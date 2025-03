Prozkoumali jsme Škodu Kavarniq. Elektromobil přestavěný na pojízdnou kavárnu

Škoda zahajuje letošní oslavy 130. výročí svého založení představením faceliftovaných modelů Enyaq a Enyaq Coupé. Při premiéře občerstveného modelu na českých silnicích se automobilka také pochlubila enyaqem upraveným do podoby pojízdné kavárny.

25 tun vlastní kávy

Škoda Auto dodává do svých výrobních závodů a kanceláří v České republice vlastní kávu pojmenovanou Curiosity Fuel. Káva se pěstuje, praží a balí speciálně pro automobilku. Kávová zrna pocházejí z vybraných rodinných farem v Indii a Tanzanii.

„Káva Curiosity Fuel vzniká v souladu s pravidly Rainforest Alliance pro dodržování společensky a ekologicky odpovědných postupů i respektování přírody a farmářů během celého procesu výroby či dodávky kávy. Místní farmy pečují o zachování biologické rozmanitosti a zajištění spravedlivého zacházení i řádných mezd pro své pracovníky,“ uvádí Škoda Auto a připomíná, že zodpovídá v rámci koncernu Volkswagen za aktivity na indickém trhu. „Jako sociálně a ekonomicky odpovědný zaměstnavatel v zemi společnost plánuje podpořit školu v blízkosti kávových plantáží zlepšením jejího vybavení.“

Kávová zrna se po dodání do České republiky zpracovávají v rodinné pražírně v Bezděčíně na okraji Mladé Boleslavi. Roční spotřeba kávy ve firmě dosahuje přibližně 25 tun.

Slupky z kávových plodů, které by se jinak zlikvidovaly jako odpad, se používají ke zpracování kožených potahů v interiéru u modelů Octavia a Kodiaq. Na jedno sedadlo je potřeba 3,5 kilogramu slupek, který by se jinak vyhodil.

Nová tvář pro Enyaq

Škoda Enyaq v obou karosářských provedeních (SUV a SUV-kupé) s faceliftem převzala prvky nového designového jazyka značky.

Hlavní změnou je nová příď s leskle černou maskou Tech-Deck Face, prosvětlenou maskou a Matrix-LED předními světlomety v novém designu, kterou představil loni na podzim model Elroq, jenž je technicky s Enyaqem úzce spřízněný. Škoda se chlubí, že občerstvený Enyaq zas dojede o něco dál díky vylepšené aerodynamice.

Škoda vylepšila Enyaq už předloni, významné technické změny ovšem nedával elektrický model z Mladé Boleslavi znát. Teď tedy přišlo na facelift v pravém smyslu slova, má novou tvář.

Designéři tedy měnili vše od čelního skla dopředu. To znamená, že je nová kapota, blatníky, nárazník, světlomety i maska. Je to černý lesklý díl, který zároveň může být i prosvětlen a je zároveň nosičem technologií, je tam kamera, je tam schovaný i radar a další prvky. Je to prvek, který se bude objevovat na dalších škodovkách. Do černého panelu si můžete objednat prosvětlení odkazující na zářící masky předchozího enyaqu, nově je tam 131 LEDkových čtverečků.

Na plechové díly designéři nesahali, taková změna by byla mnohem náročnější a nákladnější.

Nová příď přinesla také vylepšenou aerodynamiku, jsou na ní co nejtenčí spáry a co nejhladší přechody mezi jednotlivými díly. Výsledkem je koeficient Cx=0,225 (dosud 0,234), což dělá z kupéprovedení Enaqu nejaerodynamičtější škodovku v portfoliu (nekupé verze vylepšila koeficient proplouvání vzduchem z 0,264 na 0,245). Vylepšená aerodynamika znamená také vylepšený dojezd, u kupé (85) teď slibují 589 kilometrů.

Přední lampy v provedení s LED-Matrix technologií mají 36 samostatně ovládaných segmentů, software je vylepšený, takže při vykrývání protijedoucích aut při jízdě s dálkovkami jsou přechody při pohasínání plynulejší.

Nově jsou také z karoserie enyaqu vymýcené klasické znaky Škody, zůstaly jen nápisy. Jediné místo, kde zbyla loga s okřídleným šípem, jsou středové krytky ráfků kol.

Nová je také grafika zadních světel. Dodávají se ve dvou verzích, přičemž obě využívají technologii LED.