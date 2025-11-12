Trh s novými automobily v České republice ožívá a roste nejen v tradičním segmentu spalovacích motorů, ale především v oblasti elektromobility. Společnost Škoda Auto hlásí silné výsledky i v této dynamicky se rozvíjející části trhu.
„Máme radost, že se nám na trhu daří zase o trochu lépe než loni. Držíme zhruba 34,5 % tržního podílu, což je jedna z nejlepších hodnot za posledních 15 až 20 let,“ uvedl Jiří Maláček, šéf Škoda Auto Česká republika.
Elektromobily přestávají být okrajovou záležitostí
Podle Maláčka je hlavním motorem růstu právě zájem o elektromobily. „Tempo prodeje elektromobilů je to, co trh táhne dopředu, a my jsme rádi, že k tomu přispíváme ze všech nejvíce,“ říká.
|
Škoda představuje elektrickou Octavii. Než dorazí, ještě to potrvá
Škoda má na českém trhu elektrombilů podíl 37,5 procenta díky 4 291 prodaným vozům Elroq a Enyaq od ledna do konce října. Za deset měsíců roku Škoda prodala 2 359 vozů Elroq a 1 932 enyaqů. Elroq se tak několik měsíců po vstupu na trh stal nejprodávanějším elektromobilem v Česku.
Model Enyaq je dnes patnáctým nejprodávanějším autem v Česku napříč všemi typy pohonů. „Enyaq má dnes na trhu 1,2 % podílu, tedy každé zhruba osmdesáté páté nově registrované auto je enyaq,“ dodal Maláček. Druhý čistě elektrický model Elroq se pohybuje na 22. příčce žebříčku.
Za prvních deset měsíců letošního roku se v České republice zaregistrovalo více elektromobilů než za celý rok 2024. Celkově jich je už kolem 11,5 tisíce, což odpovídá 5,6 % tržního podílu. „Do konce roku očekáváme, že se přiblížíme k hranici šesti procent a zhruba 14 až 15 tisícům registrovaných elektroaut,“ upřesnil Maláček.
|
Přes 700 kilometrů na jedno nabití. Trhali jsme rekordy s elroqem v EcoRally
Prodej plug-in hybridů do zásuvky pod značkou Škoda dosáhl 8 789, což je o 2 900 aut více než za celý rok 2024. Nejprodávanějšími modely na trhu byly vozy Kodiaq a Superb.
Nabíjecí infrastruktura už není překážkou
Škoda Auto se dlouhodobě angažuje v rozvoji infrastruktury. „Spolu s partnery jsme se dostali na 700 ultrarychlých nabíjecích bodů, což je asi padesátinásobně víc než před pěti lety. Celkově je v Česku kolem 7 700 nabíjecích míst,“ uvedl Maláček.
Podle něj tak už dnes v zemi nepředstavuje nedostatek nabíječek zásadní bariéru. „Kdokoliv, kdo elektromobil používá, ví, že ty nabíječky už jsou prostě všude,“ dodal.
|
Elektrická dodávka Škody je jen pro britské firmy. Z enyaqu postavili užitkáč
Elektromobilita se posouvá i do soukromého sektoru
Zatímco dříve převažovaly firemní registrace, letos tvoří soukromí zákazníci už asi 12 % všech nákupů elektromobilů. „Dřív to bylo 95 % firemních klientů. Dnes už prodáváme zhruba 50 aut měsíčně soukromým zákazníkům,“ uvedl Maláček.
K rozšíření povědomí pomáhá i projekt Škoda Explore, který umožňuje dlouhodobé zapůjčení elektromobilu. „Od května proběhlo přes 1 100 zápůjček. Lidé si auta půjčují v průměru na čtyři dny a najedou kolem 700 kilometrů. To ukazuje, že si chtějí elektromobil skutečně vyzkoušet,“ doplnil.
Čtyři tisíce ojetých enyaqů
Podle Maláčka dnes funguje 42 specializovaných servisů schopných opravovat vysokonapěťové systémy a baterie u vozů značky Škoda. „Od začátku prodeje elektromobilů jsme museli v rámci záruky měnit pouze tři baterie – dvě u Enyaqu a jednu u CitigoE. To je jasný důkaz spolehlivosti těchto aut,“ zdůraznil.
|
Dvě dvojčata Škody, VW a Cupry: Slíbená cena by mohla nahrávat Škodovce
Za deset měsíců zároveň značka ve své síti Škoda Plus prodala 535 ojetých vozů Enyaq, což je meziroční nárůst o 25 procent. Od roku 2019 Škoda Plus prodala 4 500 ojetých elektromobilů Citigo, Enyaq a Elroq, z toho 4 tisíce tvoří Enyaqy. „Průměrný elektromobil v nabídce Škoda Plus je dva roky starý, má najeto kolem 20 tisíc kilometrů a prodává se zhruba za 650 tisíc korun,“ doplnil Maláček.
Škoda chystá menší elektromobil
V roce 2026 uvede automobilka na trh nový dostupný model s názvem Epiq, menší elektromobil určený pro městské využití. „Předprodej očekáváme zhruba v polovině příštího roku, fyzické dodávky začnou v průběhu roku,“ potvrdil Maláček.
Dalším krokem bude sedmimístné SUV a někdy v budoucnu také kombi vycházející z konceptu Vision O. „Chtěli jsme ukázat, že kombi verze je pro Škodovku stále klíčová. Je to vize budoucnosti, která potvrzuje, že s elektromobilitou to myslíme vážně,“ uzavřel Maláček.
|
Škoda se spalováky nekončí, hlásí člen vedení. Kvůli Asii zrychlí vývoj
Úspěchy v zahraničí
V prvních třech čtvrtletích roku 2025 dodala Škoda Auto zákazníkům celosvětově 150 700 elektrifikovaných vozů. V Evropě tak elektrické a plug-in hybridní modely tvořily 24,1 procenta všech dodávek, zatímco ve stejném období loni to bylo 11,1 procenta. Na největším trhu Škody v Německu se Elroq stal nejprodávanějším vozem a Enyaq skončil na čtvrtém místě. Mladoboleslavské automobilce se v Německu dlouhodobě daří. Od začátku roku do konce října tam dodala zákazníkům 40 500 vozů Elroq a Enyaq, čímž si tam zajistila pozici druhé nejprodávanější značky elektromobilů.