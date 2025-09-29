Přes 700 kilometrů na jedno nabití. Trhali jsme rekordy s elroqem v EcoRally

Jan Váca
Hlavně nepouštět klimatizaci a neotvírat okna, jinak vezme za své aerodynamika a spotřeba poletí nahoru. To byla první rada, kterou naše posádka dostala od hlavního organizátora závodu Škoda Economy Run Martina Kadlece.

Autotesty

Sledovat další díly na iDNES.tv

Ono těch rad bylo ve skutečnosti mnohem víc, protože jsme se hned přiznali, že závodu na spotřebu jsme se ještě nikdy předtím neúčastnili. Tudíž nám unikají fígle, jak dostat spotřebu našeho elektrického elroqa zhruba na polovinu té běžné. V konkurenci šedesáti zkušených posádek bychom jinak neměli šanci. To jsme věděli my a ostatní si to mysleli. Ale jen do té doby, než jsme vyrazili na trať.

Startovní vůz č.35 s posádkou týmu iDNES.cz vjíždí k technické přejímce.
Čekání na technickou přejímku. Kromě tlaku pneumatik se kontrolovala i povinná výbava.
Přejímka vozidel byla přísná. Technici hlídali, zda někdo nemá přehuštěné gumy, nevyndal sadu na dojetí, nebo další věci z povinné výbavy. Prý jsou takové praktiky celkem běžné. Každé kilo pak hraje ve spotřebě roli.
Jednou z kontrol bylo i přesné odečtení hodnot nabití akumulátoru. Z rozdílu po dojetí se pak stanovila spotřeba.
Technici odečítají hodnoty spotřeby po příjezdu do cíle.
24 fotografií

Strýček Skrblík by byl pyšný

S vypnutými elektronický systémy, co se alespoň vypnout dají, zhasnutými stropními lampičkami i ambientním osvětlením kokpitu, vyrážíme na první etapu závodu dlouhou přes 160 kilometrů. Poslední záchvěv léta, který vyhnal víkendové teploty nezvykle vysoko, vůbec nenahrával pohodě v kabině závodících aut.

Díky speciálnímu systému, kterým byla všechna auta vybavena, mohli organizátoři sledovat nejen polohu konkrétní posádky na trati, ale i rychlost či teplotu v kabině. Ta u mnohých dosahovala až 36 stupňů. Pokud se někde zastavilo, tak všichni větrali jak o život otevřenými dveřmi. Protože ke stažení bočních oken je potřeba elektromotorek, který zase spotřebovává vzácnou energii z baterií. Blázinec, říkáte si? My taky.

Autotesty

Sledovat další díly na iDNES.tv

Hlavně nebrzdit a neuvařit se

Větrat při stání otevřenými dveřmi šlo, ale za jízdy se to v kabině prostě nedalo vydržet. Protože jsme byli za outsidery a nečekalo se od nás umístění na bedně, srabácky jsme jeli se spuštěnými okénky asi o pět centimetrů na obou stranách.

Vzduch byl sice horký ale alespoň proudil. Zkušení konkurenti, kteří se kvůli úspoře pár wattů dobrovolně grilovali v autě, si za jízdy měnili propocená trička. My zelenáči, jsme stejně žádná na převlečení neměli, protože nás to ani nenapadlo.

Předvídat, předvídat, předvídat...

Klíčem k úspěchu je opravdu otřepaná fráze o předvídání. Jet plynule, žádné prudké zrychlování a maximálně rekuperovat. V praxi to vypadalo tak, že u blížícího se kruháče hledáte skulinu mezi auty na hlavní, abyste projeli bez zastavení. K červené se blížíte pomaleji, aby padla zelená ještě než zastavíte.

Dobré je vědět, že za zatáčkou je vesnice a tak začít dříve brzdit rekuperací, než tratit energii prudkým brzděním. To je na vašem navigátorovi. Vzhledem k tomu, že máte vypnutý i infotaiment včetně navigace a radia, jste na precizní orientaci ve vytištěném roadbooku vašeho spolujezdce absolutně závislí.

Minimální příprava je potřeba

Po technické přejímce, kde vám zapečetí víčko nádrže (v našem případě zástrčky na nabíjecí kabel), kapotu a vyčtou přesné hodnoty stavu baterie přes počítač, až do samotného startu, je hospodaření s energií na vás. Mnozí tak z prohlídky auto směrem ke startovním pozicím už jen tlačí. Každý wattík dobrý.

Vzápětí se na brífinku od pořadatelů dozvíte, kdy startujete, co za úskalí hrozí na trati a čemu se rozhodně vyvarovat. Cennou radou, kterou jsme dostali, byl tip, že se vyplatí být v první polovině etapy o trochu rychlejší i za cenu vyšší spotřeby. Nikdy nevíte, kde potkáte traktor, stažené závory nebo cyklisty, co nejdou včas předjet. Pak se pár najetých minut hodí.

