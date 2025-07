Tradiční Festival rychlosti v Goodwoodu je exkurzí do současnosti i historie motorsportu, malým autosalonem a tak trochu i festivalem celebrit. Mraveniště s oparem benzinu bylo letos ve znamení...

Vyladěné žigulíky se předvedly. Legendě z Togliatti je už pětapadesát let

Letos je to 55 let, co světlo světa spatřila sovětská automobilová legenda. První VAZ 2101, kterému Češi říkali žigulík, sjel z výrobní linky v sovětském Togliatti 19. dubna 1970. Ve výrobě se udržel...