Budoucnost Škody: dilema mezi spalováky a elektrem a boj s Číňany

Případný odsun termínu ukončení výroby aut se spalovacími motory za rok 2035 nemusí být v zájmu automobilky Škoda Auto. Na konferenci o vývoji automobilového průmyslu to v Brně řekl vedoucí řízení značky ve Škodě Auto Jan Hoffman.

Firma podle něj dělá všechno pro to, aby dokázala vyrábět konkurenceschopná hybridní a elektrická auta. Pokud bude konec spalovacích motorů nejasný, je třeba se chystat na víc scénářů a peníze na investice mohou chybět, uvedl Hoffman.

Při jasném ukončení výroby spalovacích motorů by automobilky mohly investovat převážně do vývoje elektrických a hybridních pohonů. Takto musejí mít investice i na vývoj spalovacích motorů a do modernizace výroby aut s těmito pohony. Tento stav potrvá nejméně deset let.

Kromě legislativních tlaků čelí Škoda i tlakům technologickým a konkurenčním. „Technologické tlaky nabírají na intenzitě,“ uvedl Hoffman. Zmínil například vysokotlaké lití velkých dílů, které v sobě integrují díly dosud vyráběné samostatně. Prosazují se také modulární systémy na výrobní lince.

Čínská konkurence

Konkurenční tlak přichází především od americké Tesly a čínských výrobců. Čínský export totiž v posledních čtyřech letech začal rychle růst. „Čína zatím využívá pouze půlku výrobních kapacit a chce uplatnit i tu druhou půlku,“ řekl Hoffman.

U elektromobility je podle něj klíčový vývoj baterie. Zatímco v případě konvenčního pohonu a převodovky má Škoda pod kontrolou kompletní řetězec dodavatelů, u baterky to tak není. „Vše je v rukou asijských dodavatelů a řetězců. Půlku baterií dnes kupujeme z Číny, druhou půlku se snažíme dodat z naší výroby. Ovšem technologie na výrobu baterií jsou také z Číny,“ řekl Hoffman.

Zdůraznil, že podstatným úkolem pro dalších pět let je snížit cenu baterií o 45 procent na jednu kilowatthodinu. „Jinak nedokážeme udělat produkt, který si budou lidé chtít koupit,“ dodal.

Čína je dnes podle Hoffmana zemí, kde se automobilky pokouší sbírat inovace. Zmínil digitalizaci výroby včetně maximálního používání digitálních prvků jednotlivými pracovníky. „Nikdo u nich (v Číně) neřeší GDPR, používání soukromých telefonů v práci. Nám legislativa brání například v nasazení kamer na výrobních linkách,“ řekl Hoffman.

I když je Čína obrovskou a rostoucí konkurencí pro evropské výrobce, nemá podle něj cenu dělat z Evropy pevnost, která se v automobilovém průmyslu před světem uzavře. Evropská unie by ale mohla udělat některá opatření, která by pozici evropských výrobců zlepšily. „Naši dealeři však jednoznačně pocítí, jak Čína bude zaplavovat trh v Evropě,“ řekl Hoffman.

Osobní auta v Česku vyrábí kromě Škody Auto také automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ). V červnu firma oznámila, že od letošního roku bude vyrábět pouze hybridní vozy. V Nošovicích na Frýdecko-Místecku je jediný výrobní závod automobily Hyundai v Evropské unii. Tento týden mluvčí firmy potvrdil, že závod bude mít příští týden další tři celodenní odstávky výroby, letos poněkolikáté. Důvodem je nižší poptávku po autech.

Budoucnost Škody: dilema mezi spalováky a elektrem a boj s Číňany

