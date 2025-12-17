Snil o tom, že bude navrhovat auta, dnes obléká škodovky. První byla Fabia

Petr Matušinec, designér exteriéru Škoda Auto při rozhovoru pro iDNES.cz | foto: Škoda Auto

František Dvořák
Exkluzivně
Pro Petra Matušince je tento rozhovor jedním z prvních v kariéře. O tom, že by jednou navrhoval auta, snil prý „ve skrytu duše“, ale zároveň byl přesvědčen, že se mu to nemůže nikdy splnit. K designu však kráčel už od střední školy: Nastoupil na grafickou a uměleckou školu v Uherském Hradišti a později se dostal na všechny umělecké vysoké školy v Česku, které si vyhlédl. Nakonec si vybral Fakultu výtvarných umění v Brně.

Časem ale školu změnil a zamířil do Bratislavy. Zrovna v době, kterou dnes označuje za zlaté období tamního ateliéru. Štefan Klein tehdy vychovával jednu z nejsilnějších generací československých designérských talentů a Matušinec měl štěstí, že byl u toho. Do toho navíc škola právě rozjížděla spolupráci s velkými automobilovými designérskými studii – s Fordem, Audi a také se Škodou. A právě v jejím rámci vzniklo portfolio, díky kterému se Matušinec do autoprůmyslu dostal.

Návrhy designu Škody Fabie třetí generace od Petra Matušince

Nejdřív přišla stáž ve Škoda Auto, potom diplomová práce… A pak už tam Petr Matušinec zůstal. Sen, o kterém si kdysi myslel, že je nedosažitelný, se mu splnil. A protože automobilový design považuje za absolutní vrchol oboru, splnil se mu nejen tak nějak ledajak – splnil se mu na sto procent. Dnes je exteriérovým designérem Škody, jedním z přibližně patnácti lidí, kteří dávají tvář autům mladoboleslavské automobilky.

Snil o tom, že bude navrhovat auta, dnes obléká škodovky. První byla Fabia

