s Elroqem mají vzadu bubny.
|
Škoda představila malý elektromobil jménem Epiq. Cenu dostane k 600 tisícům
Epic přináší do své kategorie prvky, které v ní nejsou tradičních značek úplně běžné: Matrix LED světlomety (12segmentové), Top View kameru skládající obraz z ptačí perspektivy, digitální klíč, panoramatickou střechu, či bezdrátové nabíjení telefonu. Vůz může mít až 9 airbagů včetně centrálního mezi předními sedadly. Vůz je vybaven technologií V2L (Vehicle to Load), která umožňuje napájet externí zařízení pomocí adaptéru. Tepelné čerpadlo bude za příplatek. Auto nemá klasický plnohodnotný předehřev trakčního akumulátoru, dokáže však baterii předehřívat na zhruba 0 °C pro jízdu, ale ne na ideálních asi 23 °C potřebných pro maximálně rychlé DC nabíjení.
Velká jízda
„V roce 2025 se větší model Elroq stal druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě a Enyaq si zajistil sedmou příčku, čímž Škoda obsadila hned dvě pozice v žebříčku pěti nejžádanějších plně elektrických vozů a celkově se umístila na čtvrtém místě mezi výrobci elektromobilů,“ chlubí se šéf značky Klaus Zellmer.
Elroq podle značky neuspěl proto, že by nabízel nejvíce funkcí, největší obrazovky nebo nejexotičtější technologie. Uspěl proto, že je to normální auto. Takové, které zákazníkům nabízí přesně to, co opravdu potřebují. „Jsme relativně normální značka – a Elroq je relativně normální auto. Ale právě to z něj dělá chytrou volbu,“ zaznívalo při předpremiéře novinky. A Epiq je postavený se stejnou filozofií; je o třídu menší, ale troufneme si tvrdit, že právě Elroqu by nakonec mohl být velkým konkurentem.
Škoda Epiq v číslech
Verze Epiq 35/Epiq 40/Epiq 55
Poznámka: Všechny údaje jsou předběžné, sériová provedení se mohou mírně lišit.