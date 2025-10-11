Policie na drátě. Nový elektrický elroq je jen kapkou v moři benziňáků

Vladimír Löbl
Policie ČR využívá plejádu škodovek, první elektromobil této značky ale překvapivě dorazil až nyní. Jedná se o Elroq 85, tedy verzi, která právě prochází i dlouhodobým testem iDNES.cz. Z aktuálně provozovaných 12 541 aut je jen 172 elektromobilů, většinou Hyundaie Ioniq. Jakými dalšími auty policisté jezdí a jezdili?

Obří uhlíkovou stopu vytvořenou zabaveným Ferrari 458 Italia ve službách Policie ČR pomůže v očích ekologicky zaměřených občanů nově vyvážit kromě služebních Hyundaiů Ioniq i první elektrická škodovka. Elroq vyrazí do služby zatím jen na zkušenou, stejně jako dříve BMW i3. Policisté ji mají pronajatou od Škody Auto a plánují v ostrém nasazení i další elektromobily od jiných výrobců. Jedná se o Elroq v provedení 85 Selection, tedy shodou okolností stejnou verzi, která v iDNES.cz prochází prostřednictvím Václava Nývlta dlouhodobým testováním

Škoda Elroq v provedení 85 Selection je ale určená pro přímý výkon služby a policisté plánují testování elektromobilů i od dalších výrobců.
Automobilka Škoda Auto předala 22. července 2021 před Škoda Muzeem v Mladé Boleslavi 538 nových policejních vozů.
Elroq začíná být populární u strážníků. Městská policie Vítkov z Moravskoslezského kraje si ho pořídila místo Dacie Duster. Jedná se o Elroq Essence 50 s 55 kWh baterií.
Elroq, který si Policie ČR od Škody Auto pronajala, je kromě tradičních polepů vybavena i prvky výstražného zařízení a radiostanicí. Jinak se jedná o běžnou produkční verzi.
Policie ČR v rámci projektu Čistá mobilita už nyní provozuje 172 elektrických vozidel, ke kterým do konce letošního roku přibude dalších 21.


Momentálně policisté využívají dvanáct a půl tisíce aut. Diesely jsou pro strážce zákona zapovězené, většina aut tak jezdí na benzin a jen malá část využívá alternativních paliv typu CNG či LPG. Pouze 172 aut z celkového počtu jsou elektromobily, do konce roku k nim prý přibude dalších 21.

Škoda Elroq napříč Československem: při nabíjení ceny lítají, pozor na roaming

Většinu elektrického autoparku tvoří Hyundaie Ioniq, které Policie ČR nakoupila v roce 2020, aby k nim o dva roky později přidala i plně elektrickou verzi SUV Kona. Většinou prý slouží ve službách kriminálky, představa, že v nich po dálnicích nahánějí silniční piráty a zločince, a potom někde zůstanou tyto elektromobily vybité v odstavném pruhu, nechce nikdo riskovat.

Kromě škodovek i bavoráky a ferrari

Pro tyto potřeby tak jsou určena benzinová auta: octavie, superby a především silná BMW 540i xDrive Touring. Proti těm nejagresivnějším řidičům českých dálnic, při pronásledování odcizených vozidel nebo při dohledu v místech hlášených tuningových akcí od roku 2022 slouží Ferrari 458 Italia, které původně pochází z trestné činnosti. Se svými 565 koni z 4,5litrového osmiválce je suverénem tuzemských dálnic.

Pokud se jedná o elektrický pohon, tak v roce 2017 dostala Policie České republiky od BMW zapůjčené tři elektromobily i3, které byly v Praze použity především pro „obchůzkovou službu v parcích“ a v historickém centru metropole.

Policejní ferrari už najelo přes 35 000 km. Rozdává pokuty za rychlost i mobil

Velké pozdvižení vzbudila ještě téhož roku i zápůjčka plug-in hybridu BMW i8, který byl po několika týdnech za podivných okolností nabourán. Při nehodě na Brněnsku utrpěli oba členové posádky zranění, přičemž řidič byl zraněn vážně. Vůz vjel do potoka vedle silničního mostku. „Lékař posléze u řidiče potvrdil náhlou zdravotní indispozici,“ uvedla tehdejší policejní mluvčí Štěpánka Komárová.

Pestrá směska v minulosti

I v minulosti používala policie celou řadu aut. Na sklonku 80. let používala Veřejná bezpečnost většinu dostupných vozů domácí výroby, tedy Škody 105/120, od začátku výroby také favority a formany, plus sovětská auta – žigulíky a volhy, která většinou zůstávala ve výbavě i po listopadu 1989. V 90. letech nebyly výjimkou dary či zápůjčky importérů, takže sloužil jediný kus (např. Citroën Xsara, Mazda 323). Ale třeba pětici mercedesů policie nakoupila, a to od později neblaze proslavené firmy bratří Helbigů.

Až do vzniku Policie ČR (15. 7. 1991) jezdila služební „pomalovaná“ auta v kombinaci žlutého laku s bílými dveřmi a víky motoru a kufru s černými písmeny VB (na střeše měla i čtyřmístný kód pro monitoring z vrtulníku). Hned v červenci začalo „velké přebarvování“ – bylo rozhodnuto, že nově budou auta bílá se zeleným pruhem a černým nápisem POLICIE na bocích a zádi.

Dálniční stíhače BMW vyráží na české dálnice, mají neviditelné majáky

Někdy se objevil i na přední kapotě, od roku 1992 tam však býval umístěn symbol Policie ČR, osmicípá růžice. Až v roce 2008 byl zelený pruh doplněn heslem Pomáhat a chránit, a v téže sezoně se také představilo nové reflexní provedení policejních aut, které známe i ze současnosti.

11. října 2025

