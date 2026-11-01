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Škoda jede na vítězné vlně, celý koncern VW je ale v hluboké krizi

František Dvořák
Skupina Škoda Auto za první tři čtvrtletí letošního roku vyrobila 856 400 automobilů, meziročně o 2,3 procenta víc. To hluboce kontrastuje s finanční bilancí celého koncernu Volkswagen. Škoda za devět měsíců letoška vydělala – a do koncernové pokladny poslala – 46,8 miliardy korun. Celkový zisk německé skupiny je ale o řád nižší: 2,43 miliardy korun.

Celosvětové dodávky plně elektrických vozů a plug-in hybridů značky Škoda vzrostly o 34,7 procenta na 203 100 aut. Na nové elektromobily Epiq a Peaq získala automobilka do poloviny října víc než 82 tisíc objednávek.

Škoda Auto zahájila výrobu nového modelu Peaq v Mladé Boleslavi (6. srpna 2026).
Škoda Auto zahájila výrobu nového modelu Peaq v Mladé Boleslavi (6. srpna 2026).
Škoda Auto zahájila výrobu nového modelu Peaq v Mladé Boleslavi (6. srpna 2026).
Škoda Auto zahájila výrobu nového modelu Peaq v Mladé Boleslavi (6. srpna 2026).
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Na svém hlavním trhu v Evropě (EU 27+4) Škoda registrovala 666 798 vozů a udržela si pozici druhé nejprodávanější automobilové značky. Celosvětové dodávky vozů značky Škoda zákazníkům vzrostly za leden až září meziročně o 6,1 procenta na 812 400 aut. Celkový odbyt skupiny Škoda Auto prodejním společnostem, který zahrnuje i další koncernové značky, vzrostl o 3,4 procenta na 899 100 vozů.

Tržby automobilky se zvýšily o 3,5 procenta na 23,132 miliardy eur (asi 563 miliard korun), provozní zisk pak o 7,4 procenta na 1,923 miliardy eur (46,8 miliardy korun). Rentabilita tržeb vzrostla z osmi na 8,3 procenta. Investice klesly o 11 procent na 1,161 miliardy eur. Hospodářské výsledky zveřejnil celý mateřský koncern Volkswagen.

Německá automobilová skupina Volkswagen v prvních devíti měsících roku hospodařila s provozním ziskem 0,1 miliardy eur (2,43 miliardy korun), což je meziroční pokles o 98,7 procenta. Volkswagen se potýká s problémy, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Koncern proto plánuje rozsáhlou restrukturalizaci svých aktivit. Možností je i uzavření čtyř závodů v Německu. Škodě se na rozdíl od mateřského koncernu daří.

„Ziskový růst v prvních devíti měsících roku 2026 dokládá sílu našeho obchodního modelu zaměřeného na zákazníka. Je to důležitý základ pro zvládnutí náročnějších podmínek v nadcházejícím roce, včetně ještě silnější konkurence a tlaku na marže v důsledku našeho úspěchu v oblasti elektrifikace,“ uvedl člen představenstva Škody Auto pověřený předsednictvím Holger Peters.

Největším odbytištěm značky zůstalo Německo, kde Škoda za první tři čtvrtletí zvýšila dodávky meziročně o 15,9 procenta na 178 300 vozů. Ve Spojeném království dodala 71 700 aut, o 8,4 procenta víc než před rokem, a v Česku 70 500 vozů, což představuje růst o 4,2 procenta. V Polsku dodávky vzrostly o 10,4 procenta na 50 700 automobilů a ve Francii o deset procent na 39 800 vozů. V Indii automobilka zvýšila dodávky o 7,8 procenta na 53 200 aut.

Nejprodávanějším modelem značky zůstala Octavia se 138 000 dodanými vozy, meziročně o 2,9 procenta méně. Následoval Kodiaq se 107 800 vozy, což představuje růst o 11,9 procenta. Modelů Kamiq a elektrického Elroq automobilka dodala shodně po 92 200 kusech. Zatímco dodávky Kamiqu meziročně klesly o 3,3 procenta, u Elroqu vzrostly o 52,7 procenta. Fabia zaznamenala 88 100 dodávek a Karoq 75 000.

