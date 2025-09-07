Nečekané odhalení: Škoda ukazuje podobu nového malého elektroauta jménem Epiq
Kabaňovo první čínské auto vyjíždí. Vypadá jako audi a je levnější než fabia
Roewe M7 DMH je prvním sériově vyráběným čínským autem, které při svém působení v koncernu SAIC Motor vytvořila slovenská designérská hvězda Jozef Kabaň. Jedná se o výrazně přepracovanou verzi téměř...
Čínský automobilový luxus vytlačuje z domácího trhu Porsche, Mercedes i Ferrari
Všichni se báli, že Číňané zahltí svět malými lacinými auty. Jenže oni udělali něco, co čekal málokdo – vytlačují západní prémiové značky z jejich vlastního čínského hřiště. Eldorádo skončilo a...
KVÍZ: Poznáte slavné historické osobnosti ze světa aut?
Bez těchto osobností by svět automobilů nebyl tím, čím je dnes. Poznáte slavné zakladatele značek, konstruktéry, vynálezce, designéry a manažery?
Nečekané odhalení: Škoda ukazuje podobu nového malého elektroauta jménem Epiq
Škoda si na předvečer zahájení autosalonu v Mnichově připravila překvapivou premiéru. Odhaluje podobu nového elektrického modelu, který dorazí za rok. Nejmenší škodovka se jmenuje Epiq a pro Škodu ho...
Utajená česká superstar autodesignu navrhuje raketovou rychlostí auta v Číně
Objevili jsme pravděpodobně největší českou hvězdu automobilového designu. O které ovšem nikdo neví. Vojtěch Stránský je devět let schovaný v Číně. Teď je na několik měsíců v Česku, aby nabral síly,...
Nečekané odhalení: Škoda ukazuje podobu nového malého elektroauta jménem Epiq
Škoda si na předvečer zahájení autosalonu v Mnichově připravila překvapivou premiéru. Odhaluje podobu nového elektrického modelu, který dorazí za rok. Nejmenší škodovka se jmenuje Epiq a pro Škodu ho...
Děda byl frajer, pokoří ho potomci? Na prastaré motorce pojedou napříč Evropou
Vnuk a pravnuk Augustina Šulce se vydají v září na cestu z Londýna do Prahy, aby zopakovali jeho více než stoletý mimořádný výkon. Připomenou jízdu, kterou Augustin Šulc v roce 1925 absolvoval na...
Horoměřice hostí mistrovství světa v orbě, přijeli soutěžící z 26 zemí
„Traktory, traktory, traktory!“ Takové skandování bylo slyšet ze špalírů lemujících v pátek ráno ulice největší české vesnice – Horoměřic. A v zatáčce se vzápětí objevily první stroje mířící spanilou...
Autosalon Mnichov je mladý, viděl už čínský útok i ekoaktivisty s lepidlem
Slavný veletrh IAA už si neříká autosalon (to se konal ještě na opačném konci Německa ve Frankfurtu). Nyní je to salon mobility. Po sedmdesáti letech se hlavní německá autovýstava přestěhovala do...
Godzilla skončila. Charizmatický Nissan GT-R dovrčel do cílové rovinky
Japonské supersporty si získaly celosvětové uznání, postupně to však zabalily. Po Lexusu LFA a Hondě NSX nově skončil i Nissan GT-R R35, kterého zabily stále se zpřísňující emisní a hlukové předpisy....
Aprílový srpen? Koupající se rolls, Trump se žigulíkem a akvapark pro auta
Srpnové novinky ze světa aut mohou připomínat opožděný apríl. Rolls-Royce s velkou slávou utopil svoji limuzínu Phantom v bazénu, čínský BYD otevřel akvapark pro auta, Trump velebil ruské žigulíky,...
Nová silniční inspekce se zaměřuje na kamiony a autobusy, osobáky neloví
Inspekce silniční dopravy představuje novinku ve výbavě – jednotku mobilní STK. Zařízení po uvedení do provozu vůbec poprvé v Česku umožní inspektorům z INSID provádět komplexní technické...
Sto procent elektroaut v roce 2035? V žádném případě, říká manažer Toyoty
Automobilky jsou si jisté, že co je stanoveno pro rok 2035, není reálné, komentuje unijní plány na konec spalovacích aut Matthew Harrison, viceprezident pro prodej a marketing evropského zastoupení...
Kabaňovo první čínské auto vyjíždí. Vypadá jako audi a je levnější než fabia
Roewe M7 DMH je prvním sériově vyráběným čínským autem, které při svém působení v koncernu SAIC Motor vytvořila slovenská designérská hvězda Jozef Kabaň. Jedná se o výrazně přepracovanou verzi téměř...
Nový šéf Renaultu svěřil vedení Dacie manažerce od Mercedesu, velí směr elektro
Novou generální ředitelkou automobilky Dacia se stala Katrin Adtová, bývalá viceprezidentka automobilky Mercedes-Benz. Ve funkci nahradila Denise Le Vota, který společnost opouští. Výměna na postu...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
Mnichov ožije světovými značkami. Autosalon ukáže auta i nové technologie
Po tradiční dvouleté pauze se chystá veletrh IAA Mobility v Mnichově. Nástupce tradičního frankfurtského autosalonu proběhne na výstavišti v bavorské metropoli i přímo v centru města v první polovině...
KVÍZ: Poznáte slavné historické osobnosti ze světa aut?
Bez těchto osobností by svět automobilů nebyl tím, čím je dnes. Poznáte slavné zakladatele značek, konstruktéry, vynálezce, designéry a manažery?