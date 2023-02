Elektrická Škoda má dva světové rekordy. Nejdelší drift trénovala 18 hodin

Rekordy byly pokořeny na zamrzlém jezeře poblíž švédského Östersundu 19. ledna 2023 v 11:05 hodin.

Komisař Guinessovy knihy rekordů potvrdil rekordy v nejdelším nepřetržitém driftu na ledě a v nejdelším nepřetržitém driftu na ledě s elektromobilem. Rekordy pokořil motoristický novinář Richard Meaden na oválné trati o délce 188,496 m na zamrzlém jezeře Stortjärnen.

Při novém oficiálním rekordu udržel pilot vůz v kontrolovaném skluzu po dobu více než 15 minut a ujetí 7,351 km. Během 15 minut a 58 sekund rekordní jízdy objel oválnou trať celkem 39krát. Během jízdy dosáhl maximální rychlosti 48,69 km/h a v nejpomalejším bodě se pohyboval rychlostí 31,64 km/h. Meadenův drift překonal předchozí rekord v délce 6,231 km, který byl stanoven v Číně v roce 2022. „Překonáním prvního rekordu stanovil Meaden s vozem Enyaq RS iV zároveň také druhý rekord, a to v nejdelším nepřetržitém driftu na ledě s elektromobilem,“ vysvětluje mluvčí automobilky Štěpán Řehák. „Rekord byl stanoven za přítomnosti komisaře Guinnessovy knihy rekordů. Na místě byl jako svědek také mezinárodní porotce driftu David Kalaš.“

Mladoboleslavská automobilka dosáhla rekordu čtvrtý den po mnoha tréninkových jízdách s různými typy pneumatik. K dosažení dokonalého výkonu absolvoval vůz celkem 18 hodin driftování během pěti dnů v teplotách pod bodem mrazu. „Standardní sériový vůz, určený k prolomení rekordu, byl vybaven 20palcovými koly z lehké slitiny. Přední pneumatiky Däckproffsen 245/35 R20 (dodané společností Michelin) použité na této akci měly 600 hřebů o délce 5 mm, což umožnilo na ledu s minimální přilnavostí docílit ještě lepší trakce a ovladatelnosti. Pneumatiky Nokian Hakkapelitta 255/45 R20 na zadních kolech měly 300 hřebů o délce 2 mm umístěných po celé ploše pneumatiky, což se na ledu o tloušťce 40 cm ukázalo jako ideální kombinace,“ popisuje Štěpán Řehák.

„Získání dvou nových Guinessových světových rekordů vrací značku Škoda, nového rekordmana Richarda Meadena i značku RS do knihy rekordů,“ doplňuje mluvčí automobilky. V roce 2011 tento britský jezdec stanovil nový rychlostní rekord na souši podle předpisů Southern Californian Timing Association (SCTA) pro sériový vůz s přeplňovaným motorem o objemu 2,0 litru, když dosáhl rychlosti 365 km/h. Rekordním vozem byla Škoda Octavia RS, kterou poskytla Škoda UK, a jízda se uskutečnila na legendární trati Bonneville Salt Flats v USA.

„Koho by napadlo, že tu budeme na ledě driftovat s elektromobilem? Ukazuje to, jak moc se automobilový svět mění a také to, jak je vzrušující,“ okomentoval svůj rekord Meaden.

Enyaq RS iV má sportovní podvozek. V porovnání se základním modelem je přední náprava snížena o 15 mm, zadní náprava pak o 10 mm. „Progresivní řízení, volba jízdního režimu a na přání dodávaný adaptivní podvozek DCC, který automaticky upravuje nastavení tlumičů, navíc umožňují ještě lepší trakci,“ upozorňuje na odlišnosti Štěpán Řehák.

Enyaq RS iV je druhým čistě elektrickým vozem značky Škoda s označením RS. S baterií o kapacitě 82 kWh (77 kWh netto), a dvěma elektromotory nabízí výkon 299 koní a 460 Nm točivého momentu a zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,5 sekundy. Enyaq RS iV má jeden elektromotor umístěný na zadní nápravě a druhý na přední nápravě.