Obří uhlíkovou stopu vytvořenou zabaveným Ferrari 458 Italia ve službách Policie ČR pomůže v očích ekologicky zaměřených občanů nově vyvážit kromě služebních Hyundaiů Ioniq i první elektrická škodovka. Elroq vyrazí do služby zatím jen na zkušenou, stejně jako dříve BMW i3. Policisté ji mají pronajatou od Škody Auto a plánují v ostrém nasazení i další elektromobily od jiných výrobců. Jedná se o Elroq v provedení 85 Selection, tedy shodou okolností stejnou verzi, která v iDNES.cz prochází prostřednictvím Václava Nývlta dlouhodobým testováním
Momentálně policisté využívají dvanáct a půl tisíce aut. Diesely jsou pro strážce zákona zapovězené, většina aut tak jezdí na benzin a jen malá část využívá alternativních paliv typu CNG či LPG. Pouze 172 aut z celkového počtu jsou elektromobily, do konce roku k nim prý přibude dalších 21.
Většinu elektrického autoparku tvoří Hyundaie Ioniq, které Policie ČR nakoupila v roce 2020, aby k nim o dva roky později přidala i plně elektrickou verzi SUV Kona. Většinou prý slouží ve službách kriminálky, představa, že v nich po dálnicích nahánějí silniční piráty a zločince, a potom někde zůstanou tyto elektromobily vybité v odstavném pruhu, nechce nikdo riskovat.
Kromě škodovek i bavoráky a ferrari
Pro tyto potřeby tak jsou určena benzinová auta: octavie, superby a především silná BMW 540i xDrive Touring. Proti těm nejagresivnějším řidičům českých dálnic, při pronásledování odcizených vozidel nebo při dohledu v místech hlášených tuningových akcí od roku 2022 slouží Ferrari 458 Italia, které původně pochází z trestné činnosti. Se svými 565 koni z 4,5litrového osmiválce je suverénem tuzemských dálnic.
Pokud se jedná o elektrický pohon, tak v roce 2017 dostala Policie České republiky od BMW zapůjčené tři elektromobily i3, které byly v Praze použity především pro „obchůzkovou službu v parcích“ a v historickém centru metropole.
Velké pozdvižení vzbudila ještě téhož roku i zápůjčka plug-in hybridu BMW i8, který byl po několika týdnech za podivných okolností nabourán. Při nehodě na Brněnsku utrpěli oba členové posádky zranění, přičemž řidič byl zraněn vážně. Vůz vjel do potoka vedle silničního mostku. „Lékař posléze u řidiče potvrdil náhlou zdravotní indispozici,“ uvedla tehdejší policejní mluvčí Štěpánka Komárová.
Pestrá směska v minulosti
I v minulosti používala policie celou řadu aut. Na sklonku 80. let používala Veřejná bezpečnost většinu dostupných vozů domácí výroby, tedy Škody 105/120, od začátku výroby také favority a formany, plus sovětská auta – žigulíky a volhy, která většinou zůstávala ve výbavě i po listopadu 1989. V 90. letech nebyly výjimkou dary či zápůjčky importérů, takže sloužil jediný kus (např. Citroën Xsara, Mazda 323). Ale třeba pětici mercedesů policie nakoupila, a to od později neblaze proslavené firmy bratří Helbigů.
Až do vzniku Policie ČR (15. 7. 1991) jezdila služební „pomalovaná“ auta v kombinaci žlutého laku s bílými dveřmi a víky motoru a kufru s černými písmeny VB (na střeše měla i čtyřmístný kód pro monitoring z vrtulníku). Hned v červenci začalo „velké přebarvování“ – bylo rozhodnuto, že nově budou auta bílá se zeleným pruhem a černým nápisem POLICIE na bocích a zádi.
Někdy se objevil i na přední kapotě, od roku 1992 tam však býval umístěn symbol Policie ČR, osmicípá růžice. Až v roce 2008 byl zelený pruh doplněn heslem Pomáhat a chránit, a v téže sezoně se také představilo nové reflexní provedení policejních aut, které známe i ze současnosti.