náhledy
Škoda si na předvečer zahájení autosalonu v Mnichově připravila překvapivou premiéru. Odhaluje podobu nového elektrického modelu, který dorazí za rok. Nejmenší škodovka se jmenuje Epiq a pro Škodu ho bude vyrábět Seat ve Španělsku. Sériová verze bateriového městského crossoveru dorazí v polovině roku 2026.
Autor: Škoda Auto
„Představuje důležitý krok ve strategii elektrifikace a odkazuje na závazek značky dodávat atraktivní, moderní a cenově dostupné elektromobily,“ vysvětluje mluvčí značky Vítězslav Kodym.
Autor: Škoda Auto
Škoda představuje Epiq před zahájením autosalonu IAA v Mnichově, společně s dalšími modely rodiny elektrických městských vozů koncernu Volkswagen.
Autor: Škoda Auto
„Základní cena budoucího sériového modelu se bude pohybovat okolo 25 000 eur (asi 600 tisíc korun - pozn. iDNES.cz), což z něj činí nejdostupnější elektromobil v rozšiřujícím se portfoliu značky Škoda. To dále podtrhuje závazek značky Škoda uspokojit rostoucí poptávku po udržitelné a dostupné mobilitě,“ říká Vítězslav Kodym.
Autor: Škoda Auto
Nejmenší bateriová škodovka dostává sourozence v podání značek Volkswagen a Cupra. Právě španělská automobilka Seat, ke které Cupra patří, vedla vývoj těchto malých elektromobilů a bude zajišťovat jejich výrobu.
Autor: Škoda Auto
„Model Epiq bude vyráběn v závodě Volkswagen Navarra ve Španělsku v rámci společného vývojového a výrobního projektu koncernu Volkswagen,“ uvádí. Cílem je „demokratizovat elektromobilitu pro budoucí generace zavedením čtyř atraktivních a cenově dostupných elektromobilů tří značek“. Kromě Epiqu a jeho dvou ekvivalentů v podání VW a Cupry, startujících na 25 tisících eurech ještě chystá značka Volkswagen menší model s cenovkou od 20 tisíc eur. Na tomto projektu se Škoda nechtěla podílet kvůli nejisté rentabilitě.
Autor: Škoda Auto
„S modelem Epiq děláme další krok k tomu, aby se elektromobily staly praktickou a atraktivní volbou pro každodenní řidiče,“ komentuje Klaus Zellmer, předseda představenstva společnosti Škoda Auto.
Autor: Škoda Auto
Model Epiq je kompaktní městský crossover o délce 4,1 metru. Škodovka slibuje, že pojme pět cestujících, kteří naloží 475 litrů zavazadel o kufru.
Autor: Škoda Auto
Udávaný dojezd je až 425 kilometrů.
Autor: Škoda Auto
Mladoboleslavská značka prozatím neodhalila podobu interiéru. Škoda uvádí, že se zaměřuje na použitelnost a každodenní praktičnost. „Epiq nabízí velkorysé úložné prostory a chytrá řešení pro zavazadla, včetně háčků na tašky, úchytů a skrytých přihrádek pod podlahou. Interiér je minimalistický a funkční, vybavený bezdrátovým nabíjením telefonů, přihrádkami, fyzickými tlačítky a haptickými rolovacími kolečky. Tato kombinace praktičnosti a chytrého designu zajišťuje, že Epiq splňuje potřeby jak rodin, tak zákazníků orientovaných na moderní životní styl,“ uvádí automobilka.
Autor: Škoda Auto
Škoda Epiq
Autor: Škoda Auto
Škoda Epiq
Autor: Škoda Auto
Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq
Autor: Baldauf
Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq
Autor: Baldauf
Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq
Autor: Baldauf
Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq
Autor: Baldauf
Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq
Autor: Baldauf
Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq
Autor: Baldauf
Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq
Autor: Baldauf
Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq
Autor: Baldauf
Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq
Autor: Baldauf
Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq
Autor: Baldauf
Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq
Autor: Baldauf
Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq
Autor: Baldauf
Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq
Autor: Baldauf
Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq
Autor: Baldauf
Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq
Autor: Baldauf
Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq
Autor: Baldauf
Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq
Autor: Baldauf
Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq
Autor: Baldauf
Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq
Autor: Baldauf
Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq
Autor: Baldauf
Koncept malého elektrického SUV Škoda Epiq
Autor: Škoda Auto
Škoda Epiq
Autor: Škoda Auto
Škoda Epiq
Autor: Škoda Auto
Škoda Epiq
Autor: Škoda Auto
Škoda Epiq
Autor: Škoda Auto
Koncept malého elektrického SUV Škoda Epiq
Autor: Škoda Auto
Koncept malého elektrického SUV Škoda Epiq
Autor: Škoda Auto
Koncept malého elektrického SUV Škoda Epiq
Autor: Škoda Auto
Koncept malého elektrického SUV Škoda Epiq
Autor: Škoda Auto
Koncept malého elektrického SUV Škoda Epiq
Autor: Škoda Auto
Koncept malého elektrického SUV Škoda Epiq
Autor: Škoda Auto
Koncept malého elektrického SUV Škoda Epiq
Autor: Škoda Auto
Skica interiéru chystaného elektromobilu Škoda Elroq
Autor: Škoda Auto