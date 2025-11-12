Elektrická Škoda Elroq je patnáctým nejprodávanějším autem v Česku

František Dvořák
  12:00
V letošním roce se v Česku prodá mezi 14 000 a 15 000 elektromobily. Proti loňsku to představuje nárůst o třetinu. Letošní prodej elektromobilů za deset měsíců už překonal objem prodaných vozů za celý loňský rok, uvedl ředitel českého zastoupení společnosti Škoda Auto Jiří Maláček.

Trh s novými automobily v České republice ožívá a roste nejen v tradičním segmentu spalovacích motorů, ale především v oblasti elektromobility. Společnost Škoda Auto hlásí silné výsledky i v této dynamicky se rozvíjející části trhu.

Jiří Maláček, šéf českého zastoupení Škody Auto, byl hostem diskuzního pořadu Rozstřel na iDNES.cz.
Škoda Elroq RS
Škoda Elroq RS
Škoda Elroq RS
Škoda Elroq RS
40 fotografií

„Máme radost, že se nám na trhu daří zase o trochu lépe než loni. Držíme zhruba 34,5 % tržního podílu, což je jedna z nejlepších hodnot za posledních 15 až 20 let,“ uvedl Jiří Maláček, šéf Škoda Auto Česká republika.

Elektromobily přestávají být okrajovou záležitostí

Podle Maláčka je hlavním motorem růstu právě zájem o elektromobily. „Tempo prodeje elektromobilů je to, co trh táhne dopředu, a my jsme rádi, že k tomu přispíváme ze všech nejvíce,“ říká.

Škoda představuje elektrickou Octavii. Než dorazí, ještě to potrvá

Škoda má na českém trhu elektrombilů podíl 37,5 procenta díky 4 291 prodaným vozům Elroq a Enyaq od ledna do konce října. Za deset měsíců roku Škoda prodala 2 359 vozů Elroq a 1 932 enyaqů. Elroq se tak několik měsíců po vstupu na trh stal nejprodávanějším elektromobilem v Česku.

Model Enyaq je dnes patnáctým nejprodávanějším autem v Česku napříč všemi typy pohonů. „Enyaq má dnes na trhu 1,2 % podílu, tedy každé zhruba osmdesáté páté nově registrované auto je enyaq,“ dodal Maláček. Druhý čistě elektrický model Elroq se pohybuje na 22. příčce žebříčku.

Za prvních deset měsíců letošního roku se v České republice zaregistrovalo více elektromobilů než za celý rok 2024. Celkově jich je už kolem 11,5 tisíce, což odpovídá 5,6 % tržního podílu. „Do konce roku očekáváme, že se přiblížíme k hranici šesti procent a zhruba 14 až 15 tisícům registrovaných elektroaut,“ upřesnil Maláček.

Přes 700 kilometrů na jedno nabití. Trhali jsme rekordy s elroqem v EcoRally

Prodej plug-in hybridů do zásuvky pod značkou Škoda dosáhl 8 789, což je o 2 900 aut více než za celý rok 2024. Nejprodávanějšími modely na trhu byly vozy Kodiaq a Superb.

Nabíjecí infrastruktura už není překážkou

Škoda Auto se dlouhodobě angažuje v rozvoji infrastruktury. „Spolu s partnery jsme se dostali na 700 ultrarychlých nabíjecích bodů, což je asi padesátinásobně víc než před pěti lety. Celkově je v Česku kolem 7 700 nabíjecích míst,“ uvedl Maláček.

Podle něj tak už dnes v zemi nepředstavuje nedostatek nabíječek zásadní bariéru. „Kdokoliv, kdo elektromobil používá, ví, že ty nabíječky už jsou prostě všude,“ dodal.

Elektrická dodávka Škody je jen pro britské firmy. Z enyaqu postavili užitkáč

Elektromobilita se posouvá i do soukromého sektoru

Zatímco dříve převažovaly firemní registrace, letos tvoří soukromí zákazníci už asi 12 % všech nákupů elektromobilů. „Dřív to bylo 95 % firemních klientů. Dnes už prodáváme zhruba 50 aut měsíčně soukromým zákazníkům,“ uvedl Maláček.

K rozšíření povědomí pomáhá i projekt Škoda Explore, který umožňuje dlouhodobé zapůjčení elektromobilu. „Od května proběhlo přes 1 100 zápůjček. Lidé si auta půjčují v průměru na čtyři dny a najedou kolem 700 kilometrů. To ukazuje, že si chtějí elektromobil skutečně vyzkoušet,“ doplnil.

Čtyři tisíce ojetých enyaqů

Podle Maláčka dnes funguje 42 specializovaných servisů schopných opravovat vysokonapěťové systémy a baterie u vozů značky Škoda. „Od začátku prodeje elektromobilů jsme museli v rámci záruky měnit pouze tři baterie – dvě u Enyaqu a jednu u CitigoE. To je jasný důkaz spolehlivosti těchto aut,“ zdůraznil.

Dvě dvojčata Škody, VW a Cupry: Slíbená cena by mohla nahrávat Škodovce

Za deset měsíců zároveň značka ve své síti Škoda Plus prodala 535 ojetých vozů Enyaq, což je meziroční nárůst o 25 procent. Od roku 2019 Škoda Plus prodala 4 500 ojetých elektromobilů Citigo, Enyaq a Elroq, z toho 4 tisíce tvoří Enyaqy. „Průměrný elektromobil v nabídce Škoda Plus je dva roky starý, má najeto kolem 20 tisíc kilometrů a prodává se zhruba za 650 tisíc korun,“ doplnil Maláček.

Škoda chystá menší elektromobil

V roce 2026 uvede automobilka na trh nový dostupný model s názvem Epiq, menší elektromobil určený pro městské využití. „Předprodej očekáváme zhruba v polovině příštího roku, fyzické dodávky začnou v průběhu roku,“ potvrdil Maláček.

Dalším krokem bude sedmimístné SUV a někdy v budoucnu také kombi vycházející z konceptu Vision O. „Chtěli jsme ukázat, že kombi verze je pro Škodovku stále klíčová. Je to vize budoucnosti, která potvrzuje, že s elektromobilitou to myslíme vážně,“ uzavřel Maláček.

Škoda se spalováky nekončí, hlásí člen vedení. Kvůli Asii zrychlí vývoj

Úspěchy v zahraničí

V prvních třech čtvrtletích roku 2025 dodala Škoda Auto zákazníkům celosvětově 150 700 elektrifikovaných vozů. V Evropě tak elektrické a plug-in hybridní modely tvořily 24,1 procenta všech dodávek, zatímco ve stejném období loni to bylo 11,1 procenta. Na největším trhu Škody v Německu se Elroq stal nejprodávanějším vozem a Enyaq skončil na čtvrtém místě. Mladoboleslavské automobilce se v Německu dlouhodobě daří. Od začátku roku do konce října tam dodala zákazníkům 40 500 vozů Elroq a Enyaq, čímž si tam zajistila pozici druhé nejprodávanější značky elektromobilů.

Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě.

Elektrická Škoda Elroq je patnáctým nejprodávanějším autem v Česku

