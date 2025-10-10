AutotestySledovat další díly na iDNES.tv
Pozici jasné jedničky na trhu si drží Volkswagen se 75 998 čistě bateriovými elektromobily (BEV) prodanými od začátku roku. Za ním se však nyní umístila jeho rychle rostoucí dceřiná společnost Škoda s 34 567 vozidly. Mnichovská automobilka BMW je po slabém září s 34 436 vozy na třetím místě.
Americká automobilka Tesla, která byla před několika lety ještě lídrem na německém trhu s elektromobily, se v letošním roce po skončení třetího čtvrtletí umístila s 14 845 prodanými vozy na osmé příčce. Na vině je mimo jiné i její politicky velmi kontroverzní šéf Elon Musk, píše DPA.
Tesla však za sebou má překvapivě úspěšné září. V uplynulém měsíci prodala 3 404 vozů, a nejenže tak výrazně překonala svůj dosavadní průměr za letošní rok, ale stala se i třetí nejprodávanější značkou v Německu za Volkswagenem a Škodou a před španělským Seatem.