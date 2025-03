Ve videu s hlavními momenty uplynulého roku automobilka ukázala první záběry chystaného plně elektrického rodinného SUV Škoda, které vychází z koncepčního vozu Vision 7S. Škoda má podle informací iDNES.cz už vymyšlené jméno pro nový model, ovšem zatím ho drží v tajnosti.

Velké sedmimístné SUV nebude mít mezi elektromobily téměř konkurenci. Skoro žádná z tradičních značek v nabídce podobné auto nemá. Ekvivalent by se našel pravděpodobně v produkci čínských automobilek.

Plně elektrické velké rodinné SUV vychází se studie Vision 7S. Podle informací iDNES.cz bylo uvedení velkého sedmimístného elektrického crossoveru v loňském roce záměrně zpožděno o rok. Pozastavení uvedení modelu stálo automobilku tři čtvrtě miliardy korun, byli už nasmlouvaní dodavatelé komponent, kteří si chystali kapacity ve výrobě, plánovaly se úpravy na lince v Mladé Boleslavi... Nyní je tedy představení naplánováno na rok 2026, k zákazníkům pravděpodobně auto dorazí v roce 2027.

Kromě chystaných dvou novinek (zatím bezejmenného crossoveru a Epiqu) nyní mladoboleslavská značka nabízí bateriové modely Enyaq a Elroq. „Kromě toho cílí Škoda také na elektrický model segmentu kombi,“ uvedl loni v říjnu mluvčí automobilky Jiří Brynda. Automobilka dále chystá elektrického nástupce Škody Octavia.

Generální ředitel Škody Klaus Zellmer magazín Autocar loni na podzim uvedl, že kvůli zpomalení prodeje elektromobilů bude uvedení elektricky poháněného kombi odloženo z původně plánovaného roku 2026 až na roky 2027 nebo 2028.

„Se zpomalováním transformace na bateriové elektromobily přehodnocujeme časovou osu,“ řekl Klaus Zellmer, předseda představenstva Škodovky, britskému magazínu Autocar při premiéře Elroqu. „Zvažujeme posloupnost těch aut.“

„Vždy jsme říkali, že se budeme starat o to, co spotřebitelé chtějí, a ne o to, co si myslíme, že je správný způsob dopravy nebo hnacího ústrojí,“ řekl.

„Stále si myslíme, že budoucnost je elektrická, jen nevíme, kdy nastane. Bude záležet na zákaznících, pro jaký typ pohonu se rozhodnou, my jim chceme dát vybrat,“ uvedl při prezentací hospodářských výsledků automobilky za rok 2024 Zellmer s tím, že Škoda bude vedle elektrického pohonu rozvíjet hybridní pohon i spalovací motory, kde zkoumá možnosti využití syntetických paliv. „Náš nepřítel není spalovací motor, ale emise oxidu uhličitého,“ dodal.