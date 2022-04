Projeli jsme občerstvenou Škodu Karoq. Nejlepší je s dvoulitrovým benzinem

Upřímně, řečeno, je to jemné ladění, cizelování, žádná revoluce. Pod kapotou nic nového. Na druhou stranu, úspěšný model nebylo třeba nějak extra šlechtit.

Po octavii, ke které svými rozměry, cenami i technikou v nabídce patří, to byla druhá nejprodávanější škodovka, než karoqa loni předjel kamiq, ale možná to bylo i kvůli tomu, že tento model nejvíc ze všech škodovek zasáhl nedostatek čipů a tak výroba stála. Ostatně, i proto se představení a uvedení faceliftu Karoqa na trh o nějaké čtyři měsíce zpozdilo.

Teď je tu tedy v novém podání, s novým slušivým zářivě oranžovým lakem, robustnější maskou a novými světly. Přední jsou nyní užší než u předchůdce, mají nové uspořádání a jsou poprvé dostupné také v Matrix-LED verzi se dvěma LED moduly pro potkávací a dálková světla umístěnými nad sebou. V každé lampě je 12 ledek, které elektronika individuálně ovládá. Základní verze LED světlometů má oddělené moduly pro potkávací a dálková světla v horní části. Pod nimi se nacházejí mlhové světlomety.

Zadní světla jsou nově vybavena animovanými ukazateli směru, směrovkové světlo bliká tak, že „teče od vnitřku na okraj. Koncové lampy jsou nově o něco užší, v některých barvách karoserie to při přímém pohledu zezadu působí trochu nevyváženě, v partiích kolem světel je moc plechu a málo „světla“, které by zaoblenou hmotu graficky rozčlenilo.

Aerodynamika

Důležitými změnami jsou přemodelované nárazníky na obou koncích a větší křídlo na horní hraně víka kufru. To není jen pro parádu, vylepšili tak aerodynamiku, stejný účel mají křidélka (říkají jim finlety) nahoře v koutech zadního okna a také plastové kryty vražené mezi loukotě litých kol, to je škodovácký vynález, patentovaný na kodiaqu a postupně se šířící modelovou řadou. A když karoq otočíte a podíváte se na podvozek, najdete pečlivější zakrytování podvozku, hlavně v oblasti zadní nápravy a nádrže. Vzduchové clony v předním nárazníku usměrňují tok vzduchu a snižují tak víření a proudění vzduchu v podbězích kol.

Proč taková péče? Emise.

Aerodynamika je totiž velkým žroutem energie, abyste odpor vzduchu (rostoucí s rychlostí jízdy kvadraticky) přeprali, potřebujete na to výkon a ten je ukrytý v palivu; jednou je to benzin v nádrži, podruhé plyn nebo uhlí v elektrárně.

A protože se facelift karoqa odehál bez změny na pohonu (například hybridizace), rozhodli se Škodováci ušetřit gramy CO 2 jinak. Aerodynamici mladoboleslavské značky patří ke špičce, sami nemají tunel na fyzické ofukování aut, aby je vyhazovali a šlechtili. Umí ovšem skvěle využít moderní speciální modelovací programy. A když pak reálně testují výsledky svých výpočtů v najímaném aero-tunelu v Brně nebo u kolegů u Audi, vyvolávají úžas. A tak má nový vylepšený karoq jeden z nejnižších koeficientů ve své kategorii podčtyřapůlmetrových SUV.

Koeficient CX pracující s čelní plochou vozu (u SUV tradičně větší, než u nízké octavie) srazili oproti původnímu karoqu o deset procent, to je fantastický výkon. Pro představu, že je to boj o opravdu gramy a desetiny gramů si prostudujte tyto tabulky. Pochopíte, s jakými nuancemi se dnes vývojáři aut piplají.

Berte benzin

A jaký je výsledek? Svezli jsme se různými variantami občerstveného karoqa. Diesely i benziňáky s manuály i automaty, předokolkami i čtyřkolkami. Tentokrát překvapíme, ale bez diskuze největší dojem na nás nechal benzinový dvoulitr, s jehož 140 kilowatty pracuje sedmistupňové DSG a posílá ho na kola obou náprav.

