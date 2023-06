ANALÝZA: Bezpečná budoucnost Škody je ve spalovacích i elektrických autech

Škoda se ohradila proti interpretaci, podle níž se z české značky měl stát skanzen spalovacích motorů.

Sázka na zavedené technologie ovšem nemusí být vůbec neperspektivní. Česko totiž zdaleka nemá jistotu, že se v oblasti výroby elektromobilů stane evropskou velmocí. Na druhou stranu má přesný scénář rozvoje své modelové řady směrem k elektrické trakci, včetně vývoje a výroby bateriových modelů.

Blumeho nově zveřejněná strategie má záměry jednotlivých značek sesynchronizovat, dát jim smysl a racionalitu.

Hlavním poselstvím je to, že koncern Volkswagen chce vydělávat víc než dnes. U soukromé firmy vcelku logická věc. Ale jak to udělat, když elektromobilů se zatím prodává výrazně méně, než by si automobilky přály, a jejich vývoj stál miliardy eur? Přirozeně se hledají úspory ve výrobě. A v momentě, kdy spousta modelů koncernu sdílí stejnou podvozkovou platformu, stejný elektrický motor a vlastně i stejnou baterii o několika verzích kapacity, je přirozené, že někoho napadlo zaměřit se na využití výrobních závodů napříč značkami a platformami.

V jednom výrobním závodu koncernu VW se tak bude vyrábět víc modelů několika značek. Takto se třeba na vývoji a společné výrobě modelů Superb a Passat už dnes ušetřila spousta peněz. Škoda obě auta kompletně vyvinula v Česku, Volkswagen jen průběžně schvaloval postupující práce na Passatu.

Gigafactory v Česku? Volkswagen Group podle mluvčího Škody Pavla Jíny stále hledá vhodnou lokaci pro další Gigafactory. „Zatím nepadlo žádné rozhodnutí ohledně konkrétní země či lokality. Poloha České republiky ve středu Evropy znamená velkou výhodu pro společnost Škoda a samotné Česko,“ vysvětluje a připomíná, že v okruhu 200 kilometrů od uvažované lokality Líně na Plzeňsku se nachází pět závodů koncernu. „To je relevantní, i když ne jediné, kritérium při výběru lokality na výrobu bateriových článků. Zákon o snižování inflace v USA (IRA) odstartoval boj o investice, který sahá daleko za hranice Evropy. Jeho protiváhou je Průmyslový plán Zelené dohody Evropské komise. Pokud se v jeho důsledku objeví výhodnější pobídky, zohlední to koncern Volkswagen při svém rozhodování,“ říká Pavel Jína.

Škodovky se tak s největší pravděpodobností v následujících letech nebudou vyrábět jen v Mladé Boleslavi a Kvasinách. Má to i další logický důvod, který se patriotům líbit nebude. Má smysl vyrábět elektromobily co nejblíže výrobě baterií. Elon Musk si pro svou gigafactory může vybrat kteroukoli evropskou zemi chce, touží po ní každá vláda. Proč by si měl vybrat právě Českou republiku? Koncern Volkswagen už dvě továrny na baterie buduje, sice se mluví o třetí, ale vůbec není jisté, že bude v ČR.

To ovšem neznamená, že budoucnost Škoda Auto nebude elektrická. Mluvčí značky Pavel Jína vypočítává modely, které se chystají na premiéru v následujících letech, a jsou mezi nimi jak „fosilní“, tak elektrické vozy: „Rok 2023 je rokem vozů Kodiaq a Superb, oba budou dostupné s benzinovými, dieselovými, ale i plug-in hybridními pohony, Škoda letos rovněž představí modernizované modely Scala a Kamiq, následovat bude modernizace modelu Octavia a dále nový plně elektrický Elroq v roce 2024. Modernizace čeká modely Enyaq a Enyaq Coupé. Následovat budou nové vozy pracovně nazývané Small jako základní elektrické SUV, Combi, tedy model v karosářské verzi kombi, a Space, sériová verze koncepčního vozu Vision 7S.“

Všechny modely se určitě nebudou dělat v Česku. Spolupráce napříč značkami je nevyhnutelná. „Do budoucna se výroba skupiny velkoobjemových značek důsledněji zaměří na využití závodů napříč značkami a platformami,“ potvrzuje i Pavel Jína.

