Eric Boutin odhaluje rozdíly v ovládání aut na různých kontinentech a vysvětluje, jak dlouho trvá vývoj.
Jaká je podle vás nejdůležitější novinka ve vašem oboru za poslední dobu?
V našem případě je to bezpochyby spuštění asistentky jménem Laura, která je postavená na technologii Google Gemini v aplikaci MyŠkoda. Je to i moje oblíbená novinka – vidím v ní obrovský potenciál pro zlepšení zákaznické zkušenosti.
A jak zákazníci obecně reagují na umělou inteligenci? Mají z ní obavy, nebo jí důvěřují?
Technologie je sama o sobě neutrální – klíčové je, jak ji využijeme. A právě AI může opravdu zásadně proměnit zákaznickou zkušenost. Dobrým příkladem je plánování trasy – dnes už umíme zákazníkovi navrhnout nejen nejlepší cestu, ale zároveň mu nabídnout zastávky v restauraci nebo u nabíječky. To dřív nebylo možné.
Takže v této oblasti je velká poptávka?
Ano, ale ne po samotné AI. Zákazníci chtějí lepší služby – třeba efektivně využít čas při nabíjení auta. Víme například, že 76 % řidičů si chce během nabíjení dát něco k jídlu a 50 % by si rádo zašlo na nákup. Takže AI jen umožňuje splnit tato očekávání.
Jinými slovy – zákazníci nežádají AI, ale zážitek?
Přesně tak. Nechtějí technologii, ale výsledek – třeba možnost naplánovat trasu tak, aby si dali oblíbenou pizzu a zároveň si dobili auto. A tohle bez AI prostě neuděláte.
Jak dlouho trvá vývoj nové aplikace?
Upřímně? Pro mě moc dlouho. (smích) Ale obecně – nejdelší je ta počáteční fáze. Ve Škodovce jsme často mezi prvními, kdo s novinkami přichází, a pak je dál ladíme. Během příštích dvou až šesti týdnů přidáme do aplikace spoustu funkcí. Od chvíle, kdy jsme začali spolupracovat s Googlem, to trvalo zhruba šest měsíců, než jsme to dostali na trh.
A liší se přístup podle regionu?
Ne, pokud je vůz připojen ke službě Connect, přístup je stejný po celém světě. V Evropě jsou všechna auta připojená, takže mohou využívat funkce současně.
A chování zákazníků je tedy podobné?
V zásadě ano. Někdo si dá v Itálii těstoviny, jiný v Česku guláš – ale principy fungují stejně. AI přizpůsobí návrh preferencím uživatele, bez ohledu na region.
Je nějaký rozdíl ve využívání funkcí mezi zeměmi?
Ano, například v UK je vyšší míra využití věrnostního programu než třeba v Itálii. U navigace jsou také různé preference podle trhu. Celkově jsou ale potřeby zákazníků podobné.
Stává se, že nějakou funkci úplně zrušíte kvůli nízkému využití?
Spíš některé funkce na určité trhy nezavádíme hned. Například placení za parkování – pokud není ekosystém dostatečně vyspělý, počkáme. Rušení funkcí na základě trhu běžně neděláme.
Škoda upravila službu Powerpass a cenovou strukturu (pro nabíjení elektromobilů). Směřujete ke zjednodušení?
Ano, ceníky jsou často zbytečně složité. AI nám tady pomůže – do budoucna budete moct jednoduše zadat požadavek typu: „Chci nejlevnější trasu do Brna“ – a aplikace ji navrhne. Zatím to není aktivní, ale data už máme.
Kdy se tato funkce objeví v aplikaci?
V průběhu roku 2026, navazujeme na technologii Google Gemini, kterou jsme představili na v Mnichově.
A nový wallbox?
Ano, nová generace je určená hlavně pro domácnosti a má konektivitu. Spolupracujeme s certifikovanými instalátory, záleží na konkrétním trhu.
A co budoucnost ovládání – směřujete spíš k hlasu než tlačítkům?
Je to hodně o kulturních odlišnostech. V Číně je hlas extrémně populární, v Evropě lidé raději píšou. Nové fyzické multifunkční ovladače jsme uvedli, třeba v modelech Superb nebo Kodiaq. Nechceme tlačítka odstranit, jsou součástí naší DNA. Jednoduchost neznamená méně ovládacích prvků – ale správně zvolené.
Takže rozdíl mezi Evropou a zbytkem světa?
‚Možná. Například asijští výrobci se tlačítkům spíš vyhýbají. Jinde to vidíme smíšeně – tlačítka se minimalizují, ale některé značky je také používají. My hledáme vyvážený přístup.
Sledujete, jaké funkce v autě zákazníci opravdu využívají?
GDPR nám to dost omezuje. I anonymizovaná data vyžadují souhlas. U FOD (funkcí na vyžádání) ale data máme – například jaký je podíl zakoupených barev pro ambientní osvětlení. Ale jak často zákazníci tu barvu mění, to už sledovat nemůžeme.
Jak je na tom FOD u Škoda zákazníků?
Některé funkce jsou populární, jiné méně. My se snažíme najít chytrou cestu – třeba aby mohl určité funkce aktivovat až druhý majitel vozu. Některé značky FOD opustily, jiné jdou hodně do hloubky. My hledáme opět rovnováhu.
Jaký je podíl uživatelů aplikace MyŠKODA oproti prodaným vozům?
U elektromobilů přes 96 %, u spalovacích motorů je to méně. Elektrické vozy jsou obecně více propojené. Aktuálně máme přes 1,1 milionu uživatelů aplikace a z toho 350 tisíc je aktivních ve věrnostním programu. To považujeme za velmi dobré číslo.
A co váš postoj k Android Auto a Apple CarPlay?
Věřím v nativní navigaci. Má lepší integraci s daty z auta. Samozřejmě, musíme zlepšit aktualizace map a dopravy. Ale nativní řešení zatím zůstává hlavní volbou – a vidíme to i u prémiových značek.
Kupříkladu superdrahé Ferrari ale už svou navigaci nemá.
To je trochu jiný případ. U nich jde hlavně o zážitek z jízdy. Ale třeba i pro ně by AI mohla navrhovat trasy se zatáčkami, kde si jízdu opravdu užijete. Potenciál AI je v tomhle ohromný.
Říkal jste, že vývoj je někdy moc pomalý. Proč vlastně nejste tak rychlí jako technologické firmy?
Máme určité dědictví, které nás částečně zpomaluje. Ale například u aplikací teď vydáváme aktualizace každé čtyři týdny. U auta to trvá déle, ale chceme tu agilitu přenést i tam – bez kompromisu na kvalitě.