Ano, je v tom trochu i to, že tento motor od Audi je to NEJ co pod kapotu Karoqu pořídit a taky je dost dobře možné, že dnešní emisní mánie tento motor z nabídky časem vyžene. Za víc než patnáct let (první motor generace EA888 představili v roce 2008) vývojáři Audi svůj motor vyšlechtili k dokonalosti. Toto je už jeho čtvrtá evoluce, ve které už nekombinuje přímé a nepřímé vstřikování a je výhradně přímovstřikový. Čtyřválec pracuje v B cyklu, to je vylepšená varianta Atkinsonova cyklu (kratší komprese a delší expanze).

Má hlavně perfektní charakteristiku, jsou do vlastně dva motory v jednom, dokáže být krotkým společníkem pro každodenní jízdy bez nároků na dynamické discipliny, aby při zadupnutí plynu zabral a suverénně jste předjeli na okresce nebo svižně zrychlili na dálnici. Je hlavně zázračně úsporný. Fantastickou spotřebu pod čtyři a půl litru jako v ladném superbu samozřejmě na palubě Karoqu nepředvede, ovšem motat se s kolem šestilitrové hranice se stodevadesátikoňovým autem není vůbec nereálné. Sedm a půl až osm je průměr při většině jízdních situací, do deseti se dálniční jezdci vejdou.

V tomto světle právem vyvstávají pochyby, zda kupovat diesel, s otravným doléváním močoviny do SCR katalyzátoru (TDIčka mají dokonce dva) a strachem o filtr pevných částic, až bude manželka karoqa trápit městským couráním. Škodovka dnes už nabízí v souladu s politikou koncernu VW výhradně dvoulitrová TDI, 85kilowattové i 110 kilowattové předvedou co od nich člověk čeká. Ovšem nakonec s podobnou spotřebou jako 2,0 TSI. Turbodiesely jsou velmi slušně odhlučněné, když vyberete verzi s automatem, budete si asi zvykat, v jak nízkých otáčkách se DSG nerozpakuje motor dusit.

Škoda Karoq

A pak je tu ještě litr a jedna pětka, oba benzinové turbomotory vyvinuté inženýry VW. Vychytané, dostatečně silné, nežeroucí. Protože vývoj nových dieselů vlastně neexistuje a práce motorářů se omezila na boj s emisemi, zaměřila se pozornost inženýrů na benziňáky; ty prošly za poslední roky (možná posledním) razantním vývojem a vylepšením (v předcházející éře se zas motoráři věnovali hlavně vylepšování dieselů).

„Nižší emise a nižší spotřebu benzinových motorů TSI zajišťují mimo jiné vysoké vstřikovací tlaky a plazmové nanášení povrchové vrstvy válců,“ doplňuje Johannes Neft, člen představenstva značky odpovědný za oblast technického vývoje značky. Tříválcový litr je důstojný základ, ostudu s ním neuděláte. Čtyřválcová jedna-pětka nedělá z karoqa dravce, pro každodenní použidí je ideální, kolem sedmi a půl litrů benzinu by měl jezdit snad s každým příčetným řidičem. Čtyřválcový benzinový motor 1,5 TSI o výkonu 110 kW (150 k) je vybaven technologií aktivního řízení válců, která při nízké zátěži automaticky odpojuje dva prostřední válce a tím dále snižuje spotřebu. Od prvního nastartování nám přišlo, že 1,5 TSI pracuje měkčeji než v minulosti.

Obecně se dá říci, že odhlučnění karoqu je velmi slušné. Až na tu zpropadenou roletku zavazadlového prostoru. Ve všech exemplářích, které jsme řídili, si zadní cestující stěžoval, že mu kdesi za zády stále povrzává.

Když jsme pak karoqa protáhli po opravdu drsné polňačce a lesních cestách, kde nebyla nouze o šutry, hrboly, koleje, kde jsme škrtali podvozkem, ploužili se krokem a přebrodili potok, slyšeli jsme vrzání až na přední místa. Řidiči karoqů, slyšíte to taky? Nebo jen posloucháte rádio?

Nové zbytečnosti a potah z PETek

V interiéru se udály kosmetické změny, nejzajímavější novou zbytečností je ambientní podsvícení dekoračních lišt v zadních dveřích, doteď dotvářely atmosféru jen vpředu. Měnily se materiály za ekologičtější, třeba potahy z recyklovaných PET lahví. Řidič se drží dvouramenného volantu známého z octavie.

