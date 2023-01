Hravý enyaq, ladný superb, čiperný karoq? Každá Škoda 4×4 je na sněhu jiná

Následoval Superb druhé generace a pak už se portfolio terénnějších modelů rozrostlo ve velkém. Dnes si kromě limuzíny Superb můžete čtyřkolku pořídit i do dalších pěti modelů škodovek.

Z klasických modelů, volí nejčastěji zákazníci pohon 4×4 u velkého SUV Kodiaq. V provozu to znamená, že každý druhý kodiaq je čtyřkolka. Následuje Superb s Karoqem , kde po výbavě v podobně plnohodnotného pohonu sáhne 22 % kupujících. Čtyřkolových octavií je zhruba 11 %. Z principu konstrukce pohonu vítězí samozřejmě elektrický enyaq. Ve verzi kupé je to 91 % a u klasické karoserie 23 % čtyřkolek.

Rozhodnout se při výběru vozu pro čtyřkolku znamená, kromě příplatku, také zvýšení hmotnosti o 98 kilogramů. Tolik váží všechny potřebné komponenty třeba u octavie. Kromě dalšího kardanu, poloos, diferenciálu s sebou vozíte i řadu změn na podvozku a nápravách. Lehce si kvůli tomu pohoršíte při zrychlení z nuly na 100 km/h. Můžete ale naopak připřáhnout těžší vozík – až o 400 kilogramů. Z auta se ale díky pohonu stane univerzální voják, který utáhne a vyjede leccos. Hlavně se ale stane zábavným. Stanete se rychlejšími při průjezdu zatáčkami a vyjede kolikrát do míst, kam se snad nevydrápete ani pěšky. Jakmile nasněží, stáváte se nekorunovanými králi silnic.

Současná, šestá generace pohonu 4×4 je zase o něco mazanější a dokonalejší, než ta předchozí. Kromě úspory jednoho kilogramu na váze, se konstruktérům podařilo snížením valivých odporů docílit vyšší účinnosti systému a ušetřit emise. Řídící elektronika kontroluje 300krát za sekundu jízdní data. Pokud jedno kolo vykáže odchylku nebo proklouzne, zasáhne už za 210 milisekund. Bleskem se tak v případě potřeby třeba připojí další hnací nápravu, či sníží točivý moment na konkrétním kole.

Enyaq je nejzábavnější

Rozdíl mezi Enyaqem a ostatními spalovacími modely značky, je na extrémně kluzkém povrchu poměrně velký. V první řadě je znát vyšší hmotnost auta a jeho setrvačnost. Pokud v enyaqu omezíte stabilizační systém (tlačítkem ESP), stane se z něj tak trochu zadokolka. Už při standardní jízdě máte na zadní nápravě víc výkonu (je tam hlavní, výkonnější elektromotor). Na zkušební ledové dráze tak zadek enyaqu utrhnete nejsnáze. Vyšší váha velí včas ubrat, aby se záď nepřetočila. Nutno dodat, že vždy vám notně pomůže zkrotit neposedný zadek elektronika, která se v „ omezeném“ módu tváří, že tam není. Ale ve skutečnosti číhá, a jakmile to přeženete, už rovná auto do správného směru.

Zajímavé bylo, že zhruba deset českých novinářů, kteří se testovacích jízd na zamrzlém jezeře účastnili, se moc nedokázalo shodnout, co se na okruhu chová nejlépe. Jeden si nemohl vynachválit Superb 4×4. Je fakt, že v něm bylo to klouzání ze strany na stranu asi nejkomfortnější. Neskutečně vyhladil praskliny a rýhy v ledu i nahrnutý sníh. V podstatě byste si mohli vypít v klidu kávu a přitom drhnout spoilerem o závěj. Nám však přišel na úzkou a technickou trať, kterou z poloviny jedete bokem, dost dlouhý. Ale to je spíš pocit.

Druhý nechtěl střídat auto a pořád kroužil s enyaqem. Sice jel pomaleji ale o to víc si elegantní přehazování zádě užíval. Prostě si zvykl a našel souhru mezi technikou jízdy, nastavením elektroniky a váhou.

My jsme asi nejvíc ledových okruhů najezdili s benzínovým karoqem 2.0 TSI, 140kW. Ten měl přebytek síly, rychle reagoval na plyn a vzhledem ke kompaktnějším rozměrům se na dráze pohyboval jako motokára. S vypnutým ASR (systém regulace prokluzu kol) a omezeným ESP se dalo po dráze kroužit v nekonečných smycích. Při slalomu nebo v techničtějších pasážích testovacího okruhu ochotně měnil směr a přehazoval zadek z jedné strany na druhou asi nejochotněji.

S přibývajícími ledovými kilometry jsme si začínali být jistější a jistější. Na auto si po pár kolech zvyknete a postupně posouváte hranice, což nevěstí nic dobrého. Asi při patnáctém okruhu začalo přibývat karambolů. Prostě jedete moc rychle, až to už nepřidá, neubere, nezatočí….

Naštěstí byl všude kolem jen hluboký sníh, takže přistání bylo i šedesátikilometrové rychlosti celkem měkké. Sami jsme dráhu nechtěně opustili v dlouhé levotočivé zatáčce, která se stále utahovala. Pak už nezbývalo, než auto co nejvíc srovnat, aby se k problému postavilo čelem a šup do sněhu. Organizátoři projevili velkou trpělivost, protože podobných excesů přibývalo. Kolegové z Anglie poslali Kodiaq RS asi nejdál ze všech. Ostatní se pak museli přesunout na druhou dráhu, protože tahání zabralo nějaký čas.

Ježdění na sněhu má své kouzlo. Musíte stoprocentně ovládat své auto a zároveň umět využít jeho potenciál a přednosti. V krizové situaci je důležité nezmatkovat a zachovat chladnou hlavu, ať jede s čímkoli. S autem s pohonem všech kol ale máte větší šanci ji zvládnout.