Když budete v druhé půli napřed, můžete zpomalit a v klidu dojet do cíle na požadovaný čas. Z roadbooku vyčtete trasu a vyplatí se spočítat pár průjezdních bodů. Třeba za jak dlouho máte být ve Cvikově, když znáte vzdálenost a rychlost. Jednoduše pak zjistíte při vjezdu do města, jestli jste tam brzy nebo pozdě – případně o kolik.

Nejedeme zbytečně rychle?

Asi po 15 minutách jízdy jsme dojeli posádku, která startovala před námi. Trochu jsme znejistěli, protože přísná pravidla řeší i nejnižší průměrnou rychlost, které se musíte na celé trati maximálně přiblížit. Jinak jsou za všechna nestandardní chování penalizace. Projet obě etapy, v součtu nějakých 320 kilometrů, předepsanou minimální rychlostí 54,04 km/h vypadá nudně, ale ve skutečnosti to byl celkem fofr.

Etapy vedly zpočátku po silnicích první třídy, kde při nějakých 85 kilometrech v hodině spíše lehce zdržujete, většina kilometrů se ale najížděla po klikatých horských silničkách kolem Jablonce, Vrchlabí, Trutnova, Nové Paky a kolem Trosek zpět do Mladé Boleslavi.

Nevěřili byste, jak rychlí musíte na takové trati za plného provozu být, abyste dojeli včas. Došlo i na předjíždění. Za normálních okolností byste se chronických zdržovačů zbavili předjetím hned, teď ale přemýšlíte, zda se vám to vyplatí, jestli náhodou neodbočí, proč pořád brzdí, kdo mu dal řidičák atd… Do toho vám kromě spotřeby stoupá i adrenalin.

Napětí do poslední minuty

V cíli tlačíme auto k technické přejímce a vyčtení finálních hodnot po závodě. U toho řešíme s konkurenty zážitky z cesty. Ano, toho blázna na motorce, co měl berle na nosiči, jsme také potkali. Jel po prostředku silnice, do zatáček pořád brzdil, na rovině ujížděl a bylo mu snad dvě stě. Stál nás alespoň dvě kilowatthodiny a rok života.

Předběžné výsledky se zobrazují v konferenčním sále na velkoplošné obrazovce. Jak dojíždějí posádky a přibývají data, pořadí se pořád mění. Nervozita favoritů roste, dopředu se derou i outsideři, včetně naší posádky. Jsme zhruba v polovině výsledkové listiny. Tušíme, že víc z toho nebude. Jdeme tedy raději převést auto k nabíječce, ať můžeme po vyhlášení v klidu odjet.

Spadlé brady profíků i naše

„Kde jste? Vždyť vás vyhlašují“ běží pro nás jedna z účastnic. Trochu jí to nevěříme, ale jdeme do sálu. A ono jo. Posádka iDNES.cz obsazuje druhé místo z patnácti posádek v kategorii Media. A k tomu jsme celkově třetí v kategorii elektromobilů.

Na amatéry, kteří jeli něco podobného poprvé, sebekriticky prohlašuji „fakt dobrý“. Kolegové z jiných médií kroutí nevěřícně hlavou. Včera nám radili a dnes by nás nejraději zakousli. Kromě nízké spotřeby 11,08 kWh/100 km, které jsme dosáhli, rozhodly o pořadí i penalizace.

Nejvíc trestů padlo za překročenou rychlost. Na trati totiž organizátoři instalovali několik radarů a kontrolně měřili dodržování předpisů. To poslalo pár nadějných jezdců s ambicemi o několik příček níž. Trestalo se i za nižší než předepsanou rychlost. Je fuk, že dojedete s nižší spotřebou, když do cíle nedojedete včas. Svou roli sehraje i štěstí, to platí o každém závodě, a pro nás to platí tuplem. Ale i tak jsme byli prostě úsporní.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Témata: rekord, rada, energie

Nejčtenější

Antilexus z Číny má na mušce kodiaq a spol. V Omodě 9 můžete i meditovat

Exkluzivně

Omoda 9 je jedním z nejambicióznějších přírůstků z Číny, jejichž cílem je konkurovat zavedeným hráčům, jako jsou Škoda Kodiaq a Volkswagen Tiguan, a dokonce i prémiovým modelům od Lexusu či Volva....

Škoda chystá přiostřenou Fabii. Máme první fotky

„Velmi se těšíme na speciální model Fabie k našemu 130. výročí, takže si na to počkejte. Nebude označen jako RS, ale bude mít v sobě trochu genů RS,“ řekl pro australský magazín Drive šéf Škody Klaus...

Nejstarší české auto s espézetkou vyrazí na závod do kopce. Je mu 123 let

Nic staršího v Česku „na značkách“ nepotkáte. Autocar Model E z roku 1902 je s největší pravděpodobností nejstarší vůz, který může legálně do provozu. Jeho majitel s ním o víkendu vyrazí na...

