Vynálezce – český inženýr – si musí zklamaně rvát vlasy: to co před sedmi lety nadšeně prezentoval se svými kolegy automobilovým novinářům ve vývojovém centru Škody v Mladé Boleslavi se pak vnitřními machinacemi, hloupou politikou a pitomým politikařením nechalo vyšumět do ztracena. Aby nachlup to samé řešení teď slavnostně představila v reálném voze Dacia.
To bylo tak. Tehdy v únoru 2018 Škoda představila svůj nápad na unikátní hybrid pro koncern VW: „vepředu plyn, vzadu elektřina“. V Mladé Boleslavi tehdy vymysleli řešení pohonu, vlastně jednoduché, ale o to geniálnější. Prototyp poháněný zážehovým čtyřválcem a přidávající elektrickou sílu na zadních kolech tehdy testoval v provozu v kabátu Škody Karoq.
Nápad na vytvoření unikátního nízkonapěťového hybridního pohonu pro vozy stojící na platformě MQB tehdy prezentovali jako hotovou věc. Na nadcházejícím autosalonu v Ženevě Škoda tuto technologii představila ve studii Vision X, která ukazovala, jak bude vypadat chystaný malý crossover – nakonec z toho byla Škoda Kamiq.
Celé to bylo hlavně o boji s emisemi – strašidlo dieselgate bylo tehdy ještě hodně živé – hlavní inovací celého řešení tedy bylo „zplynování“ spalovacího motoru pod kapotou. Čtyřválcovou patnáctistovku 96 kW (130 k) tak upravili na spalování zemního plynu (CNG), nádrže na něj měl prototyp pod zadním sedadlem a za zadní nápravou, pro studené starty, byla ještě na palubě malá nádrž na benzin. Přímo na zadní nápravě pak byl uchycený modul elektromotoru doplněný o jednostupňovou převodovku, živený Li-ion akumulátorem. Hybridní modul byl nízkonapěťový, pracující se 48 volty.
Počítalo se s tím, že auto vybavené tímto systémem bude schopno jízdy jen na elektřinu, hlavním úkolem elektromotoru je ovšem vypomáhat spalovacímu agregátu, typicky při rozjezdech, akceleraci nebo pro „pošťouchnutí“, když bude třeba vyskočit ze závěje. Typickou úlohou bude vyjet z garážových domů bez zapnutí spalovacího motoru. Smyslem není jet dlouhé kilometry na elektrický pohon, na to je 48voltový hybrid moc slabý.
Z auta vybaveného tímto systémem se tak stane plnohodnotná „čtyřkolka“. „Pohon 4×4 totiž bude dostupný vždy,“ popsal tehdy jeden z inženýrů z vývojového oddělení Škody. „Spalovací motor je doplněný startovacím generátorem, který v případě vybitého akumulátoru zadního pohonu umí živit elektromotor, aby roztáčel zadní kola.“
Jednoduchý nápad, propracované provedení. Ta skládačka vlastně využila většinu známých dílů posbíraných v regálech koncernu VW, elektromotor na zadní nápravu byl italský, ale dal se použít vlastně jakýkoliv, ladění pohonu bylo v plném proudu. Bylo to vlastně typické škodovácké řešení – s malými náklady, improvizací a fištrónem vytlouct z mála hodně. Všichni technici v Mladé Boleslavi tomu nápadu moc a moc věřili, projekt měl podporu vedení a všichni se těšili na to, že jejich plynový hybrid brzy vyrazí do produkce. Jenže...
Dacia se zpožděním, ale první
A teď si do celého dosavadního textu dosaďte namísto Škody jinou značku – Dacia. Po sedmi letech představuje nachlup to samé, akorát že jejich spalovací motor nejezdí na zemní plyn, ale na propan-butan (LPG); s nímž se značka naučila skvěle pracovat tak, že 40 procent prodaných dacií v Evropě je dnes plynových.