„Škoda Auto spolupracuje v rámci skupiny velkoobjemových značek koncernu Volkswagen i s ostatními značkami, mezi které patří Volkswagen, Volkswagen užitkové vozy, SEAT a Cupra. Cílem je další zúročení společných synergií a potenciálu zisku. Ústředním ukazatelem výkonnosti pro skupinu velkoobjemových značek koncernu Volkswagen je konsolidovaná provozní návratnost tržeb ve výši 8 % od roku 2025,“ uvádí mluvčí Škody.

„Cílem nového modelu řízení koncernu Volkswagen je zúročit sílu jednotlivých skupin značek a zároveň co nejefektivněji využít výhody, které přináší velikost skupiny. Každá skupina značek bude mít přímou zodpovědnost za své finanční cíle, strategii a design,“ vysvětluje.

Bude kvůli tomu z Česka spalovací skanzen? Rozhodně ne. Naopak sázka na víc druhů pohonu dává velký smysl. „Výroba spalovacích motorů není anachronismus, ale smysluplný doplněk k elektromobilitě. Škoda v rámci koncernu Volkswagen koordinuje aktivity v Asii, v severní Africe, dříve v Rusku. Tyto trhy budou používat spalovací motory i za desítky let. Navíc i v Evropě zůstala možnost využívání spalovacích motorů se syntetickými palivy. Takže budoucnost odbytu je zajištěna,“ uvedl automobilový expert KPMG Ladislav Rulf.

„Rozmach elektromobility je pomalejší, než se předpovídalo. Očekávané objemy celosvětových i evropských prodejů elektroaut v roce 2030 jsou mnohem méně ambiciózní, ukázal průzkum KPMG GAES mezi manažery autoprůmyslu. Pokračující výroba spalovacích motorů umožní zmírnit toto riziko,“ říká Ladislav Rulf. „Ať už bude nástup elektromobility rychlý nebo pomalý, Škoda bude připravena na obě varianty. Zahájila už výzkum a vývoj na poli elektromobility, ale současně zachová výrobu spalovacích motorů, což pomáhá zaměstnanosti a celému dodavatelskému řetězci. Na Škodu je totiž navázána spousta subdodavatelů, kteří jsou významným tvůrcem českého HDP, ale všichni nemohou rychle přejít na elektromobilitu.“

Svět zdaleka není jen Evropa. A představa, že Afrika nebo Jižní Amerika přejdou na elektromobily, je přinejmenším úsměvná. Škoda Auto se právě na tyhle trhy v oblasti technického vývoje zaměřila už před časem. V rámci koncernu Volkswagen má zodpovědnost za vývoj všech motorů MPI s atmosférickým sáním. Ale také za všechny mechanické převodovky, automatické převodovky DQ200, vývoj globální platformy MQBA0 pro malé vozy. A v neposlední řadě za bubnové brzdy. Ty mají třeba i nejnovější elektromobily jako Škoda Enyaq nebo Volkswagen ID.Buzz.

Škoda Auto letos nově přebrala v rámci koncernu Volkswagen zodpovědnost za vývoj kompletní motorové řady EA 211. Jedná se o napříč uložené řadové benzinové motory včetně jejich hybridních verzí. Ty nacházejí využití v široké paletě modelů značek koncernu. Ze Škodovky tak nebude skanzen, možná právě naopak našla díru na trhu, která ostatním nepřipadá tak moc sexy, ale svoje zákazníky bude mít ještě dlouho. Stát na dvou nohách je určitě lepší než jen na jedné, elektrické.