Dodávky dalšího elektrického modelu Enyaq vzrostly meziročně o čtvrtinu na 72 700 vozů. V Evropě (EU 27+4) tvořily plně elektrické vozy a plug-in hybridy 29,8 procenta dodávek značky Škoda, zatímco před rokem jejich podíl dosahoval 24,1 procenta.

Nový elektrický model Epiq se vyrábí ve Španělsku, větší elektrické SUV Peaq v Mladé Boleslavi. Za první tři čtvrtletí automobilka dodala zákazníkům 1900 vozů Epiq a 700 vozů Peaq. Nabídka značky nyní zahrnuje 14 modelových řad.

Údaj o celosvětové výrobě skupiny Škoda Auto zahrnuje vedle automobilů značky Škoda také vozy dalších značek koncernu Volkswagen, například Seat, Cupra, Volkswagen a Audi. Nezahrnuje výrobu v partnerských montážních závodech na Slovensku (Škoda Superb) a ve Španělsku (Škoda Epiq) ani dílčí a kompletní montážní sestavy vozů (Vietnam).

Škoda Auto patří mezi největší zaměstnavatele v České republice. Ve svých třech českých výrobních závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí zaměstnává zhruba 36 500 lidí včetně agenturních pracovníků.

Koncern Volkswagen v krizi

Německá automobilová skupina Volkswagen v prvních devíti měsících roku hospodařila s provozním ziskem 0,1 miliardy eur (2,43 miliardy korun), což je meziroční pokles o 98,7 procenta. Za poklesem provozního zisku jsou především mimořádné položky ve výši 8,7 miliardy eur, z nichž 7,8 miliardy eur vzniklo ve třetím čtvrtletí. Na výsledek měly negativní vliv také nepříznivé tržní podmínky v Číně, rostoucí globální cenový a konkurenční tlak a vyšší podíl elektromobilů s nižší marží na celkovém prodeji vozidel.

V samotném třetím čtvrtletí vykázal Volkswagen provozní ztrátu 5,9 miliardy eur. Analytici společnosti Visible Alpha přitom předpovídali ztrátu 2,6 miliardy eur. O rok dříve činila ztráta 1,3 miliardy eur.

„Výsledky za prvních devět měsíců jasně ukazují jedno: nemůžeme ztrácet čas. Musíme jednat rychle a rozhodně,“ uvedl finanční ředitel společnosti Arno Antlitz.

Tržby se ve třetím čtvrtletí snížily o šest procent na 75,3 miliardy eur. To je také výraznější pokles, než se očekávalo.

Hospodářské výsledky podtrhují tlak na společnost Volkswagen, aby zásadně upravila svůj obchodní model. Čelí tvrdé konkurenci v Číně, miliardovým nákladům na cla a nákladnému zavádění elektromobilů v Evropě, kde rovněž posilují čínští konkurenti, napsala agentura Reuters.

Koncern Volkswagen stojí před rozhodnutím, jak hlubokou a velkou restrukturalizaci udělat, a vedení to vůbec nebude mít lehké. Razantní pokles ziskovosti určitě také znervózní akcionáře, kteří budou tlačit na to, aby se restrukturalizace urychlila. Čísla ukazují, že za letošní rok Škoda poslala do té koncernové kasy víc, než jaký zisk dnes vykazuje celý koncern Volkswagen. To znamená, že se peníze vydělané v Mladé Boleslavi použily na sanování ztrát celého koncernu.

Sami Škodováci přiznávají, že mají trošku štěstí, že jsou na vítězné vlně, protože mají mladou a dobře postavenou modelovou řadu, ve které je dobrý poměr spalovacích aut, která vydělávají a těch elektrických, která, které snižují bilanci CO2, za kterou se potom dopočítávají pokuty. Navíc, elektromobily Škody patří k nejprodávanějším v Evropě.

Velkou výhodou je také, to, že Škoda dokáže v Česku vyrábět mnohem levněji než v Německu. Škoda má na 100 procent vytížené fabriky, což je obrovský rozdíl oproti Německu, kde si Volkswagen naordinoval masivní přechod na výrobu elektroaut, kterých se neprodává tolik a navíc s nízkým ziskem. Volkswagen navíc v Německu tíží obrovské mzdové a další režijní náklady - drahé energie trápí průmysl v celé Evropě snad s výjimkou Španělska.

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