Škoda Elroq už se vyrábí, nejdražší verze je už předem vyprodaná

Výroba kompaktního SUV Elroq je unikátní v tom, že bude probíhat v Mladé Boleslavi na jedné lince s modely Enyaq a Octavia. Souběžně tak vznikají automobily se spalovacími motory i elektrickým pohonem. To umožňuje automobilce rychle reagovat na změny v poptávce zákazníků. Plánovaná výrobní kapacita je šest set vozů Elroq denně, takže se část výroby octavií musela přesunout do Kvasin. Pro modely Enyaq a Elroq se v Mladé Boleslavi montují i bateriové systémy.

Velkým lákadlem novinky se má stát její cena. Na mnoha evropských trzích totiž jde o cenově nejdostupnější elektromobil ve svém segmentu. V České republice se prodává za základní cenu 799 000 Kč včetně DPH a v Evropě za částky kolem 33 000 eur.

Poptávka po novém modelu je vysoká, automobilka tvrdí, že do konce roku zaregistrovala přes dvacet tisíc závazných objednávek. Zajímavé ale je, že nejprve se vyprodala vrcholná varianta v ceně 1 339 000 Kč nesoucí jméno First Edition. Ta už z českého ceníku zmizela. Byla spojená výhradně s nejvýkonnější variantou Elroq 85 a obsahovala mimo jiné 21palcová antracitová kola Vision, černě lakovanou střechu, prosvětlenou masku, audiosystém CANTON, head-up displej s rozšířenou realitou, bezklíčový přístup, boční airbagy vzadu, panoramatický kamerový systém, elektricky ovládané páté dveře s virtuálním pedálem, elektricky nastavitelná přední sedadla s pamětí a masážní funkcí, třízónový Climatronic, vyhřívané čelní sklo, tepelné čerpadlo, adaptivní podvozek DCC, progresivní řízení nebo paket asistované jízdy.

Celkem má být vyrobeno 2 025 kusů pro všechny trhy, kolik z toho přesně je určeno pro Českou republiku, nechce automobilka sdělit. „K počtům objednávek se nevyjadřujeme, jejich skladba je ovlivněna postupným náběhem výroby a dostupností jednotlivých specifikací. Potvrzuji, že kvóta limitované série First Edition pro domácí trh byla vyčerpána již během tří týdnů od uvedení. Současně můžeme potvrdit, že u zákazníků převažuje zájem o vozy s vyššími specifikacemi,“ uvádí pro iDNES.cz mluvčí Škoda Auto Česká republika Michaela Sklenářová.

Zájem lidí potvrzuje třeba i Tomáš Moravec, ředitel značky Škoda ve společnosti Louda Auto: „Již v tuto chvíli, přestože Elroq ještě nebyl k dispozici k testování, evidujeme objednávky v řádu desítek kusů. Největší zájem je o variantu s největší baterií, tudíž největším dojezdem. Zákazníci mají velký zájem Elroq vidět na vlastní oči, posadit se do auta a zažít si předváděcí jízdu. To do této doby možné na salonech nebylo, ale právě v tuto chvíli už k nám do všech sedmi autosalonů po celé ČR dorážejí první kusy. V prvním únorovém týdnu plánujeme velké předváděcí dny a očekáváme velký zájem.“

„Elroq je velmi příjemné překvapení. Zdá se, že leden zakončíme s počtem deseti objednávek, což je s ohledem na fakt, že vůz doposud nebylo možné vyzkoušet a v podstatě ani pořádně vidět, pro nás skvělý výsledek,“ libuje si Radek Donner z pražského dealerství Auto Elso. „Obecně platí, že od začátku letošního roku evidujeme výrazný nárůst poptávky po čistě elektrických vozech a vysoké tempo drží i modernizovaný Enyaq.“

Model Elroq je k dispozici se třemi velikostmi baterie a v různých výkonových verzích. Systémový výkon činí 125 až 210 kW, kapacita trakčního akumulátoru činí až 82 kWh (využitelných 77 kWh). Provedení Elroq 85 může dosáhnout maximálního dojezdu až 581 km v režimu WLTP.