V průběhu letoška karoq dostane displej namísto klasických budíků do kapličky za volantem. Barevný monitor s různými režimy zobrazení převzal Karoq z většího bráchy Kodiaqa, se kterým sdílí fabriku v Kvasinách. V základu bude menší osmipalcový, ve vyšších výbavách 10,25".

Škodovka také vylepšila asistenční systémy. Nejvyšší varianty infotainmentu s navigací spolupracují s prediktivním tempomatem. Ten zpracovává kromě údajů kamery za čelním sklem i data z navigačního systému a s předstihem upravuje rychlost například před kruhovým objezdem nebo dle rychlostních limitů. „Pokud je Karoq vybaven automatickou převodovkou DSG, dokáže systém vůz samočinně zastavit, a jestliže stání nepřekročí dobu tří sekund, zajistí také opětovný automatický rozjezd vozidla,“ upřesňuje mluvčí automobilky Christian Heubner.

Škoda Karoq

Novou příplatkovou výbavou je třízónová automatická klimatizace (chválíme, že ovládání vzduchotechniky zůstalo separátní tlačítkové a točítkové, žádné displeje a dotykáče) a taky elektricky ovládané sedadlo spolujezdce s pamětí. Karoqu zachovali dvě varianty zadních sedadel - za pevnou lavicí se sklopnými opěradly je 521 litrů kufru, za třemi samostatnými posuvnými křesly s polohovatelným sklonem opěradla pak 588 (v přední poloze). V této variantě jsou zadní místa dělená v poměru 40:20:40. Ta lze jednotlivě posouvat nebo zcela vyjmout, to pak vzroste objem zavazadlového prostoru na 1 810 l.

Škoda se veze v SUV

Zajímavější změnou je předělání struktury ceníku, který zjednodušili, probrali nabídku kombinací a jednotlivé prvky extra výbavy zabalili do balíčků (paketů). Škoda úpravu nabídky ilustruje zajímavou statistikou: z víc než 566 tisíc karoqů vyrobených od roku 2017 jich jen jedno procento prodala v základní výbavě. Dvě vyšší hlavní mají shodně kolem 40 procent podílu. A zajímavým fenomenem je verze Sportline, která předčí původní očekávání a dnes už tvoří přes dvacet procent prodejů. S faceliftem pak odpadává provedení Scout, o které byl minimální zájem. Pětašedesát procent kupců volí karoqa s benziňákem a stejný podíl na prodejích mají verze s automatem.

Ceník nového Karoqa startuje na 638 900 korunách za verzi s tříválcovým litrem pohánějícím přední kola (mimochodem, v roce 2017 stálo toto provedení 529 900 korun). Čtyřkolka s automatem a dvoulitrem stojí se silnějším TDI 838 900 korun, s nejsilnějším TSI pak 913 900.

Náš vybraný motor 2,0 TSI o výkonu 140 kW (190 k) je totiž určený výhradně právě pro Karoq Sportline, a v tom případě stojí se 110 kW TDIčkem stejně. Sportline má ve standardu má také progresivní řízení a adaptivní podvozek DCC, který neustále vyhodnocuje jízdní situaci a upravuje nastavení tlumičů a řízení. Christian Heubner dodává perličku: „Modely Sportline značky Škoda slaví v roce 2022 třicáté výročí. V roce 1992 byla tato sportovní verze poprvé představena u vozu Škoda Favorit.“

V současné době prodává Škoda Karoq v 60 zemích světa. Celkem nabízí mladoboleslavská značka aktuálně kolem zeměkoule šest SUV, od čistě benzinového mrňavého Kushaqa v Indii, přes čínský kodiaq kupé po elektrický enyaq. Prodají jich celkem celosvětově 600 tisíc za rok. Pro kontext: v roce 2010 se v Evropě prodal milion SUV, v roce 2018 dva a půl milionu a loni tři miliony.

„Podíl modelů kategorie SUV na celkových dodávkách vozů značky Škoda činí v současné době přibližně 50 %,“ uvádí Martin Jahn, člen představenstva automobilky mající na starost oblast prodeje a marketingu.