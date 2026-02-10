Českým Autem roku 2026 je elektrická škoda. Elroq porazil mercedes i BMW

Autor: ,
  12:06aktualizováno  12:14
Titul Auto roku 2026 v České republice získal elektromobil Škoda Elroq. Na druhém místě skončil Mercedes-Benz CLA a třetí je BMW iX3. Následují Audi A6 a Dacia Bigster. Oznámil to dnes Svaz dovozců automobilů, který soutěž vyhlašuje. Loni titul získal Mercedes-Benz třídy G.

Škoda titul naposledy získala v roce 2018 s modelem Karoq. Celkově automobilka v anketě slavila vítězství desetkrát.

Finalisté ankety Evropské auto roku COTY 2026 – Škoda Elroq
V roce 2025, po svém uvedení na trh, se Elroq stal nejprodávanějším elektromobilem na českém trhu a zároveň i druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě. Je druhým elektrickým modelem Škody, po větším Enyaqu, z něhož technicky vychází (Elroq je vlastně Enyaq se zkrácenou zádí). Nabízí dojezd až 560 kilometrů a kufr o objemu 470 litrů. Jeho cena začíná na hranici 800 000 Kč. Elroq obsadil druhé místo v letošní evropské anketě Auto roku.

O titulu Auto roku 2026 v ČR rozhodovalo 19 českých motoristických novinářů. Každý z porotců měl k dispozici 25 bodů, jednomu vozu mohl udělit maximálně deset a svou volbu musel zdůvodnit slovním hodnocením.

Kvintet letošních finalistů čítal Audi A6, BMW iX3, Dacii Bigster, Mercedes-Benz CLA a Škodu Elroq. „Porota musela posoudit vlastnosti jednotlivých finalistů a zohlednit jejich relevanci k českému trhu, což bylo jedno z důležitých kritérií volby,“ vysvětlili organizátoři ankety.

Na slavnostním vyhlášení, které se konalo v sále Grand Hotelu International Prague, cenu pro vítěze z rukou předsedy poroty Toma Hyana převzal vedoucí českého zastoupení Škoda Auto Jiří Maláček.

Elroq si dobře vedl i v obdobně koncipované prestižní anketě Evropské auto roku (COTY) za rok 2026. Mezi sedmi finalisty soutěže byla Škoda po čtyřech letech, která s modelem Elroq obsadila druhé místo za vítězným Mercedesem CLA.

Českým Autem roku 2026 je elektrická škoda. Elroq porazil mercedes i BMW