Nová levná auta v Evropě? Spasit nás mají přerostlé angličáky à la Japonsko

Poté, co přísné unijní regulace vyhnaly z evropského trhu malá a levná auta, volají teď automobilky po jejich návratu. A jako inspiraci si berou Japonsko a jeho populární kategorii Kei Cars. Spasí...

Autolahůdkářství na Mallorce ukrývá poklady. Pojďte na prohlídku, je zdarma

Když se řádění ve vlnách nebo na baru v Palma de Mallorce omrzí, můžete zavítat do ráje milovníků aut. Německé „motorworldy“ jsou magnetem pro „autaře“. Místa kde svá auta usklaďnují, klábosí o nich...

Český autoprůmysl čelí problémům lépe než zbytek Evropy, říká expert

Konec prodeje spalovacích aut v roce 2035, jak jej stanovila Evropská komise, není realistický, říká Zdeněk Petzl exkluzivně pro podcast V autě. Výkonný ředitel českého sdružení autoprůmysl AutoSAP...

29. září 2025

Přes 700 kilometrů na jedno nabití. Trhali jsme rekordy s elroqem v EcoRally

Hlavně nepouštět klimatizaci a neotvírat okna, jinak vezme za své aerodynamika a spotřeba poletí nahoru. To byla první rada, kterou naše posádka dostala od hlavního organizátora závodu Škoda Economy...

29. září 2025

Autolahůdkářství na Mallorce ukrývá poklady. Pojďte na prohlídku, je zdarma

Když se řádění ve vlnách nebo na baru v Palma de Mallorce omrzí, můžete zavítat do ráje milovníků aut. Německé „motorworldy“ jsou magnetem pro „autaře“. Místa kde svá auta usklaďnují, klábosí o nich...

28. září 2025

Tvůrce nejslavnějšího japonského auta zemřel. Poameričtěný Japonec žil Mazdou

Jeho jméno mezi méně znalými tolik nerezonuje, za auta, kterým dal tvář, je ovšem jednoznačným členem automobilové síně slávy. Stačí jmenovat jediné auto, které nese podpis Tsutomu „Toma“ Matana –...

27. září 2025

Věštec z Omahy opustil BYD. Buffett utekl z čínské bubliny s rancem peněz

Opěvovaný americký investor Warren Buffett, který si díky svému „čichu“ na dobré příležitosti vysloužil přezdívku „Věštec z Omahy“, překvapil v roce 2008, když prostřednictvím své společnosti...

26. září 2025,  aktualizováno  10:19

Nejstarší české auto s espézetkou vyrazí na závod do kopce. Je mu 123 let

Nic staršího v Česku „na značkách“ nepotkáte. Autocar Model E z roku 1902 je s největší pravděpodobností nejstarší vůz, který může legálně do provozu. Jeho majitel s ním o víkendu vyrazí na...

26. září 2025

Bosch v Německu zruší dalších 13 000 pracovních míst, musí snižovat náklady

Výrobce automobilových součástek Bosch v Německu do konce roku 2030 zruší dalších 13 000 pracovních míst. Firma uvedla, že musí ještě více snížit náklady. Koncem loňského roku měl Bosch v celém světě...

25. září 2025  16:54

Noční šichta. Podívejte se, jak se mění desetiválec v lamborghini za jednu noc

Exkluzivně

Pět lidí versus dva desetiválce. Jeden musí z auta ven, druhý dovnitř. To vše za jednu noc. Podívejte se na exkluzivní video a fotogalerii z workshopu týmu Mičánek Motorsport, který při domácím...

25. září 2025

Lexus RZ je nový, na pohled to nepoznáte. Volant vyměnil za řidítka

Jakkoli se zdálo, že vývoj nových aut se už teď bude točit jen kolem toho, o kolik minut rychleji se na 80 % nabije jejich baterie, automobilka Toyota dokázala překvapit. Nový Lexus RZ nejenže...

25. září 2025

Podzim přináší zamlžená skla v autě. Takhle si poradíte i bez ventilace

Za dveřmi jsou opět mrazivá rána a s nimi i zamlžená skla uvnitř aut. S ventilací nebo klimatizací je odmlžení snadné, co když ale větrák stávkuje?

24. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Třicátiny slavného BMW Z3, jeho tvůrce maluje bavoráky dodnes

Ve třicátých letech dvacátého století se propracovaný sportovní model 328 stal synonymem roadsterů BMW. O šedesát let později se BMW díky modelu Z3 opět stalo synonymem roadsterů.

24. září 2025

Antilexus z Číny má na mušce kodiaq a spol. V Omodě 9 můžete i meditovat

Exkluzivně

Omoda 9 je jedním z nejambicióznějších přírůstků z Číny, jejichž cílem je konkurovat zavedeným hráčům, jako jsou Škoda Kodiaq a Volkswagen Tiguan, a dokonce i prémiovým modelům od Lexusu či Volva....

24. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.