Co se tehdy se škodováckým vynálezem stalo? Zapracovalo politikaření, latentní řevnivost a žárlivost, které jsou historicky prorostlé koncernem VW. Ať chceme, nebo ne, v německé skupině hrají prim německé značky, škodováčtí konstruktéři – jsou skvělí, chytří, nápadití, o tom žádná – jsou ale vždy až v druhé řadě.
Plynový hybrid byl prostě moc jednoduše chytrý a chytře jednoduchý, takže v Německu nesnesli, že by něco takového museli přijmout z Mladé Boleslavi. A tak po nekonečných odkladech a výmluvách vše vyšumělo. A pak se vše smetlo ze stolu s tím, že koncern VW věří absolutně v totálně elektrickou budoucnost a přejde na ni co nejrychleji za každou cenu.
Na scéně je tedy nově Dacia. A vzhledem ke své výjimečné strategii, která v dnešní době funguje v Evropě stále lépe, má velkou šanci uspět. Její plynový hybrid rozšiřuje nabídku bestsellerů Duster a Bigter.
„Díky rostoucímu zájmu o automaty (až 70 % v kategorii Bigsteru) bylo jasné, že automatická převodovka se stala nezbytností – i pro Dacii. A protože Duster s pohonem 4×4 od roku 2010 prodal přes 750 000 kusů (25 % z celkového objemu), bylo logickým krokem nabídnout vylepšený pohon všech kol i pro budoucnost,“ vysvětlují francouzští inženýři rumunské značky.
Jak to celé funguje principiálně už vysvětila Škoda. Klíčové vlastnosti nového pohonného ústrojí v podání Dacie tedy probereme telegraficky.
- 140koňový tříválcový motor 1,2l pracující v Millerově cyklu s turbodmychadlem s variabilní geometrií, kombinovaný výkon až 153 koní a 230 Nm,
- 6stupňová dvouspojková automatická převodovka, možnost manuálního řazení pádly pod volantem,
- dvounádržový systém: 50 litrů benzín + 50 litrů LPG, dojezd až 1 500 km,
- mildhybridní systém s 48V baterií (0,8 kWh),
- zadní elektromotor (31 k / 87 Nm) s dvoustupňovou převodovkou pro maximální tah v terénu i efektivní jízdu na dálnici ( „do pomala“ – cca 70 km/h, a „do rychla“ – do 140 kmh), výrobce Valeo,
- bez klasického kardanu, využívá spojku pro odpojení elektromotoru zadní nápravy a úsporu paliva,
- spalovací motor dobíjí trakční akumulátor, ale zároveň umí i napřímo živit zadní elektromotor pohánějící kola, samozřejmostí je schopnost rekuperace elektřiny,
- zachovány off-roadové parametry: světlá výška 21 cm, nájezdové úhly 31°, 24°, 36°,
- vylepšená trakce díky zadnímu elektromotoru s okamžitou odezvou,
- režimy uzamčení, sníh a bláto pro různé podmínky,
- tažná kapacita 1,5 tuny,
- systém přidává jen 70 kg hmotnosti (40 kg LPG, 30 kg převodovka), to je prý srovnatelné s mechanickým 4×4,
Vývojáři zároveň zdůrazňují, že je to skutečný hybrid, který v reálných podmínkách bude jezdit až s 60 % času ve městě čistě na elektřinu. Slibují také, že Duster s Bigsterem budou nejúspornější 4×4 na trhu, LPG ušetří až 30 % nákladů na palivo.
Zajímavostí je, že homologace auta proběhla s celoročními pneumatikami (225 mm), pro lepší přilnavost a bezpečnost. Ty jsou o centimetr širší, než u standardního provedení. Inženýři uvádějí, že na letních by dosáhli ještě lepších výsledků emisí CO2 v homologačním cyklu (prý až o 3 gramy). Na příští rok se plánuje uvedení ještě plně benzinového provedení této hybridní čtyřkolky (tedy bez LPG části). Dacia prý také zvažuje nasazení této technologie i v dalších modelech skupiny Renault, především pro trhy Latinské Ameriky.