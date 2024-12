První jízda: Škoda Elroq má předjet Enyaq a být lidovějším elektromobilem

Část 1/4

Postavit z velkého auta menší není úplně obvyklé a u Škodovky honící „centimetry navíc“ už vůbec ne. Prověřená mechanika jednoho z nejprodávanějších elektroaut Evropy je osvědčená. Jen se nelze zbavit dojmu, že toto auto tu mělo být už před třemi roky.

ELektrický kaROQ, tak popisují Škodováci svou novinku. Jasně tak vysvětlují, kam nový elektromobil vyráběný v Mladé Boleslavi patří. A pasují ho k němu i cenou. „Na mnoha trzích jsme dosáhli cenové parity elroqu a karoqu,“ dodává František Drábek, muž, který má dnes celou elektrickou modelovou řadu Škody na starosti jako vedoucí projektů.

Elroq vyvinuli v Mladé Boleslavi za třicet měsíců, prozrazuje Drábek. Je to totiž vlastně zkrácený enyaq, v letošním roce čtvrtý nejprodávanější elektromobil Evropy a třeba v říjnu byl absolutní jednička. Za čtyři roky jich v Mladé Boleslavi vyrobili 200 tisíc a dalších padesát tisíc objednávek je ve frontě.

Všechno to jsou crossovery na zvýšeném podvozku, ale pokud bychom enyaq brali v základní variantě s prodlouženou siluetou jako kombík a Enyaq Coupé jako jakýsi sportback, byl by elroq vlastně hatchbackem. O to byla práce konstruktérů jednodušší. A jak už to tak u Škodovky bývá, chytrou a efektivní prací s už hotovými celky ušetřili spoustu peněz ve vývoji.

Po zadní nápravu a C sloupek je to enyaq se vším všudy, akorát příď je nastrojena jinou kapotou, blatníky a nárazníky. Rozvor mají stejných 2 766 mm. Záď je pak jiná, o sedmnáct centimetrů zkrácená. Elroq je jedinečným modelem v rámci koncernu VW, čtyřapůlmetrový crossover nemá v evropské nabídce koncernu ekvivalent, Škodováci se tak neměli s kým podělit o vývojové náklady, takže musela nastoupit chytrost a vyhlášený smysl pro úsporná efektivní řešení v podání konstruktérů značky.