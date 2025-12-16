náhledy
Škoda je po čtyřech letech opět ve finálovém klání ankety Evropské auto roku. O prestižní titul Car of the year 2026 bojuje také elektromobil z Mladé Boleslavi. Vítěze vyhlásí v pátek devátého ledna na autosalonu v Bruselu.
Škoda po vlažném rozjezdu v počátcích letošní volby upnula na finále všechny síly. Jeden z Elroqů, který přivezla na jízdy odborné poroty oblékla do barev, které poznají milovníci motorsportu.
Livrej v barvách české vlajky odkazuje na legendární závodní speciál Škoda 130 RS.
Celkem bylo do letošního ročníku zařazeno 35 nových automobilů, jež splnily všechny podmínky (prodej alespoň na pěti důležitých trzích, atd.). Z nich 59 porotců z 23 evropských zemí vybralo sedm adeptů do finále.
Soupeři elroqu ve velkém finále jsou Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA a Renault 4.
Členové poroty volící evropský Vůz roku (COTY) zkoušeli sedm uchazečů o titul COTY 2026 16. a 17. prosince na katalánském okruhu Parcmotor Castellolí. Tady už pózuje hlavní hrdina před muzeem značky v Mladé Boleslavi společně se slavným „eReSem“.
Elektrická Škoda Elroq v barvách legendárního závodního speciálu Škoda 130 RS před novým ústředím značky v Mladé Boleslavi.
Vítěz ankety Evropské auto roku (Car Of The Year - COTY) pro rok 2026 bude slavnostně vyhlášen 9. ledna na autosalonu v Bruselu.
Odborná anketa volící evropský Vůz roku (The Car of the Year, COTY) běží bez přerušení od roku 1964. Organizaci tradičně zajišťují časopisy Auto (Itálie), Autocar (Velká Británie), Autopista (Španělsko), Autovisie (Holandsko), L’Automobile (Francie) a Vi Bilagare (Švédsko). Když německý Stern se svou podporou skončil, nahradily jej Automobil Revue (Švýcarsko), Autotrends (Belgie) a Firmenauto (Německo). Porota v současnosti sestává z 61 členů z 24 zemí zejména západní a střední Evropy. Dvěma porotcům z Ruska zůstává z pochopitelných důvodů členství pozastaveno. Česká republika má v COTY jednoho zástupce od roku 1993, vždy šéfredaktora magazínu Automobil. Do roku 2000 jím byl Milan Jozíf, do ročníku 2015 Tomáš Hyan a od té doby za Českou republiku volí šéfredaktor magazínu Automobil, zástupcem ČR v porotě Car of the Year a spolupracovník iDNES.cz.
Ve finálovém kole museli porotci rozdělit své body a odevzdat svá slovní hodnocení ke každému z finalistů do 28. prosince loňského roku.
Jen na okraj, v anketě finalistů mezi čtenáři iDNES.cz zvítězil Elroq s velkým náskokem, druhý skončil mercedes, třetí dacia.
Elroq má letos podle všeho velké šance. Velkým hendikepem tentokrát není ani to, že technicky jde o zkrácený – pět let starý – model Enyaq, který se probojoval do finále ankety COTY v roce 2022. Tehdy skončil pátý, bylo to naposledy, co byla ve finále bojů o titul Evropského auta roku škodovka.
Škoda Elroq, kterou značka představila na podzim 2024, je technicky úzce spřízněná s modelem Enyaq. Elroq má zkrácenou zadní partii. Nutno říci, že technickou „ne-novostí“ trochu trpí většina letošních finalistů COTY.
Stejně jako je Elroq zkrácený Enyaq, je Dacia Bigster prodloužený model Duster, Citroën C5 Aircross je dvojčetem Peugeotího dua 3008/5008, které už jsou v produkci nějaký rok, Fiat Grande Panda je na tom stejně, jejími dvojčaty jsou Citroën C3 Aircross a Opel Frontera. Renault 4 je pak jiná karosářská verze Renaultu 5, který vozí titul Car of The Year 2025. Opravdu novými modely jsou ve finále Kia EV4, Mercedes-Benz CLA. Ale o vítězi nerozhoduje jen technika a ekonomika. Jako skoro všude, i v COTY se politikaří, tradičně velmi silná španělsko-francouzská klika dokázala už několikrát zvrátit výsledek.
Produkci Elroqu spustila Škoda Auto na začátku roku 2025, v listopadu už oslavili v Mladé Boleslavi stotisící vyrobený kus. Jubilejním modelem se stalo vrcholné provedení Škoda Elroq RS v barvě zelená Mamba, stejná verze oblékla také livrej slavného závodního speciálu Škoda 130 RS.
„Elroq je prvním modelem značky s osobitým designovým stylem Modern Solid a vyrábí se na flexibilní lince, kde dále vzniká plně elektrický model Enyaq a vůz Octavia na platformě MQB. Toto řešení umožňuje automobilce využít jednu linku jak pro elektrické vozy, tak pro modely se spalovacími motory, a rychle reagovat na vývoj poptávky,“ komentuje Jozef Baláž, vedoucí komunikace podniku.
Elroq nedávno získal titul Auto roku 2026 v Německu a v loňském roce patřil k nejprodávanějším elektromobilům v Evropě, z první tři kvartály mu patřilo druhé místo celkově. Elroq se chlubí také cenou Red Dot za design.
Škoda přivezla elroqy od „padesátky“ baterky po špičkové RS. Jeden z elroqů škodováci oblékli do barev slavného rallyového speciálu Škoda 130 RS.
V prvních třech čtvrtletích roku 2025 dodala Škoda Auto po celém světě téměř 120 000 elektromobilů. V Evropě se oba modely drží mezi desítkou nejprodávanějších elektrických modelů – Elroq je druhý a Enyaq šestý. Škoda Elroq je navíc číslem 1 v České republice, Dánsku a na Slovensku a mezi třemi nejžádanějšími elektromobily v Rakousku, Nizozemsku a Švýcarsku. Výsledky za celý rok 2025 nyní v Mladé Boleslavi ještě přepočítávají. Celoevropské statistiky prodejů budou uveřejněny v následujících týdnech.
Škoda Elroq upravená na pojízdnou kavárnu
