Výroba baterií pro škodovky je koncert robotů, na něco jsou však třeba ruce

František Dvořák
Pamětníci černobílé televize vzpomenou na hrající si koťátka, před pár lety byl zase hitem pohled na hořící krb, který si pustíte na YouTubu. Novodobým geekům ovšem teď nabízí Škoda na uklidněnou něco moderního a onačejšího. K odpolední siestě po nedělním obědě můžete fascinovaně hledět, jak roboti kompletují baterie do elektromobilů v nové fabrice v Mladé Boleslavi.

Odhalíte však také, že některé věci ani moderní robot nezvládne, na to jsou potřeba šikovné lidské ruce.

Nová výrobní hala pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi (27. února 2026)
Předseda představenstva Škoda Auto Klaus Zellmer na otevření nové výrobní haly pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi (27. února 2026)
A když se pak svalíte do křesla, můžete před šlofíkem namísto sjíždění nesmyslů na sociálních sítích sledovat vznik baterie pro elektromobily koncernu Volkswagen.

Škoda otevřela novou halu na montáž bateriových systémů před měsícem. Stala se tak největším výrobcem těchto klíčových komponentů pro elektromobily koncernu Volkswagen. Na úvod je třeba upřesnit: v Mladé Boleslavi baterie kompletují, nevyrábějí tam samotné články, ty na linku dodávají externí dodavatelé a časem snad i v prosinci dokončená baterkárna koncernu VW v Salzgitteru. Výstavba nové haly trvala méně než jeden rok, rozloha činí 55 tisíc m² a kapacita umožňuje vznik jednoho bateriového systému za 60 sekund, což odpovídá produkci více než 1 100 systémů za den a až 335 tisíc za rok.

„Investice ve výši 205 milionů eur do výroby baterií v Mladé Boleslavi dokládá strategický význam hlavního závodu a využívá synergie pro skupinu objemových koncernových značek Brand Group Core,“ okomentovala spuštění výroby automobilka, která bude akumulátory montovat nejen do škodovek, ale též dodávat ostatním značkám koncernu VW. „Hlavní závod značky Škoda je zároveň prvním výrobním místem koncernu Volkswagen v Evropě, které vyrábí bateriové systémy s články integrovanými do bloku, tedy typu cell-to-pack (CTP), pro použití ve velkosériově dodávaných elektromobilech.“

„V Mladé Boleslavi jsme od roku 2019 již smontovali přibližně 1,4 milionu bateriových systémů a zahájení výroby bateriových systémů typu cell-to-pack je dalším krokem k přesunu důležité části výrobního procesu do vlastních závodů,“ okomentoval Andreas Dick, člen představenstva značky pro Výrobu a logistiku.

Škoda se chlubí tím, že automatizace výroby v novém provozu je na úrovni přibližně 84 procent, na lince maká 131 průmyslových robotů.

„Především díky plně interně zajištěnému procesu výroby baterií typu cell-to-pack, použití standardizovaných článků a jejich lithium-železo-fosfátovému chemickému složení (LFP) dosahuje Škoda Auto také 30% snížení nákladů na výrobu baterií,“ uvádí automobilka.

„Na nové výrobní lince bude pracovat až 600 zaměstnanců ve třísměnném provozu, a to kombinací nově vytvořených pozic a rolí pro rekvalifikované zaměstnance,“ uvádí pro iDNES.cz mluvčí automobilky Martin Vejdělek, který dodává, že výrobní linky pro bateriové systémy přinášejí Škodě Auto okolo 900 pracovních míst.

Ve videu, které dokumentuje výrobu akumulátorů pro elektrické škodovky, vidíte především automatizovanou linku a roboty na ní pracující. Ovšem lidská ruka je potřeba i tady – jsou činnosti, které ani sebelepší robot nezvládne, odhalíte je hluboko ve videu. Urovnávání, pěchování a skládání kabelů, které se zašmodrchané do obalu akumulátoru taktak vejdou, prostě robot nezvládne.

Projeli jsme novou škodovku, ještě než odloží maskování. Peaq má obří kufr
