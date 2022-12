ANALÝZA: Škodovku v Číně převálcovala nová doba. O odchodu se rozhodne brzy

Přišlo to dřív, než se čekalo. Volkswagen po čtyřiceti letech sesadila z trůnu prodejů na čínském trhu domácí automobilka. V listopadovém prodejní žebříčku je na největším automobilovém trhu světa na prvním místě automobilka Build Your Dreams. Specialista na elektrické vozy prodávající pod značkou BYD se chystá i do Evropy. Značka je aktivní teprve od roku 2003 a je známá také tím, že v ní drží podíl americký finančník Warren Buffett. „Ještě překvapivější je fakt, že toho značka dosáhla prodejem pouze hybridních a elektrických modelů,“ komentuje magazín Quattroruote.